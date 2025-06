Hơn 8.200 vị trí việc làm công nghệ số cho sinh viên tại VKU Job Fair 2025

Ngày 6.6, Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), ĐH Đà Nẵng phối hợp với Sở Nội vụ TP.Đà Nẵng tổ chức Ngày hội việc làm VKU Job Fair 2025, thu hút gần 10.000 sinh viên, người lao động tham gia.

Với hơn 170 doanh nghiệp tham gia, trong đó có 71 gian hàng trực tiếp và trên 100 doanh nghiệp gửi thông tin tuyển dụng, ngày hội mang đến hơn 8.200 vị trí việc làm đa dạng, từ công nghệ phần mềm, trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch đến thương mại điện tử, logistics, tài chính – ngân hàng. Ngoài ra, có gần 4.000 cơ hội thực tập, việc làm toàn thời gian cho sinh viên mới ra trường.

Điểm nhấn nổi bật của sự kiện năm nay là sự tham gia của nhiều doanh nghiệp quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… mở ra cơ hội toàn cầu cho sinh viên trong các lĩnh vực thiết kế game, tài chính số, low-code và AI.

Ngày hội việc làm VKU Job Fair 2025 thu hút gần 10.000 người tham gia ẢNH: HUY ĐẠT

Bên cạnh việc tuyển dụng, chương trình còn có 12 hội thảo chuyên đề thu hút hàng ngàn lượt sinh viên tham dự với những chủ đề thiết thực như: "How to become a World-Class Software Engineer", "Empower your Future with AI" hay "Khám phá Salesforce và nghề Low-code".

Cùng ngày, hội thảo "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho kỷ nguyên số và hội nhập toàn cầu" cũng đã diễn ra với sự tham gia của lãnh đạo các sở ngành, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức quốc tế.

Hội thảo tập trung chia sẻ các mô hình hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp, từ đó xây dựng hệ sinh thái giáo dục mở, đón đầu các yêu cầu của thị trường lao động số.

Đông đảo sinh viên, người lao động tham gia tìm kiếm việc làm tại ngày hội nghề nghiệp số ẢNH: HUY ĐẠT

Phát biểu tại chương trình, PGS-TS Huỳnh Công Pháp, Hiệu trưởng VKU, cho biết chỉ sau 5 năm thành lập, VKU đã khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo công nghệ thông tin, truyền thông và kinh tế số tại miền Trung - Tây nguyên, với gần 7.000 sinh viên, hệ đào tạo song ngữ và 100% luận văn tốt nghiệp viết bằng tiếng Anh.

Hơn 200 doanh nghiệp đã trở thành đối tác chiến lược của VKU, không chỉ hỗ trợ tuyển dụng mà còn tham gia trực tiếp vào thiết kế chương trình học, cấp học bổng và triển khai các dự án thực tế.

PGS-TS Huỳnh Công Pháp, Hiệu trưởng VKU, phát biểu tại ngày hội ẢNH: HUY ĐẠT

"VKU Job Fair 2025 không chỉ là ngày hội tuyển dụng, mà còn là không gian để sinh viên trải nghiệm nghề nghiệp, khám phá bản thân và kết nối với tương lai. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp tìm kiếm nhân tài và nhà trường cập nhật thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo", PGS-TS Huỳnh Công Pháp nói.

Chia sẻ với PV Thanh Niên tại sự kiện, Nguyễn Đình Duy Thái (sinh viên năm cuối ngành công nghệ thông tin, Trường VKU) cho biết: "Em muốn tìm được công việc phù hợp với chuyên ngành đào tạo và có cơ hội học tiếp để theo đuổi đam mê. Ngày hội việc làm giúp em tiếp cận trực tiếp với doanh nghiệp, từ đó hiểu rõ hơn về yêu cầu và cơ hội nghề nghiệp tương lai".

Nguyễn Đình Duy Thái (sinh viên năm cuối ngành công nghệ thông tin, Trường VKU) hào hứng tham gia ngày hội để tìm kiếm công việc phù hợp ẢNH: HUY ĐẠT

VKU Job Fair 2025 một lần nữa khẳng định vai trò kết nối 3 nhà: Nhà trường - Doanh nghiệp - Nhà nước; góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu.