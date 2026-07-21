Sinh viên Đà Nẵng 'săn' hơn 8.700 cơ hội việc làm ngay tại trường

Ngày 21.7, Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày hội việc làm năm 2026 với sự tham gia của 139 doanh nghiệp trong và ngoài thành phố.

Đông đảo sinh viên ở Đà Nẵng tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại các gian hàng doanh nghiệp ẢNH: CHI ANH

Theo Ban tổ chức, các doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tổng cộng 8.707 vị trí việc làm. Trong đó, 75 doanh nghiệp trực tiếp tham gia phỏng vấn, tuyển dụng tại ngày hội với nhu cầu 5.537 vị trí.

Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở nhiều lĩnh vực như giáo dục - đào tạo - nhân lực (1.444 vị trí), du lịch - khách sạn - nhà hàng - vui chơi giải trí (1.076 vị trí), vận tải - logistics - hàng không (989 vị trí), sản xuất - kỹ thuật - xây dựng (950 vị trí), tài chính - ngân hàng - bảo hiểm - bất động sản (901 vị trí)...

Doanh nghiệp trực tiếp phỏng vấn, tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên ngay tại ngày hội ẢNH: CHI ANH

Bên cạnh đó còn có các lĩnh vực kinh doanh - thương mại - dịch vụ, công nghệ thông tin - truyền thông - marketing và y tế - chăm sóc sức khỏe.

Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển 1.151 lao động trình độ đại học trở lên, 760 trình độ cao đẳng, 261 trung cấp, 376 sơ cấp, 382 công nhân kỹ thuật và 2.607 lao động phổ thông.

Phát biểu khai mạc, PGS-TS Nguyễn Văn Long, Hiệu trưởng Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, cho biết ngày hội việc làm là cầu nối thiết thực giữa nhà trường, doanh nghiệp và người học, góp phần đưa hoạt động đào tạo đến gần hơn với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

PGS-TS Nguyễn Văn Long phát biểu khai mạc Ngày hội việc làm với chủ đề "Kết nối cơ hội - Mở lối tương lai" ẢNH: CHI ANH

Theo ông Long, thị trường lao động đang thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế. Vì vậy, mục tiêu của trường không chỉ là đào tạo sinh viên có kiến thức chuyên môn mà còn phải có năng lực thích ứng, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng tạo ra giá trị cho xã hội.

"Trong thế giới hôm nay, ngoại ngữ không còn đơn thuần là công cụ giao tiếp mà đã trở thành năng lực cạnh tranh, cầu nối hội nhập và là "hộ chiếu nghề nghiệp" để người trẻ bước vào thị trường lao động trong nước và quốc tế", PGS-TS Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.

Sinh viên chủ động kết nối với nhà tuyển dụng, tìm kiếm cơ hội việc làm ngay từ khi còn trên ghế giảng đường ẢNH: CHI ANH

Hiệu trưởng Trường đại học Ngoại ngữ cũng khẳng định doanh nghiệp không chỉ là nơi tiếp nhận sinh viên sau tốt nghiệp mà còn là đối tác đồng hành cùng nhà trường trong quá trình đào tạo, góp ý chương trình học... để đáp ứng sát hơn nhu cầu nhân lực của xã hội.

Trong khuôn khổ chương trình, Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác với 15 doanh nghiệp, đối tác nhằm tăng cường phối hợp trong đào tạo, thực tập, tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng và Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tham quan các gian hàng, kết nối doanh nghiệp với sinh viên ẢNH: CHI ANH

Gửi gắm đến sinh viên, PGS-TS Nguyễn Văn Long khuyến khích các em chủ động tiếp cận doanh nghiệp, mạnh dạn giới thiệu bản thân, tham gia phỏng vấn và tích lũy kinh nghiệm ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Ông Long cho rằng thành công không chỉ đến từ tấm bằng đại học mà còn phụ thuộc vào khả năng tự học, kỹ năng mềm, năng lực công nghệ, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần dấn thân.

Trường đại học Ngoại ngữ -Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác với 15 doanh nghiệp nhằm tăng cường đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn ẢNH: CHI ANH

Với chủ đề "Kết nối cơ hội - Mở lối tương lai", ngày hội được kỳ vọng không chỉ là hoạt động tuyển dụng mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp; giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng cạnh tranh trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao.

