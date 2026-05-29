Nỗi lo 'khoảng trống CV', làm gì để không trở thành điểm trừ?

Những khoảng nghỉ khó gọi tên

Trong các nhóm cộng đồng trên mạng xã hội ngày nay, không khó để bắt gặp những dòng tâm sự như "mình nghỉ việc cả năm, giờ không biết điền vào CV thế nào". Phía dưới thường là hàng trăm bình luận đồng cảm khi cùng rơi vào giai đoạn như vậy.

Chị Vũ Ngọc Phương (31 tuổi, ngụ ở đường Hà Thị Đát, P. Tân Sơn Nhì, TP.HCM) là một trong số đó. Nghỉ việc hơn một năm khi sinh con đầu lòng, chị nhớ lại: "Lúc mới nghỉ thai sản mình vẫn nghĩ vài tháng nữa sẽ quay lại công việc bình thường, nhưng mọi thứ không đơn giản như mình tưởng". Khi quyết định quay lại công việc, ngồi cập nhật CV sau thời gian nghỉ, chị thừa nhận từng xóa đi sửa lại nhiều lần vì không biết nên ghi khoảng trống đó thế nào cho "đẹp". "Đi phỏng vấn, mình lo sẽ bị đánh giá kém vì nghỉ việc thời gian dài", chị Phương chia sẻ.

Một số bạn trẻ thừa nhận cảm thấy lo lắng, mất tự tin tìm việc làm khi có khoảng trống nghỉ việc trong CV ẢNH: LAN VY

Không phải khoảng nghỉ nào cũng có một lý do rõ ràng và dễ nói thành lời. Với Nguyễn Văn Tiến Thịnh (27 tuổi, ngụ ở đường Ấp Bắc, P.Tân Bình, TP.HCM), nguyên nhân đến từ sức khỏe tinh thần. Sau vài năm làm việc với guồng công việc dày đặc, Thịnh quyết định nghỉ khi gặp trạng thái mệt mỏi, kiệt sức vì stress kéo dài.

Ý định nghỉ ngắn trở thành nhiều tháng dài đằng đẵng: "Dù nghỉ việc để thả lỏng tinh thần nhưng mình vẫn không thoát khỏi những nỗi lo lắng về công việc sắp tới, vậy nên trạng thái lo âu lại càng nặng. Mình nghỉ cũng từ tháng 8 năm ngoái rồi, có lẽ sẽ bị điểm trừ trong mắt nhà tuyển dụng".

Ở một trường hợp khác, Phạm Thị Trúc Anh (29 tuổi, ngụ ở đường Tân Hoà Đông, P.Bình Trị Đông, TP.HCM) tạm dừng công việc văn phòng và chuyển sang vừa học thêm, vừa làm một số việc freelance (tự do). "Thật ra nghỉ việc không hề dễ chịu và tận hưởng như mọi người nghĩ. Lúc đó mình nghỉ vì môi trường không có hướng phát triển, giờ muốn tìm việc thì nghỉ lâu quá rồi, không biết nộp CV có nơi nào nhận nữa", Trúc Anh bộc bạch.

Câu chuyện tạm dừng công việc của mỗi người là mỗi hoàn cảnh khác biệt, nhưng điểm chung là cảm giác mất phương hướng, giảm tự tin khi có khoảng trống khó gọi tên trong CV.

Để không biến "khoảng trống CV" thành điểm trừ

Nhìn nhận từ phía doanh nghiệp, ông Trần Lâm, Giám đốc Công ty TNHH Natural House, cho rằng "khoảng trống CV" không còn là điều ít thấy trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt với người trẻ chịu áp lực công việc và thay đổi nhanh theo môi trường số. Theo ông Lâm, vấn đề cốt lõi không nằm ở việc CV có bị đứt đoạn hay không, mà ở cách ứng viên nhìn nhận và tinh thần khi trở lại.

"Doanh nghiệp thường nhìn vào thái độ, năng lượng và khả năng thích nghi nhiều hơn là chỉ nhìn vào khoảng thời gian trống trên CV", ông Lâm nói. Ông cho biết từng tiếp nhận nhiều ứng viên nghỉ việc thời gian dài nhưng vẫn tạo thiện cảm tốt khi phỏng vấn.

"Điểm khác biệt nằm ở sự thành thật và tinh thần cầu tiến. Các bạn không cố che giấu khoảng thời gian khó khăn mà nhìn nhận nó như một giai đoạn để hiểu bản thân hơn. Quan trọng nhất là khi quay lại, họ có sự rõ ràng hơn về mục tiêu", ông Lâm phân tích.

Ở góc nhìn khác, PGS.TS Trần Xuân Cầu, nhà khoa học, nguyên Trưởng khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, cho rằng "đứt quãng nghề nghiệp" là hiện tượng bình thường, phản ánh sự chuyển đổi của nền kinh tế và thị trường lao động. "Trong đời không ít người vì lý do này lý do khác buộc phải nghỉ việc tạm thời, không chỉ có bạn trẻ mà tất cả mọi người đang đi làm hoặc đã đi làm đều có thể trải qua một giai đoạn như thế", ông nhận xét.

Theo PGS.TS Xuân Cầu, giữa một "CV đẹp và liền mạch" và "năng lực thích nghi và khả năng học lại sau gián đoạn nghề nghiệp", nhà tuyển dụng nhiều khả năng sẽ ưu tiên yếu tố thứ hai. Ông Cầu cũng lưu ý cần thể hiện được là trong thời gian tạm ngưng công việc, người lao động đã làm được những gì, như học tập nâng cao trình độ chuyên môn liên quan đến công việc mới, định hình lại kế hoạch tương lai, các dự án cá nhân hoặc các hoạt động thiện nguyện.

Chuyên gia lưu ý với những bạn trẻ đang gặp khó khăn sau khoảng nghỉ việc dài, cần trau dồi thêm kiến thức, trình độ cũng như chuẩn bị tinh thần và thái độ cầu tiến, tích cực để thuận lợi trở lại công việc ẢNH: LAN VY

"Trong tuyển dụng, mọi người đều có cơ hội bình đẳng như nhau, vấn đề là các bạn trẻ có biết tận dụng cơ hội để thuyết phục nhà tuyển dụng hay không và các CV có được gửi đến đúng địa chỉ mà các nhà tuyển dụng đang tìm kiếm không", ông Cầu nói.

Với những bạn trẻ đang loay hoay, lo lắng trong giai đoạn đối mặt với "khoảng trống CV", ông Cầu nhắn nhủ: "Đừng bao giờ thụ động ngồi chờ, hãy chủ động và tích cực hơn trong việc tìm kiếm thông tin việc làm trên các trang web, qua bạn bè, người thân,… Hãy chuẩn bị tâm lý tìm việc nhiều lần, nhiều nơi và việc thất bại trong tìm kiếm công việc là chuyện hết sức bình thường để mình đánh giá lại mình và tổ chức".

Ông Trần Lâm cũng dành lời khuyên là đừng để bản thân dừng hẳn: "Không cần lao vào học thật nhiều chứng chỉ hay làm điều gì quá lớn, nhưng nên giữ kết nối với thị trường và kỹ năng làm việc qua việc đọc thêm, học một kỹ năng mới, làm dự án nhỏ, tham gia cộng đồng nghề nghiệp hoặc đơn giản là duy trì kỷ luật mỗi ngày".

Để tự tin hơn và tăng khả năng thích nghi khi trở lại làm việc, ông Cầu cho rằng người trẻ cần chú ý ở nhiều khía cạnh. Trước hết là tâm sinh lý, vì sau thời gian dài không đi làm, việc trở lại với giờ giấc, kỷ luật và áp lực công việc dễ gây mệt mỏi, chán nản trong giai đoạn đầu. Khi đã được nhận làm việc, cần thể hiện hết năng lực và tinh thần tích cực. "Toàn tâm toàn ý cho công việc và khiêm tốn học hỏi để tạo ra ấn tượng tốt đẹp", ông cho hay.