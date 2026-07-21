Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Sinh viên Đà Nẵng 'săn' hơn 8.700 cơ hội việc làm ngay tại trường

Huy Đạt
Huy Đạt
139 doanh nghiệp mang đến hơn 8.700 cơ hội việc làm và trực tiếp phỏng vấn ứng viên ngay tại Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, tạo cầu nối giữa nhà tuyển dụng và sinh viên trước nhu cầu nhân lực ngày càng lớn.

Ngày 21.7, Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày hội việc làm năm 2026 với sự tham gia của 139 doanh nghiệp trong và ngoài thành phố. 

Sinh viên Đà Nẵng 'săn' hơn 8.700 cơ hội việc làm ngay tại trường - Ảnh 1.

Đông đảo sinh viên ở Đà Nẵng tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại các gian hàng doanh nghiệp

ẢNH: CHI ANH

Theo Ban tổ chức, các doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tổng cộng 8.707 vị trí việc làm. Trong đó, 75 doanh nghiệp trực tiếp tham gia phỏng vấn, tuyển dụng tại ngày hội với nhu cầu 5.537 vị trí.

Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở nhiều lĩnh vực như giáo dục - đào tạo - nhân lực (1.444 vị trí), du lịch - khách sạn - nhà hàng - vui chơi giải trí (1.076 vị trí), vận tải - logistics - hàng không (989 vị trí), sản xuất - kỹ thuật - xây dựng (950 vị trí), tài chính - ngân hàng - bảo hiểm - bất động sản (901 vị trí)...

Sinh viên Đà Nẵng 'săn' hơn 8.700 cơ hội việc làm ngay tại trường - Ảnh 2.

Doanh nghiệp trực tiếp phỏng vấn, tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên ngay tại ngày hội

ẢNH: CHI ANH

Bên cạnh đó còn có các lĩnh vực kinh doanh - thương mại - dịch vụ, công nghệ thông tin - truyền thông - marketing và y tế - chăm sóc sức khỏe.

Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển 1.151 lao động trình độ đại học trở lên, 760 trình độ cao đẳng, 261 trung cấp, 376 sơ cấp, 382 công nhân kỹ thuật và 2.607 lao động phổ thông. 

Phát biểu khai mạc, PGS-TS Nguyễn Văn Long, Hiệu trưởng Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, cho biết ngày hội việc làm là cầu nối thiết thực giữa nhà trường, doanh nghiệp và người học, góp phần đưa hoạt động đào tạo đến gần hơn với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Sinh viên Đà Nẵng 'săn' hơn 8.700 cơ hội việc làm ngay tại trường - Ảnh 3.

PGS-TS Nguyễn Văn Long phát biểu khai mạc Ngày hội việc làm với chủ đề "Kết nối cơ hội - Mở lối tương lai"

ẢNH: CHI ANH

Theo ông Long, thị trường lao động đang thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế. Vì vậy, mục tiêu của trường không chỉ là đào tạo sinh viên có kiến thức chuyên môn mà còn phải có năng lực thích ứng, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng tạo ra giá trị cho xã hội. 

"Trong thế giới hôm nay, ngoại ngữ không còn đơn thuần là công cụ giao tiếp mà đã trở thành năng lực cạnh tranh, cầu nối hội nhập và là "hộ chiếu nghề nghiệp" để người trẻ bước vào thị trường lao động trong nước và quốc tế", PGS-TS Nguyễn Văn Long nhấn mạnh. 

Sinh viên Đà Nẵng 'săn' hơn 8.700 cơ hội việc làm ngay tại trường - Ảnh 4.

Sinh viên chủ động kết nối với nhà tuyển dụng, tìm kiếm cơ hội việc làm ngay từ khi còn trên ghế giảng đường

ẢNH: CHI ANH

Hiệu trưởng Trường đại học Ngoại ngữ cũng khẳng định doanh nghiệp không chỉ là nơi tiếp nhận sinh viên sau tốt nghiệp mà còn là đối tác đồng hành cùng nhà trường trong quá trình đào tạo, góp ý chương trình học... để đáp ứng sát hơn nhu cầu nhân lực của xã hội. 

Trong khuôn khổ chương trình, Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác với 15 doanh nghiệp, đối tác nhằm tăng cường phối hợp trong đào tạo, thực tập, tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Sinh viên Đà Nẵng 'săn' hơn 8.700 cơ hội việc làm ngay tại trường - Ảnh 5.

Lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng và Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tham quan các gian hàng, kết nối doanh nghiệp với sinh viên

ẢNH: CHI ANH

Gửi gắm đến sinh viên, PGS-TS Nguyễn Văn Long khuyến khích các em chủ động tiếp cận doanh nghiệp, mạnh dạn giới thiệu bản thân, tham gia phỏng vấn và tích lũy kinh nghiệm ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. 

Ông Long cho rằng thành công không chỉ đến từ tấm bằng đại học mà còn phụ thuộc vào khả năng tự học, kỹ năng mềm, năng lực công nghệ, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần dấn thân.

Sinh viên Đà Nẵng 'săn' hơn 8.700 cơ hội việc làm ngay tại trường - Ảnh 6.

Trường đại học Ngoại ngữ -Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác với 15 doanh nghiệp nhằm tăng cường đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn

ẢNH: CHI ANH

Với chủ đề "Kết nối cơ hội - Mở lối tương lai", ngày hội được kỳ vọng không chỉ là hoạt động tuyển dụng mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp; giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng cạnh tranh trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin liên quan

Sinh viên chưa tốt nghiệp đã có việc làm, lương 18 triệu đồng/tháng

Sinh viên chưa tốt nghiệp đã có việc làm, lương 18 triệu đồng/tháng

Khoa Kỹ thuật - công nghệ (Đại học Huế) cho biết, hầu hết sinh viên đều sớm có việc làm với thu nhập bình quân từ 15 - 18 triệu đồng/tháng tại các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

Khám phá thêm chủ đề

việc làm thị trường lao động Trường đại học Ngoại ngữ Đại học đà nẵng

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận