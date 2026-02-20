Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hà Hương 'đứng hình' vì bị Cường Cá tiết lộ tính cách thật
Video Giải trí

Hà Hương 'đứng hình' vì bị Cường Cá tiết lộ tính cách thật

20/02/2026

Lần đầu chạm ngõ điện ảnh và vào vai vợ chồng, Cường Cá và Hà Hương thừa nhận có nhiều điều bỡ ngỡ. Tuy nhiên sau khi bắt nhịp được với nhau, cả hai phối hợp ăn ý và không ngại trêu đùa, thậm chí còn thoải mái kể xấu trong mini talkshow tại Báo Thanh Niên.

Sau thời gian vắng bóng, Hà Hương trở lại màn ảnh với vai Mai trong phim Mùi phở của đạo diễn Minh Beta. Nhân vật Mai là con gái của ông Mùi (NSND Xuân Hinh đảm nhận) và có chồng là Giang (Cường Cá đảm nhận).

Khoảnh khắc đáng yêu của Hà Hương và Cường Cá trong phim Mùi phở

Tuy là con gái ruột của chủ tiệm phở nhưng Mai lại không được bố tin tưởng truyền dạy công thức nấu phở gia truyền. Điều này khiến vợ chồng Mai chịu nhiều ấm ức, dẫn đến mối quan hệ của các thành viên trong gia đình bắt đầu rạn nứt.

Ở lần đầu hợp tác, Hà Hương và Cường Cá không tránh khỏi được những điều bỡ ngỡ nhưng sau vài ngày làm việc chung, cả hai nhanh chóng phối hợp ăn ý. Từ đó, Hà Hương và Cường Cá tạo ra những màn tung hứng khiến khán giả thích thú.

Hà Hương ‘đứng hình’ vì Cường Cá tiết lộ tính cách thật sau khi đóng chung Mùi phở


Xuân Hinh làm 'đám cưới' ở tuổi ngoài 60?

Xuân Hinh làm 'đám cưới' ở tuổi ngoài 60?

Ngày 20.11, bộ phim điện ảnh Tết 2026 Mùi Phở do đạo diễn Minh Beta thực hiện chính thức ra mắt dàn diễn viên. Không gian sự kiện biến thành Lễ thành hôn độc đáo, trong đó điểm nhấn là khoảnh khắc nghệ sĩ Xuân Hinh ngồi sau xe máy do Thu Trang lái tiến thẳng vào 'lễ đường' trước sự phấn khích của khách mời.

