Gửi hàng trăm CV để tìm việc, vì sao người trẻ vẫn loay hoay?

Gửi hàng trăm hồ sơ vẫn không nhận được phản hồi

Gửi hàng chục, thậm chí hàng trăm hồ sơ (CV) mà không nhận được phản hồi đang là câu chuyện quen thuộc của nhiều người trẻ mới đi tìm việc. Quen thuộc đến mức không ít người xem đó là chuyện thường tình của thị trường lao động hiện nay.

Danh sách công ty mà Trần Lê Văn Hiếu (21 tuổi, ngụ TP.HCM) nộp hồ sơ đã lên đến 100. Anh là sinh viên song ngành kế toán và marketing, hiện mong muốn tìm công việc liên quan tiếp thị thương mại. Học kế toán nhưng nhận ra mình thích marketing, anh đã mạnh dạn học song bằng để có thể theo đuổi đam mê.

Ngoài việc gửi CV, người lao động trẻ tham gia tìm kiếm việc làm tại các ngày hội tuyển dụng ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Hiếu bắt đầu chỉnh sửa và gửi CV từ đầu tháng 8 năm nay để quan sát thị trường việc làm, đến hiện tại anh chỉ nhận được khoảng 2 - 3 lời mời phỏng vấn. Anh chia sẻ: "Tôi hiểu tình thế hiện tại của mình. Dù chọn sai ngành nhưng tôi đã kịp định hướng lại mục tiêu công việc của mình. Tôi chấp nhận học song ngành, tìm hiểu các thuật ngữ, yêu cầu của ngành marketing từ sớm".

Nhà tuyển dụng gọi nhiều ứng viên thì các bạn cũng có quyền chọn nhiều công ty. Tuy nhiên các bạn cần xác định rõ định hướng và yêu cầu công việc của bản thân lẫn công ty. Với mỗi vị trí, ứng viên nên điều chỉnh hồ sơ sao cho khớp với mô tả công việc. Những CV được dùng để rải hàng loạt mà không chỉnh sửa phù hợp với vị trí tuyển dụng sẽ rất dễ bị loại. Chị Phạm Lâm Ngọc Huệ, chuyên viên tuyển dụng của Công ty TNHH Tổng công ty công nghệ & giải pháp CMC

Hành trình tìm cơ hội tiếp xúc công việc thực tế của Hiếu vì thế không dễ dàng. Nhiều nhà tuyển dụng hỏi lý do anh chuyển từ kế toán sang marketing. "Tôi thẳng thắn nói mình chọn sai ngành, không ngại điều đó. Theo tôi, đó là điểm cộng vì kế toán giúp tôi có lợi thế về dữ liệu và con số, một trong những yêu cầu của ngành tiếp thị thương mại", anh tâm sự.

Với Hiếu, việc gửi gần 100 CV là… bình thường. Mục tiêu của anh là làm việc ở môi trường tốt, được rèn luyện đúng chuyên môn. Nhưng nếu cần thiết, anh sẵn sàng nhận một công việc không như mong muốn. "Vì lúc đó nhu cầu có việc làm sẽ bức thiết hơn bao giờ hết", anh nói.

Câu chuyện về chàng trai du học ở Mỹ về Việt Nam gửi gần 1.000 CV xin việc thu hút nhiều sự quan tâm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đừng để bị loại vì điều này…

Bùi Minh Uyên (23 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh, rơi vào vùng trũng vô hình của thị trường lao động: quá nhiều kinh nghiệm để làm thực tập sinh không lương, nhưng lại có quá ít tin tuyển nhân viên tập sự.

Uyên đã nộp hàng trăm hồ sơ ở 2 cấp bậc đó. "Tôi đang muốn được làm ở vị trí nhân viên tập sự để có thêm nhiều cơ hội học hỏi và phát triển trong ngành", Uyên cho biết.

Theo báo cáo thị trường việc làm năm 2025 của JobOKO, nhóm nhân viên tập sự (Fresher) chứng kiến sự sụt giảm nhu cầu tuyển dụng đáng kể, trong khi đó ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc ở cấp bậc thực tập sinh và nhân sự có trên 3 năm kinh nghiệm. Theo báo cáo, trong giai đoạn phục hồi kinh tế, doanh nghiệp có xu hướng tuyển ứng viên có kinh nghiệm, sẵn sàng cho các công việc đa nhiệm.

