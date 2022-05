Gương mặt nào sớm giành HCV SEA Games 31?

Ở môn thể thao “nữ hoàng” điền kinh, ngôi sao sáng giá nhất của điền kinh Việt Nam là Nguyễn Thị Oanh lĩnh ấn tiên phong ở chung kết 1.500 m nữ. Cô gái quê Bắc Giang sẽ tranh tài lúc 10 giờ ngày 14.5, được dự báo sẽ đoạt HCV đầu tiên cho điền kinh Việt Nam. Ở SEA Games 2019, Oanh đoạt HCV 1.500 m nữ với thành tích 4 phút 17 giây 31, bỏ xa người về nhì Agustina Mardika Manik (Indonesia) với thành tích 4 phút 22 giây 60.

Nguyễn Thị Oanh được kỳ vọng “mở hàng” may mắn để điền kinh Việt Nam tiếp đà hưng phấn cho mục tiêu đoạt 16 - 18 HCV, tiếp tục giữ vững vị thế số 1 khu vực. Lúc 17 giờ 35 cùng ngày, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục tranh tài cự ly 5.000 m nữ với nhiệm vụ bảo vệ HCV đoạt được 3 năm về trước. Cô gái vàng điền kinh Việt Nam còn tranh tài cự ly 3.000 m vượt chướng ngại vật lúc 17 giờ 55 ngày 15.5.





Ở môn bơi lội tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình, Việt Nam cũng đưa kình ngư số 1 Nguyễn Huy Hoàng đi tiên phong. Kình ngư quê Quảng Bình sẽ tranh tài nội dung chung kết đầu tiên của môn bơi ở SEA Games 31 là 1.500 m tự do nam lúc 18 giờ ngày 14.5. Huy Hoàng đang là ĐKVĐ nội dung này cũng là người giữ kỷ lục SEA Games với thành tích 14 phút 58 giây 14. Tại SEA Games 31, Nguyễn Huy Hoàng còn nhắm mục tiêu đoạt thêm 2 HCV cá nhân là 800 m tự do, 400 m tự do và 1 HCV tiếp sức 4x200 m tự do. Mở màn suôn sẻ của Nguyễn Huy Hoàng là nguồn cảm hứng cho các tuyển thủ khác như Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo… dậy sóng trên đường đua xanh SEA Games 31.

Kick-boxing diễn ra tại Bắc Ninh hứa hẹn mang về những tấm HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam ở SEA Games này. 4 gương mặt được kỳ vọng giành HCV cho kick-boxing Việt Nam là Huỳnh Văn Tuấn, Dương Danh Hoạt, Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Thị Hằng Nga. Ở môn billiards tại Nhà thi đấu Hà Đông (Hà Nội), Việt Nam dự báo có HCV đầu tiên ngày 17.5 với chung kết nội dung carom 1 băng. Môn cờ vua tại Quảng Ninh, nội dung cờ tiêu chuẩn nam, nữ ngày 15.5 diễn ra ván cuối, kỳ vọng vào Nguyễn Ngọc Trường Sơn (nam), Phạm Lê Thảo Nguyên (nữ). Ở môn cờ tướng tại Quảng Ninh diễn ra chung kết đồng đội nam cờ nhanh ngày 14.5 với kỳ vọng vàng vào Lại Lý Huynh cùng các đồng đội. Ở môn xe đạp địa hình tại Hòa Bình, HCV đầu tiên nhiều khả năng thuộc về Định Thị Như Quỳnh ở chung kết băng đồng nữ ngày 16.5. Môn cử tạ tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu Hà Nội chung kết ngày 19.5 ở các hạng cân 45 kg nữ của Khổng Thị Mỹ Phượng và 55 kg nam Lại Gia Thành cũng là 2 niềm hy vọng vàng.

Chung kết các môn đồng đội “danh giá” như bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng chuyền diễn ra ở những ngày thi đấu cuối hứa hẹn khép lại kỳ SEA Games 31 viên mãn cho thể thao Việt Nam.