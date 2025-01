Gửi tiền thưởng tết vào đâu để sinh lời cao?

Gửi ngân hàng nào lãi cao nhất?

Vừa nhận số tiền thưởng hơn 50 triệu đồng cùng với số tiền tích cóp trước đó, chị Thanh Hà (Q.3, TP.HCM) liền rà bảng lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng (NH) để tìm nơi cho đồng tiền sinh sôi nảy nở. Chị cho hay lãi suất huy động của các nhà băng đang so kè nhau từng chút một ở cùng kỳ hạn. Cụ thể, ở kỳ hạn 1 tháng, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất hiện nay thuộc về Nam A Bank với 4,3%/năm, kế đến là VietBank 4,2%/năm, NCB 4,1%/năm… Các NH thương mại khác dao động từ 3,1 - 3,9%/năm. Còn các NH thương mại nhà nước thì có mức lãi suất tiết kiệm thấp hơn như Vietcombank 1,6%/năm, trong trường hợp khách hàng Priority thì mức lãi là 2,6%/năm.

Ngân hàng tăng huy động vốn đầu năm, khiến lãi suất tiền gửi tăng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Đối với kỳ hạn 3 tháng, lãi suất cao nhất hiện nay thuộc về VietBank, Cake By VPBank huy động ở mức 4,4%/năm; kế đến là 4,3%/năm thuộc về Nam A Bank, NCB, Eximbank. Theo tính toán của chị Thanh Hà, với số tiền gửi 100 triệu đồng, gửi lãi suất từ 4 - 4,3%/năm kỳ hạn 1 tháng thì qua Tết Nguyên đán sẽ có số tiền lãi khoảng 350.000 đồng, trong khi gửi với mức lãi 2,6%/năm sẽ nhận về gần 220.000 đồng. "Cùng một kỳ hạn nhưng tiền lãi mỗi NH trả khác nhau, đó là chưa kể các nhà băng thường hay có chương trình trước hay sau tết để thu hút tiền gửi, chẳng hạn lì xì khi giao dịch đầu năm nên nhiều khi có lộc. Còn vài ngày nữa là nghỉ tết, tôi sẽ chọn thật kỹ. Biết đâu vừa có lãi, vừa trúng thưởng", chị Hà nói.

Tương tự, chị Nguyễn Trinh (Q.Tân Bình, TP.HCM) cho biết với số tiền 2 tỉ đồng, một NH đồng ý trả lãi 4,2%/năm cho kỳ hạn 1 tháng, tương ứng tiền lãi 6,9 triệu đồng. Trong khi đó, lãi suất mà NH này công bố chính thức là 3,9%/năm, tương ứng mức lãi 6,4 triệu đồng. Như vậy phần lãi thêm mà nhà băng này trả là hơn 500.000 đồng. Theo chị Trinh, năm nay công ty làm ăn được nên thưởng nhân viên thêm 2 tháng lương. Lãnh cùng lương tháng 12.2024, chị được 450 triệu đồng nhưng bị trừ thuế gần 1/3 số này. "Tôi gom hết tiền tích cóp trong năm, gửi NH kiếm lãi, qua năm có thể đầu tư mua nhà", chị chia sẻ.

Mặt khác, theo khảo sát của PV Thanh Niên, sự phân hóa lãi suất tiết kiệm khá lớn với những kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Ở kỳ hạn 6 tháng, mức lãi suất cao nhất là 5,6%/năm thuộc về ABBANK, Cake By VPBank ở mức 5,5%/năm, NCB ở mức 5,45%/năm, BVBank và VietBank cùng 5,4%/năm, HDBank 5,3%/năm… Mức lãi suất 6%/năm xuất hiện ở kỳ hạn 12 tháng tại BVBank. Ở kỳ hạn 12 tháng, lãi suất huy động từ 5 - 5,9%/năm khá phổ biến.

Lãi suất huy động tiết kiệm của 10 NH tăng lên kể từ đầu tháng 1 đến nay và có khoảng 10 nhà băng có mức lãi suất huy động trên 6%/năm, chủ yếu tập trung ở những kỳ hạn dài từ 18 tháng trở lên. Đối với một số NH đưa lãi tiết kiệm từ 7,5%/năm trở lên thường kèm theo số tiền gửi rất lớn, hàng trăm đến cả ngàn tỉ đồng.