Số lượng tuyển dụng sụt giảm, nhiều bạn trẻ bị "mắc kẹt" trong ngưỡng công việc, không biết nên lựa chọn công việc như thế nào. Theo chị Phạm Lâm Ngọc Huệ, chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Tổng công ty công nghệ & giải pháp CMC: "Lời khuyên cho các bạn là nên tự tin ứng tuyển thẳng vào vị trí nhân viên chính thức nếu CV đáp ứng được khoảng 60% yêu cầu công việc, vì thực tế nhà tuyển dụng rất khó tìm được ứng viên đáp ứng 100% tiêu chí ngay từ đầu".

Vì ít phản hồi, cả Minh Uyên lẫn Văn Hiếu đều chọn cách gửi nhiều CV để tăng cơ hội trúng tuyển. Với góc độ một chuyên viên tuyển dụng, chị Huệ cho rằng: "Đây là câu chuyện dễ hiểu, nhà tuyển dụng gọi nhiều ứng viên thì các bạn cũng có quyền chọn nhiều công ty. Tuy nhiên các bạn cần xác định rõ định hướng và yêu cầu công việc của bản thân lẫn công ty. Với mỗi vị trí, ứng viên nên điều chỉnh hồ sơ sao cho khớp với mô tả công việc. Những CV được dùng để rải hàng loạt mà không chỉnh sửa phù hợp với vị trí tuyển dụng sẽ rất dễ bị loại".

Đối với ứng viên chưa có kinh nghiệm, chị Huệ cho biết nhà tuyển dụng sẽ ưu tiên những hồ sơ có sự đầu tư chỉn chu về mặt câu chữ, trình bày rõ ràng, chuyên nghiệp trong cả cách gửi email và nội dung ứng tuyển.

Theo chuyên gia, xu hướng tuyển dụng trong tương lai sẽ dựa trên kỹ năng chuyên môn phù hợp với công việc của nhân sự thay vì kinh nghiệm tích lũy qua các công việc ngắn hạn ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Gần 2 triệu lao động chưa dùng hết tiềm năng

Gửi hàng trăm CV vẫn chưa có phản hồi không chỉ là câu chuyện của riêng bạn trẻ nào. Theo báo cáo của cơ quan thống kê quốc gia, quý 3/2026 cả nước có gần 2 triệu lao động không sử dụng hết tiềm năng. Đây là thuật ngữ chỉ chung những người thất nghiệp, thiếu việc làm và một nhóm ngoài lực lượng lao động sẵn sàng làm việc nhưng không tìm việc hoặc có tìm việc nhưng chưa sẵn sàng làm việc ngay.

Đáng chú ý, so với năm trước, con số năm nay tăng hơn 70.000 người. TS Hồ Trần Quốc Hải, Trưởng bộ môn kinh doanh, Khoa Quản trị, Trường ĐH Luật TP.HCM, cho rằng hiện tượng này đến từ cả yếu tố bên ngoài lẫn bên trong. "Xung đột chính trị giữa các quốc gia, biến đổi khí hậu, thiên tai... là những điều doanh nghiệp không kiểm soát được. Vĩ mô không ổn định khiến doanh nghiệp thiên về chiến lược phòng thủ, không mở rộng ồ ạt", ông Hải nói. Về nội tại, theo ông, doanh nghiệp còn chịu áp lực từ lãi suất và bài toán thiếu vốn.

Ông Hải nhấn mạnh thêm yếu tố trí tuệ nhân tạo (AI). Theo ông, AI không còn dừng ở hỏi đáp mà đã tạo ra các hệ thống tự động hóa và "nhân viên ảo" (AI agent) có thể thao tác với tệp tin, thiết kế... Nhiều doanh nghiệp vì vậy đặt câu hỏi: Tại sao cần tuyển người khi AI làm được? "Vấn đề cốt lõi không phải kinh nghiệm theo kiểu đi làm nhiều nơi hay tích lũy qua số năm, mà là kỹ năng chuyên môn sâu", ông nói.

Theo ông Hải, xu hướng tuyển dụng trong tương lai sẽ dựa trên kỹ năng chuyên môn phù hợp với công việc của nhân sự thay vì kinh nghiệm tích lũy qua các công việc ngắn hạn.

Hiểu rõ sự lo lắng của các ứng viên trong thời đại AI phát triển, chị Huệ cho rằng: "Doanh nghiệp rất kỳ vọng ứng viên biết cách sử dụng AI để tối ưu hóa hiệu suất công việc. AI không thay thế con người, mà người biết sử dụng AI sẽ thay thế người không biết dùng. Kỹ năng quan trọng là biết điều chỉnh, kiểm tra và đưa ra đầu ra chính xác, phù hợp với tiêu chuẩn của công ty".