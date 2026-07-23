Lên sàn tìm việc quốc gia: Người lao động bớt sợ bị lừa

Lên mạng giao dịch việc làm

Thời gian gần đây, khi lên Sàn giao dịch việc làm quốc gia, anh Nguyễn Hoàng Nam (32 tuổi), ngụ đường Võ Văn Ngân, P.Thủ Đức (TP.HCM), cho biết bất ngờ vì có khá nhiều vị trí tuyển dụng được đăng tải. Thay vì tìm kiếm trên các hội nhóm việc làm như trước, anh thử tìm kiếm ở trang vieclam.gov.vn với tâm lý "đây là kênh chính thống, đỡ lo gặp tin tuyển dụng ảo".

Người lao động phỏng vấn online tại Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM ẢNH: AN VY

Anh Nam cho biết điều khiến anh quan tâm không chỉ là số lượng công việc mà còn là cảm giác yên tâm hơn khi tìm kiếm. "Mình thấy trên sàn có nhiều việc làm, thông tin rõ ràng hơn. Nếu việc tìm kiếm được thực hiện trên một nền tảng uy tín thì người lao động sẽ bớt mất thời gian kiểm chứng, bớt lo bị lừa hay đỡ ngại bị dẫn sang các đường link không rõ nguồn gốc", anh Nam nói.

Đang có nhu cầu tìm thêm việc để tăng thu nhập, Trần Thị Ngọc My (27 tuổi), ngụ đường Phạm Văn Đồng, P.Hiệp Bình (TP.HCM), cho rằng tìm việc hiện nay không hề dễ. Với người trẻ, đến ngày hội việc làm trực tiếp đôi khi vướng lịch học, lịch làm thêm; còn khi tìm việc trên mạng xã hội thì phải tự phân biệt đâu là tin thật, đâu là tin "treo đầu dê bán thịt chó".

My cho biết cô từng thấy không ít thông tin tuyển dụng hấp dẫn, lương cao, nhưng khi nhắn hỏi lại thấy không tin tưởng. "Mình mong có một nền tảng miễn phí, dễ dùng, có kiểm chứng thông tin tuyển dụng để người lao động có thể tìm việc an toàn hơn. Mình cho rằng không phải ai cũng có kinh nghiệm nhận biết tin tuyển dụng giả", My chia sẻ.

Trong khi đó, Hồ Minh Huy (24 tuổi), ngụ đường Phan Văn Trị, P.Bình Thạnh (TP.HCM), cho rằng nhu cầu việc làm của người trẻ hiện rất lớn, nhất là đối với sinh viên mới ra trường, lao động phổ thông hoặc những người muốn chuyển việc.

Nhiều công việc hấp dẫn đăng trên Sàn giao dịch việc làm quốc gia ẢNH: AN VY

Theo Huy, sàn giao dịch việc làm quốc gia chỉ thật sự phát huy hiệu quả khi có nhiều vị trí tuyển dụng đa dạng, cập nhật thường xuyên và phù hợp với nhiều nhóm lao động khác nhau. "Hiện tại nhiều bạn vẫn thiếu việc, nên mình nghĩ sàn cần tăng thêm nhiều việc làm hơn nữa, đặc biệt là những ngành nghề đặc thù", Huy nói.

Không chỉ người lao động, phía doanh nghiệp cũng chờ đợi nhiều hơn ở một nền tảng tuyển dụng chính thống. Anh Phù Chí Huy Khang, Trưởng phòng tuyển dụng Công ty TNHH VietNam Concentrix Services, cho biết việc tìm kiếm ứng viên hiện nay khá vất vả. Theo anh Khang, nếu Sàn giao dịch việc làm quốc gia được vận hành tốt, có dữ liệu phong phú và thu hút đông đảo người lao động tham gia, đây có thể là một kênh bổ sung quan trọng cho doanh nghiệp. "Có thêm sàn, sẽ có thêm nhiều ứng viên biết đến công việc, doanh nghiệp cũng có thêm cơ hội tiếp cận người lao động đang thật sự có nhu cầu tìm việc", anh Khang nói.

