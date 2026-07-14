Hơn 13.700 việc làm trống tại TP.HCM: Thu nhập tới 39 triệu đồng/tháng

Tại ngày hội việc làm do Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM tổ chức, 13.782 vị trí việc làm được giới thiệu từ lao động phổ thông, bán hàng, dịch vụ, kỹ thuật, kinh doanh…

Anh Hà Hải Thiên Sơn, nhân viên phụ trách bộ phận tuyển dụng Công ty CP Máy tính Viện, cho biết doanh nghiệp cần tuyển 99 kỹ thuật viên sửa máy tính, lễ tân điều phối khách hàng và tổng đài viên chăm sóc khách hàng. Một số vị trí có thể làm việc tại nhà.

Ngày hội việc làm thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia ẢNH: AN VY

Anh Sơn chia sẻ kỹ thuật viên cần ít nhất 6 tháng kinh nghiệm sửa chữa máy tính hoặc điện thoại, được hưởng doanh thu lên đến 20%, thu nhập có thể đạt 39 triệu đồng/tháng. Lễ tân không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp hay ngoại hình, chỉ cần trình độ từ 9/12 trở lên, lương trung bình 7 - 8 triệu đồng/tháng.

Bà Phạm Thị Lệ Thanh, giám sát kinh doanh Công ty CP Quảng cáo thương mại Đồng Xanh, cho biết doanh nghiệp đang mở rộng nhãn hàng OralClean, tuyển nhân viên bán hàng tại các siêu thị ở TP.HCM và Bình Dương (cũ).

Bà Thanh nói ứng viên là nữ từ 24 tuổi, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, có trách nhiệm. Người chưa có kinh nghiệm được đào tạo. Lương cơ bản 6,5 - 8,5 triệu đồng, hoa hồng 700.000 - 3,5 triệu đồng, tổng thu nhập có thể đạt 12 triệu đồng/tháng. Nhân viên kinh doanh phụ trách chuỗi CVS và minimart có thu nhập lên đến 15 triệu đồng/tháng.

Bà Thanh (áo đỏ) tư vấn việc làm cho một ứng viên tiềm năng ẢNH: AN VY

Chị Lò Phương Thùy Vy, nhân viên tư vấn tại Be Giúp Việc, cho biết đơn vị tuyển người giúp việc nhà thời vụ, thu nhập lên đến 15 triệu đồng/tháng. Người giới thiệu thành công cộng tác viên mới được thưởng 100.000 đồng sau ca đầu tiên. Người mới hoàn thành 20 đơn trong tháng đầu được thưởng 300.000 đồng.

Chị Lê Nguyễn Thảo Ly, nhân viên tuyển dụng và đào tạo Công ty TNHH bTaskee, đang tuyển cộng tác viên. Người lao động được chủ động chọn ca, khu vực và loại công việc trên ứng dụng. Ngoài dọn dẹp nhà cửa, cộng tác viên có thể đăng ký chăm sóc người già, người bệnh, làm đẹp, tổng vệ sinh...

Chị Ly cho biết thu nhập ở công ty dao động 70.000 - 90.000 đồng/giờ đồng hồ, tăng khoảng 20% khi làm ngoài giờ. Cộng tác viên cao cấp có thể nhận 120.000 đồng/giờ đồng hồ, tổng thu nhập lên đến 20 triệu đồng/tháng. Người chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Ngân, phụ trách tuyển dụng Công ty CP IN Hospitality, cho biết doanh nghiệp tuyển giám sát nhà hàng, nhân viên phục vụ, lễ tân, đầu bếp, phụ bếp, thực tập sinh bếp, bảo vệ, nhân sự văn phòng, kỹ thuật...

Chị Ngân thông tin lương phổ biến nhóm F&B từ 7,5 - 8,5 triệu đồng/tháng, một số vị trí chuyên biệt có thể nhận 13 - 24 triệu đồng/tháng, kèm phụ cấp tăng ca, ca đêm, cơm theo ca, lương tháng 13 và phí phục vụ khoảng 1 - 1,5 triệu đồng/tháng.

Đại diện Shinhan Life cho biết đơn vị tuyển chuyên viên tư vấn tài chính cao cấp, thu nhập lên đến 20 triệu đồng/tháng cộng thưởng, được đào tạo miễn phí và có cơ hội thăng tiến sau 6 tháng.

Nhiều việc làm có mức lương hấp dẫn được giới thiệu tại chương trình ẢNH: AN VY

Anh Phạm Quốc Công Hậu, chuyên viên tuyển dụng và đào tạo Công ty CP Mỹ phẩm Sài Gòn (SCC), cho biết doanh nghiệp tuyển nhiều vị trí ở 3 khối văn phòng, sản xuất và kinh doanh. Trong đó, vị trí chuyên viên kinh doanh quốc tế phụ trách thị trường Trung Quốc đang được tuyển gấp, yêu cầu tiếng Trung và kinh nghiệm kinh doanh, lương khởi điểm từ 25 triệu đồng/tháng trở lên. Riêng khối kinh doanh được hưởng 100% lương trong 2 tháng thử việc.