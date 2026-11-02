Gửi hàng trăm CV để tìm việc: Tăng cơ hội hay đang ‘rải’ cầu may?

Gửi nhiều dễ mất phương hướng

Trương Phan Phương Anh (21 tuổi, ngụ P.Bình Đông, TP.HCM) không đồng tình việc gửi hàng trăm CV. "Rải gần 1.000 CV giống như đang 'rải' bừa, 'rải' đại. Điều này thể hiện bản thân không có bộ lọc riêng khi tìm việc. Theo tôi, người tìm việc cần định hướng rõ ràng mục tiêu của mình". Phương Anh cho rằng ứng viên không nên có ý nghĩ "chỉ cần có người nhận mình là được" vì dễ rơi vào các công ty không phù hợp.

Chị Võ Thị Ngọc Loan, giảng viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic, cho rằng không nên gửi quá nhiều CV: "Việc nộp hồ sơ vô tội vạ dễ dẫn đến kết quả trúng tuyển vào những vị trí không đúng nguyện vọng. Mỗi doanh nghiệp đều có yêu cầu tuyển dụng, chế độ đãi ngộ và môi trường làm việc khác nhau. Nếu nộp tràn lan, ứng viên sẽ không thể nhớ hết mình đã ứng tuyển vào đâu".

Ứng viên dễ gặp cảm giác “buông xuôi” khi ứng tuyển nhiều nhưng không có phản hồi ẢNH: Ý NGỌC

Tiến sĩ Hồ Trần Quốc Hải, Trưởng bộ môn Kinh doanh, Khoa Quản trị, Trường ĐH Luật TP.HCM, hiểu rõ vấn đề này của các ứng viên trẻ: "Nhiều bạn gửi nhiều CV vì yêu cầu cấp thiết phải có việc. Tâm lý chung là gửi nhiều thì khả năng cao sẽ có việc". Tuy nhiên theo ông Hải, gửi thật nhiều hồ sơ không đồng nghĩa với có thêm nhiều cơ hội việc làm. Điều quan trọng hơn là ứng viên cần có chiến lược rõ ràng ngay từ đầu.

Ông Hải cho rằng chiến lược ứng tuyển cần xoay quanh hai yếu tố. Một là bản thân ứng viên muốn phát triển trong ngành, lĩnh vực nào. Hai là nghiên cứu mô tả công việc của các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực để chuẩn bị kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp.

"Thật ra công việc không chỉ đến từ chuyện nộp CV trên các nền tảng tuyển dụng hay mạng xã hội. Ứng viên có thể tham gia các hoạt động liên quan đến cộng đồng doanh nghiệp, mạng lưới nghề nghiệp, gặp gỡ những người trong nghề, anh chị khóa trước... để tìm hiểu và trao đổi về định hướng nghề nghiệp nhiều hơn", ông Hải nhắn nhủ.

Theo ông Lê Tuấn Anh, Giám đốc trung tâm hướng nghiệp AV Careers, thành viên Hiệp hội Hướng nghiệp châu Á - Thái Bình Dương APCDA, chia sẻ: "Nếu chỉ lấy số lượng làm mục tiêu tìm việc thì rất dễ tốn công mà không biết vì sao mình chưa được gọi phỏng vấn. Một bản CV không chỉ để kể mình đã học gì, làm gì, mà còn cần giúp nhà tuyển dụng hiểu vì sao người này phù hợp với công việc họ đang tuyển. Nếu ứng tuyển cả vị trí nhân sự, marketing và chăm sóc khách hàng bằng cùng một bản CV, các bạn có thể chưa làm nổi bật được những năng lực mà từng vị trí cần".

Gửi nhiều CV để hiểu thị trường nhưng không được "rải" vô tội vạ

Trần Lê Văn Hiếu, sinh viên năm 4 song ngành marketing và kế toán, từng gửi gần 100 CV nhưng nhận về rất ít phản hồi. Theo Hiếu: "Có người còn thời gian để cân nhắc, nhưng cũng có người cần việc ngay. Gửi hàng trăm CV như vậy là bình thường. Điều chúng ta nên tự hỏi là: tại sao những ứng viên trẻ, thậm chí có kinh nghiệm, có học vấn, vẫn lâm vào tình cảnh này?".

Bạn trẻ cũng nên tham gia các ngày hội việc làm để trực tiếp ứng tuyển và phỏng vấn tìm việc với nhà tuyển dụng ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đồng tình với Hiếu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (27 tuổi, ngụ TP.HCM), cho rằng việc gửi nhiều CV sẽ giúp ích rất nhiều trong những bước chân đầu tiên của hành trình sự nghiệp. "Dù đã đi làm được nhiều năm, tôi vẫn không quên những ngày mới tốt nghiệp phải rải CV để xin việc. Những ngày đó kinh tế khó khăn, tôi phải gửi gần 90 hồ sơ mới có được một công việc tạm gọi là ổn định. Nhưng chính điều đó đã giúp tôi trưởng thành, giúp tôi hiểu được thị trường khắc nghiệt và bản thân cần nâng cao kỹ năng để làm được việc hơn", chị Nhàn chia sẻ.

Nguyễn Ngọc Phương Nam (29 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu in ấn quảng cáo Phương Nam, đồng tình với việc rải nhiều CV: "Đối với những người có thời gian, khoảng 100 đến 200 hồ sơ là con số ổn để họ kiểm soát được chất lượng ứng tuyển. Ứng viên nên dành thời gian nghiên cứu thị trường: có bao nhiêu nơi đang tuyển đúng vị trí của bạn, mức lương, văn hóa công ty và khoảng cách địa lý có phù hợp không".

Anh Nam cũng hiểu rằng người có năng lực và hồ sơ mạnh có thể kén chọn, trong khi đó mặt bằng chung thì việc mở rộng số lượng để tăng cơ hội phỏng vấn là điều hợp lý.

Anh Đinh Văn Thiên, chuyên viên tuyển dụng cấp cao tại AI Talent Agency, khuyến khích việc gửi nhiều CV. Anh cho rằng nên nộp số lượng đủ nhiều, khoảng từ 50-100 CV, đặc biệt là sinh viên mới ra trường hoặc người mới vào thị trường. Mục đích không phải là rải cầu may, mà là thu thập nhu cầu của thị trường để biết nhà tuyển dụng cần gì, mình thiếu kỹ năng nào, mức lương thực tế ở công việc đó ra sao.

Anh Thiên cũng khuyến cáo việc rải CV vô tội vạ, không chọn lọc sẽ khiến ứng viên bị rối, không làm nổi bật được thế mạnh sát với nhu cầu nhà tuyển dụng. Chính vì vậy, người chưa có kinh nghiệm cần có chiến lược phù hợp: chọn một tệp khoảng 10-20 công ty hoặc vị trí nhỏ thật sự phù hợp năng lực và tối ưu hóa hồ sơ cho tệp này thì tỷ lệ có việc sẽ cao hơn nhiều.