Làm sao để Sàn giao dịch việc làm quốc gia hút khách?

Theo bà Lượng Thị Tới, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, Sàn giao dịch việc làm quốc gia được vận hành thử nghiệm từ ngày 14.4, nhằm kết nối thị trường lao động trên nền tảng số, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động, việc làm. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động, nhất là trong bối cảnh nhu cầu tuyển dụng và tìm việc thay đổi nhanh.

Tuy nhiên, bà Tới cho biết trong giai đoạn đầu, việc vận hành sàn vẫn còn một số khó khăn. Số lượng doanh nghiệp đăng tải thông tin tuyển dụng chưa tương xứng với nhu cầu thực tế của thị trường lao động TP.HCM. Nhiều đơn vị vẫn ưu tiên các trang tuyển dụng thương mại, mạng xã hội hoặc kênh tuyển dụng truyền thống vốn đã quen thuộc và có sẵn tệp ứng viên.

Ở phía người lao động, theo bà Tới, thói quen tìm việc cũng chưa thể thay đổi trong thời gian ngắn; phần lớn vẫn tìm việc qua hội nhóm mạng xã hội hoặc các ứng dụng tuyển dụng phổ biến. Với nhiều người, việc đăng ký tài khoản, cập nhật hồ sơ, chờ xác thực và tương tác trên một nền tảng mới vẫn cần thêm thời gian để làm quen.

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM, cho rằng ứng dụng công nghệ thông tin giúp mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận thị trường lao động. Người lao động có thể tìm thấy nhiều vị trí tuyển dụng cùng lúc, trong khi doanh nghiệp cũng rút ngắn quy trình tuyển dụng. Tuy vậy, để sàn thực sự phát huy hiệu quả, cần tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người lao động đăng ký tìm việc, đồng thời đẩy mạnh tư vấn, đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề để họ sớm quay lại thị trường lao động.

Bà Thục cho biết dữ liệu tháng 5.2026 cho thấy thị trường lao động vẫn còn những khoảng cách cần thu hẹp. Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển 21.895 vị trí, trong khi số người tìm việc là 19.974. Đáng chú ý, nhóm lao động trình độ đại học đang có nguồn cung khá dồi dào, cao gấp 2,67 lần cầu. Ngược lại, nhóm trung cấp, cao đẳng và công nhân kỹ thuật không bằng cấp lại chưa đáp ứng đủ nhu cầu tuyển dụng.

Theo bà Thục, một số ngành như bất động sản - phát triển dự án, kinh doanh - bán hàng bắt đầu tăng nhu cầu nhân sự nhưng lại khó thu hút người tìm việc. Riêng ngành bất động sản cần 598 lao động nhưng chỉ có 6 người ứng tuyển, đáp ứng khoảng 1% nhu cầu. Điều này cho thấy người lao động có xu hướng ưu tiên các công việc ổn định hơn thay vì những vị trí có thu nhập biến động mạnh theo doanh số.

Trong khi đó, bà Thục nói nhóm nhân sự - hành chính - văn phòng tiếp tục là "nam châm" thu hút lao động dịch chuyển. Tuy vậy, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ở nhóm này còn khiêm tốn, với 832 vị trí so với 1.677 người tìm việc. Thực tế này đặt ra yêu cầu người lao động khối văn phòng phải nâng cao năng lực cạnh tranh hoặc chủ động chuyển dịch sang các ngành kinh tế số, kỹ thuật, dịch vụ mới.

Để Sàn giao dịch việc làm quốc gia phát huy hiệu quả, Sở Nội vụ TP.HCM kiến nghị tiếp tục hoàn thiện, đồng bộ cơ sở dữ liệu, nâng cấp hệ thống máy chủ, tăng khả năng kết nối giữa trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường đại học và người lao động. Thành phố cũng sẽ phối hợp với các sở, ngành, phường, xã để đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân và doanh nghiệp biết đến, tham gia nền tảng này nhiều hơn.