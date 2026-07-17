Có phải 'rải' CV càng nhiều, càng tăng cơ hội có việc làm?

Ứng viên tìm việc tại một ngày hội việc làm ẢNH MINH HOẠ: THANH NAM





Nộp CV nhiều thì xác suất tìm được công việc cao hơn?

Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Thủ Dầu Một, Trần Quang Huy (22 tuổi) nhanh chóng tìm việc làm. Huy cho biết đã chuẩn bị sẵn hồ sơ xin việc và "rải" CV khắp các nền tảng tuyển dụng.

Lý do, theo Huy là để tăng cơ hội có việc làm phù hợp. "Mình nghĩ nếu cứ nộp nhiều thì xác suất tìm được công việc cao hơn", Huy nói.

Cách tìm việc như Huy không phải là cá biệt. Trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh, nhiều người trẻ đang chọn chiến lược "rải CV", tức nộp hồ sơ xin việc hàng loạt, hy vọng một trong số đó sẽ mang lại cơ hội.

Phan Thị Trang Linh (23 tuổi), sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Tài chính – Marketing TP.HCM, cũng đã áp dụng cách tìm việc tương tự. "Không riêng mình mà với nhiều bạn, nộp CV càng nhiều càng tốt. Cách này khá phổ biến".

Trên các hội nhóm tìm việc, không khó để bắt gặp những chia sẻ kiểu: "Mỗi ngày nộp 20 CV", "Nộp CV vào cả chục công ty chỗ vẫn chưa có việc"…

Hà Thị Minh Hằng (26 tuổi), ngụ ở 350/18 Lê Đức Thọ, P.An Nhơn, TP.HCM (trước là P.6, Q.Gò Vấp), cho biết bản thân cũng là người trong cuộc. Mỗi lần xin việc, Hằng đều "rải CV".

Hằng lý giải nguyên nhân vì gặp áp lực từ nhiều phía: thị trường lao động việc làm khan hiếm, doanh nghiệp ngày càng những yêu cầu cao hơn, tân cử nhân ra trường ngày càng đông… "Thế nên trong hoàn cảnh đó, việc nộp CV thật nhiều nơi trở thành phản xạ tự nhiên. Tôi sợ nếu không nộp nhanh, không nộp nhiều thì sẽ mất cơ hội", Hằng cho hay.

Chuyên gia khuyên nên chọn lọc kỹ lưỡng và đầu tư sâu vào từng cơ hội khi tìm việc ẢNH MINH HOẠ: THANH NAM

"Rải" CV hàng loạt có hiệu quả?

Theo chị Đỗ Hoài Như, Trưởng phòng nhân sự, Công ty TNHH Creative Pulse (P.Đức Nhuận, TP.HCM; trước là P.5, Q.Phú Nhuận), tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) khiến người trẻ không còn đủ kiên nhẫn để nghiên cứu kỹ từng vị trí. CV trở thành một "file đính kèm" được gửi đi hàng loạt, thay vì một hồ sơ được cá nhân hóa.

Theo chị Như, chiến lược nộp CV hàng loạt không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tích cực.

Chị Như kể: "Chúng tôi nhận hàng chục CV mỗi ngày, nhưng phần lớn là không phù hợp. Nhiều ứng viên nộp hồ sơ mà không đọc kỹ yêu cầu, dẫn đến CV bị loại ngay từ vòng đầu".

Chị Như cho biết thêm, một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy của "rải" CV hàng loạt là: CV giống nhau cho mọi vị trí, không có thư ứng tuyển, nội dung không liên quan đến công việc… "Có bạn ứng tuyển vị trí lập trình nhưng CV lại toàn kinh nghiệm bán hàng. Điều đó cho thấy bạn không thực sự quan tâm đến công việc", chị Như nói và cho rằng khi nhà tuyển dụng nhận ra điều này, sẽ có xu hướng đánh giá thấp ứng viên, thậm chí bỏ qua những hồ sơ có tiềm năng chỉ vì thiếu sự đầu tư.

