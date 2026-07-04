Việc làm không yêu cầu kinh nghiệm, có nơi thu nhập từ 7 - 15 triệu đồng/tháng

Nhiều việc làm dành cho sinh viên vừa học vừa làm

Theo ghi nhận, nhu cầu tuyển dụng việc làm tập trung ở nhiều lĩnh vực với nhiều lựa chọn từ bán thời gian đến toàn thời gian.

Chị Đặng Thị Huệ, Trưởng phòng tuyển dụng WinMart+ (WinCommerce - Masan Group), cho biết doanh nghiệp thường xuyên tuyển dụng các vị trí phù hợp với sinh viên. "Yêu cầu chỉ đơn giản là đủ 18 tuổi và có thời gian rảnh trong ngày để đi làm. Công việc giúp các bạn sinh viên trau dồi thêm kỹ năng mềm và có thêm thu nhập", chị Huệ chia sẻ.

Sinh viên tìm kiếm cơ hội việc làm tại ngày hội tuyển dụng ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Theo chị Huệ, chuỗi các cửa hàng WinMart+ đang tuyển nhiều vị trí như: nhân viên bán hàng, cửa hàng trưởng tiềm năng, cửa hàng phó và cửa hàng trưởng.

Trong đó, vị trí nhân viên bán hàng tuyển cả toàn thời gian và bán thời gian, không yêu cầu kinh nghiệm. Mức thu nhập của nhân viên toàn thời gian dao động từ 7 - 10 triệu đồng/tháng, còn nhân viên làm theo giờ được trả 35.000 đồng/giờ.

Đối với vị trí cửa hàng trưởng tiềm năng, doanh nghiệp hướng đến sinh viên năm cuối, không yêu cầu kinh nghiệm, thu nhập từ 8 - 15 triệu đồng/tháng. Riêng các vị trí cửa hàng phó và cửa hàng trưởng yêu cầu tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm quản lý, thu nhập từ 9 - 15 triệu đồng/tháng.

Tại ngày hội, có nhiều vị trí việc làm dành cho sinh viên, không yêu cầu kinh nghiệm ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Bên cạnh đó, doanh nghiệp trong ngành làm đẹp cũng sẵn sàng tuyển dụng và đào tạo người mới. Chị Nguyễn Ngọc Kiều Hân, chuyên viên tuyển dụng Facial bar, cho biết doanh nghiệp đang tuyển kỹ thuật viên chăm sóc da với mức thu nhập từ 7 - 15 triệu đồng/tháng.

"Bên mình đào tạo miễn phí và không yêu cầu kinh nghiệm. Người lao động được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, xoay ca linh hoạt, nghỉ 5 ngày/tháng và trong thời gian thử việc vẫn được hưởng 100% lương", chị Hân cho biết.

Ngoài các vị trí toàn thời gian, theo chị Hân còn tuyển nhân viên bán thời gian. Mỗi ca làm kéo dài 4,5 giờ, yêu cầu có thể làm 4 ca buổi tối và 2 ngày cuối tuần.

Không yêu cầu kinh nghiệm

Theo chị Lê Hồng Nhung, Trưởng nhóm tuyển dụng Đông Phương Group, doanh nghiệp hiện có nhiều cơ hội dành cho cả sinh viên đang học và sinh viên mới tốt nghiệp. Đối với sinh viên thực tập, công ty hỗ trợ đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp, phụ cấp thực tập, hỗ trợ cơm và tạo cơ hội phát triển lên vị trí giám sát tập sự.

Ở nhóm việc làm chính thức, chị Nhung cho biết Đông Phương Group đang tuyển các vị trí như: nhân viên phục vụ, lễ tân phòng kinh doanh, kế toán vận hành, nhân viên bảo trì, nhân viên âm thanh - ánh sáng…

Ngoài lương cứng, người lao động còn có thêm thu nhập tùy từng vị trí và chính sách của công ty. Chẳng hạn, khối kinh doanh được hưởng thưởng KPI và hoa hồng.

"Với sinh viên mới ra trường, chúng tôi sẽ có yêu cầu cụ thể theo từng vị trí. Nhưng nhìn chung, các bạn chỉ cần có một vài kỹ năng căn bản chứ không yêu cầu kinh nghiệm", chị Nhung chia sẻ.

Bên cạnh đó, chị cho biết công ty cũng tuyển thường xuyên nhân viên phục vụ làm việc tại các nhà hàng tiệc cưới với hình thức trả lương theo giờ, phù hợp với sinh viên muốn làm thêm. Theo chị Nhung, số lượng nhân viên toàn thời gian cần tuyển khoảng dưới 100 người, còn nhân viên bán thời gian thì không giới hạn.

Trong khi đó, Phạm Ngọc Anh Thư, quản lý media Công ty in ấn kỹ thuật số HD Printing (TP.HCM), cho biết doanh nghiệp đang cần tuyển 10 nhân viên thiết kế 2D, 10 nhân viên thiết kế 3D và 10 nhân viên sale marketing.

Theo Thư, các vị trí đều tuyển nhân sự làm việc toàn thời gian. Mức lương thử việc là 5 triệu đồng/tháng, sau khi trở thành nhân viên chính thức, thu nhập sẽ được thỏa thuận dựa trên năng lực của từng ứng viên.