Dự báo lãi suất tăng

Sau khi tạo đáy vào tháng 3.2024, các NH tăng lãi suất tiết kiệm từ tháng 4.2024 đến nay để thu hút tiền. Tốc độ huy động của các NH hiện nay đang thấp hơn cho vay nên lãi suất huy động đang chịu nhiều áp lực tăng. Kết thúc năm 2024, tăng trưởng tín dụng của các NH là 15,08% so với cuối năm 2023. Dư nợ tín dụng của các nhà băng gần 15,6 triệu tỉ đồng, tăng hơn 2,1 triệu tỉ đồng. Trong khi đó, số liệu huy động vốn tính đến ngày 25.12.2024 chỉ tăng 9,06% (thêm 1,2 triệu tỉ đồng), lên gần 14,7 triệu tỉ đồng. Bước sang năm 2025, các NH có hạn mức tín dụng mới nên cũng triển khai cho vay, đồng nghĩa với nhu cầu vốn tăng lên.

Chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Trí Hiếu dự báo với kế hoạch tăng trưởng tín dụng đề ra thì khả năng lãi suất sẽ tăng trong năm 2025. Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tăng trưởng tín dụng năm 2025 khoảng 16%, đồng nghĩa các NH chuẩn bị nguồn vốn để đẩy cho vay nên tăng lãi tiết kiệm là giải pháp thu hút nguồn tiền. Thêm vào đó, nợ xấu ngành NH cũng đang ở mức cao nên các nhà băng phải huy động vốn để trả tiền cho người gửi. Chính vì vậy, ông Nguyễn Trí Hiếu cho rằng thời điểm hiện nay nên gửi tiền tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng là tốt nhất để chờ đợi xem lãi suất có tăng lên sau tết hay không, còn gửi kỳ hạn dưới 3 tháng thường có mức lãi thấp hơn nên người có tiền nên cân nhắc.

"Ngoài tiết kiệm, 5 kênh đầu tư hiện nay như chứng khoán, vàng, bất động sản, ngoại tệ, tiền kỹ thuật số vẫn chưa khởi sắc. Thị trường hiện nay đang chờ đợi sự kiện ông Donald Trump nhậm chức tổng thống Mỹ. Với những chính sách thuế, chính sách đối ngoại mạnh mẽ, nền kinh tế Mỹ sẽ vào giai đoạn biến động, ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu, trong đó có VN", ông Hiếu phân tích và cho rằng mặc dù kênh tiết kiệm hiện nay có mức sinh lời thấp nhưng vẫn an toàn hơn các kênh khác. Đó là lý do nhiều người để tiền trong kênh tiết kiệm để tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh ở những lĩnh vực khác khi thị trường đã ổn định hơn.

Báo cáo chiến lược đầu tư do Công ty chứng khoán VNDirect công bố mới đây đưa ra nhận định lãi suất được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong năm nay. Lãi suất qua đêm sẽ duy trì ở mức cao trong năm 2025 do áp lực tỷ giá tiếp diễn. Điều này còn dựa trên thực tế đã diễn ra khi kể từ quý 2/2024, NHNN đã duy trì lãi suất liên NH qua đêm ở mức khoảng 4% nhằm giảm chênh lệch lãi suất với USD và ngăn chặn các giao dịch chênh lệch lãi suất. VNDirect dự phóng lãi suất tiền gửi sẽ tăng thêm 0,5 - 1%, do lãi suất liên NH ngắn hạn duy trì ở mức cao và nhu cầu vốn tăng để hỗ trợ tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh tỷ lệ dư tín dụng trên số vốn huy động của NH (LDR) cao.

Còn theo Chứng khoán KB VN (KBSV), áp lực lên lãi suất huy động của NH vẫn đang hiện hữu khi chênh lệch giữa tăng trưởng huy động và tín dụng trong năm 2024 đã khiến tỷ lệ LDR của nhiều NH tăng lên gần mức trần quy định 85%, trong khi mục tiêu tăng trưởng tín dụng cho năm sau vẫn ở mức cao. Mặt khác, lãi suất liên NH sẽ chưa thể hạ nhiệt ngay bởi tỷ giá có thể vẫn căng thẳng vào nửa đầu 2025, khiến việc huy động từ thị trường 2 (thị trường liên NH) khó khăn hơn. Lãi suất huy động cho cả năm 2025 nhìn chung sẽ tăng lên để đáp ứng nhu cầu thanh khoản, nhưng sẽ có sự phân hóa giữa các nhóm NH. Cụ thể, lãi suất huy động ở nhóm NH quốc doanh có thể tăng 0,3 - 0,5% từ mức hiện tại. Mức tăng này vẫn thấp hơn nhóm NH thương mại do có sự hỗ trợ từ tiền gửi Kho bạc Nhà nước nên vấn đề thanh khoản không quá lo ngại. Nhóm NH thương mại cổ phần sẽ có sự phân hóa và mức tăng cũng sẽ lớn hơn, vào khoảng 0,5 - 1%. Những NH nhỏ không có lợi thế về CASA (tiền gửi không kỳ hạn) sẽ chịu áp lực nhiều hơn trong việc tăng lãi suất huy động.