Không chỉ ảnh hưởng đến cơ hội việc làm, việc "rải" CV tràn lan còn kéo theo nhiều hệ lụy khác.

Anh Hoàng Minh Hải, phụ trách nhân sự Công ty công nghệ Qubitech (P.An Khánh, TP.HCM; trước là P.An Phú, TP.Thủ Đức) phân tích: "Thứ nhất, mất thời gian và năng lượng. Việc nộp hàng chục CV mỗi ngày tưởng như tiết kiệm thời gian, nhưng thực tế lại khiến người trẻ kiệt sức mà không đạt hiệu quả. Thứ hai, giảm giá trị cá nhân. Khi CV không được cá nhân hóa, ứng viên dễ bị xem là thiếu nghiêm túc. Thứ ba, tăng rủi ro về dữ liệu cá nhân. Mỗi lần gửi CV là một lần chia sẻ thông tin cá nhân. Nếu không chọn lọc, dữ liệu có thể rơi vào tay những đơn vị không đáng tin cậy. Thứ tư, tạo tâm lý thất vọng kéo dài. Nộp nhiều nhưng không nhận được phản hồi dễ khiến người trẻ mất tự tin, thậm chí nghi ngờ năng lực của bản thân".

Thay vì "rải" CV, chuyên gia cho rằng cần có chiến lược tìm việc hiệu quả ẢNH MINH HOẠ: THANH NAM

3 yếu tố quan trọng khi tìm việc

Chị Trần Thị Như Mai, phụ trách tuyển dụng Công ty công nghệ Tầm Nhìn Số (xã Thanh An, TP.HCM; trước là xã Định Hiệp, H.Dầu Tiếng, Bình Dương), cho rằng không nên áp dụng chiến lược "rải" CV. Thay vào đó, nên chuyển sang cách tiếp cận khác: chọn lọc kỹ lưỡng và đầu tư sâu vào từng cơ hội.

"Thị trường lao động hiện nay không còn phù hợp với cách tiếp cận số lượng. Doanh nghiệp tìm kiếm sự phù hợp, chứ không phải số lượng ứng viên. Ứng viên trẻ tìm việc nên chuyển từ tư duy "rải" CV để có việc sang nộp CV để tìm đúng việc. Không cần 100 cơ hội, chỉ cần 1 cơ hội phù hợp", bà Mai nói.

Bà Mai nhấn mạnh ba yếu tố quan trọng trong chiến lược tìm việc hiệu quả, gồm: hiểu rõ bản thân (kỹ năng, điểm mạnh, mục tiêu nghề nghiệp), nghiên cứu doanh nghiệp (văn hóa, yêu cầu, định hướng), cá nhân hóa hồ sơ (điều chỉnh CV và thư ứng tuyển cho từng vị trí).

Hoàng Phú Bình (27 tuổi), làm việc tại Công ty TNHH QuickNest (P.Khánh Hội, TP.HCM; trước là P.8, Q.4), nhìn nhận nhiều người nộp CV hàng loạt vì chưa thực sự biết mình phù hợp với điều gì.

Chính vì thế, theo bình, việc đầu tiên cần làm là trả lời 3 câu hỏi cơ bản: Mạnh nhất ở kỹ năng nào? Muốn phát triển theo hướng nào trong 1–3 năm tới? Phù hợp với môi trường doanh nghiệp thế nào?

"Bên cạnh đó, nên chọn lọc công ty theo "độ phù hợp", không phải "độ nổi tiếng". Ngoài ra, hãy biến CV thành "câu chuyện nghề nghiệp", không phải bảng liệt kê. Vì nhà tuyển dụng không chỉ đọc kỹ năng, mà họ đọc để hiểu ứng viên đã làm được gì cụ thể, phù hợp với vị trí đang ứng tuyển như thế nào. Một CV dùng chung cho mọi vị trí gần như luôn bị loại sớm. Cũng nên dành thời gian quan sát thị trường để hiểu xu hướng tuyển dụng mới", Bình chia sẻ kinh nghiệm để tìm việc hiệu quả hơn.