Lịch thi đấu môn bơi SEA Games 31: Nguyễn Huy Hoàng dậy sóng đường đua xanh

Môn bơi ở SEA Games 31 có tổng cộng 40 nội dung, thi đấu trong 6 ngày, từ 14.5 đến 19.5. tại Cung thể thao dưới nước, khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Theo lịch thi đấu, vòng loại các nội dung sẽ tranh tài vào buổi sáng còn chung kết diễn ra từ 18 giờ mỗi ngày. Kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng sẽ tranh tài nội dung chung kết đầu tiên của môn bơi ở SEA Games 31 là 1.500m tự do nam. Huy Hoàng đang là đương kim vô địch nội dung này cũng là người giữ kỷ lục SEA Games với thành tích 14 phút 58 giây 14. Ngày thi đấu đầu tiên còn có chung kết các nội dung 200m bướm nữ, 100m ếch nam, 100 tự do nữ, 100m ngửa nam, 200m hỗn hợp nữ, 4x100m tự do nam.

Ở ngày thi đấu thứ 2 (15.5) diễn ra chung kết 800m tự do nữ, 100m tự do nam, 50m ngửa nữ, 50m bướm nam, 200m ếch nữ, 400m hỗn hợp nam, 4x100m tự do nữ. Kình ngư 19 tuổi Trần Hưng Nguyên là tâm điểm khi bảo vệ HCV 400m hỗn hợp nam.





Ở ngày thi đấu thứ 3 (16.5) có chung kết các nội dung sau: 400m tự do nam, 200m tự do nữ, 100m bướm nam, 50m ếch nữ, 200m ngửa nam, 200m ngửa nữ, 4x100m hỗn hợp nam. Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng có nhiệm vụ bảo vệ HCV 400m tự do nam mà anh xuất sắc đoạt được năm 2019 với thành tích 3 phút 49 giây 08.

Ở ngày thi đấu thứ 4 (17.5) có chung kết các nội dung: 400m tự do nữ, 50m ngửa nam, 50m bướm nữ, 200m ếch nam, 100m ngửa nữ, 4x200m tự do nam. Phạm Thanh Bảo được kỳ vọng tạo bất ngờ ở nội dung 200m ếch nam. Ngoài ra đội tiếp sức 4x200m tự do với Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Ngô Đình Chuyền, Nguyễn Huy Hoàng cũng được kỳ vọng bùng nổ.

Ở ngày thi đấu thứ 5 (18.5) có chung kết các nội dung: 1.500m tự do nữ, 50m ếch nam, 50m tự do nữ, 200m tự do nam, 400m hỗn hợp nữ, 200m hỗn hợp nam, 4x100m hỗn hợp nữ. Trần Hưng Nguyên sẽ bảo vệ HCV nội dung 200m hỗn hợp nam mà mình xuất sắc đoạt được 3 năm trước tại Philippines.

Ở ngày thi đấu thứ 6 (19.5) cũng là ngày cuối diễn ra chung kết các nội dung sau: 800m tự do nam, 100m ếch nữ, 50m tự do nam, 100m bướm nữ, 200m bướm nam, 4x200m tự do nữ. Nội dung 800m tự do nam trở lại SEA Games sau 1 kỳ không tổ chức và là cơ hội để Nguyễn Huy Hoàng chốt sổ HCV môn bơi cho Việt Nam.