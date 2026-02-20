Hà Hương 'đứng hình' vì bị Cường Cá tiết lộ tính cách thật

Sau thời gian vắng bóng, Hà Hương trở lại màn ảnh với vai Mai trong phim Mùi phở của đạo diễn Minh Beta. Nhân vật Mai là con gái của ông Mùi (NSND Xuân Hinh đảm nhận) và có chồng là Giang (Cường Cá đảm nhận).

Khoảnh khắc đáng yêu của Hà Hương và Cường Cá trong phim Mùi phở Ảnh: ĐPCC

Tuy là con gái ruột của chủ tiệm phở nhưng Mai lại không được bố tin tưởng truyền dạy công thức nấu phở gia truyền. Điều này khiến vợ chồng Mai chịu nhiều ấm ức, dẫn đến mối quan hệ của các thành viên trong gia đình bắt đầu rạn nứt.

Ở lần đầu hợp tác, Hà Hương và Cường Cá không tránh khỏi được những điều bỡ ngỡ nhưng sau vài ngày làm việc chung, cả hai nhanh chóng phối hợp ăn ý. Từ đó, Hà Hương và Cường Cá tạo ra những màn tung hứng khiến khán giả thích thú.

Hà Hương ‘đứng hình’ vì Cường Cá tiết lộ tính cách thật sau khi đóng chung Mùi phở



