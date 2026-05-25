Hà Kim tái xuất màn ảnh, tiết lộ lý do vắng bóng 11 năm

Sau thời gian phát sóng trên THVL, phim truyền hình Nợ đời vay trả nhận được sự quan tâm của khán giả nhờ nội dung nhiều kịch tính cùng dàn diễn viên quen mặt. Trong đó, vai ông Tư của diễn viên Hà Kim được xem là điểm nhấn bởi hình ảnh người đàn ông nghèo, si tình và nhiều bi kịch.

Xuất hiện trong chương trình On trending của Thanh Niên, Hà Kim chia sẻ về quãng thời gian dài vắng bóng khỏi màn ảnh. Nam diễn viên cho biết anh dành phần lớn thời gian để tập trung cho công việc kinh doanh riêng. Đồng thời, Nợ đời vay trả cũng đánh dấu lần tái xuất đầu tiên của Hà Kim sau 11 năm rời xa phim trường.

“Khán giả biết tới tôi qua những vai si tình, nhưng thực chất đã đúng 11 năm tôi mới trở lại với Nợ đời vay trả. Đây là một kỷ niệm rất đáng nhớ với tôi”, anh bộc bạch.

Hà Kim thừa nhận việc tạm gác nghệ thuật để theo đuổi công việc riêng không phải quyết định dễ dàng. Tuy nhiên, sự nhớ nghề cùng những lời hỏi thăm của khán giả như: “Sao lâu rồi không thấy đi phim?” đã trở thành động lực để anh quyết định trở lại màn ảnh và thử sức với vai diễn mới.

Hà Kim cho biết anh nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả khi tái xuất màn ảnh nhỏ sau thời gian dài vắng bóng

Hà Kim kể nhiều người quen không nhận ra mình vì tạo hình quá khác biệt. Nếu ngoài đời chuộng phong cách lịch lãm, chỉn chu thì trên phim, anh xuất hiện với vẻ ngoài lam lũ, quần áo cũ để phù hợp hình ảnh ông Tư nghèo khó.

Theo Hà Kim, điều khiến anh hạnh phúc nhất là nhân vật được khán giả yêu thương. Anh tiết lộ nhiều đồng nghiệp như Dương Cẩm Linh hay Thanh Hiền cũng nhận xét ông Tư là nhân vật được “cưng” nhất phim. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn giữ sự tò mò cho khán giả khi cho rằng hành trình của nhân vật phía trước còn nhiều biến động.

Hà Kim nói vai ông Tư khó nhất sự nghiệp

Dù nhập vai hiền lành, cam chịu trên màn ảnh, Hà Kim cho biết tính cách thật ngoài đời hoàn toàn trái ngược. Anh tự nhận mình mạnh mẽ và cá tính. Chính vì vậy, việc hóa thân thành chàng trai quê nghèo, sống nặng tình cảm như ông Tư trở thành thử thách không nhỏ.

“Nhân vật Tư ở trong phim khác hẳn tôi ở ngoài đời. Ngoài đời tôi khá cá tính và nổi loạn chứ không hiền, bi lụy như vậy”, anh nói.

Nam diễn viên cho biết để vào vai, anh phải nghiên cứu từ dáng đi, ánh mắt đến cách nói chuyện nhằm tạo cảm giác chân thật. Hà Kim thừa nhận đây là một trong những vai diễn khó nhất của mình vì quá khác với con người thật.

Điều thú vị là dù ngoài đời mạnh mẽ, Hà Kim lại thường được giao những vai si tình, chịu nhiều đau khổ. “Không hiểu sao từ trước đến giờ tôi hay được giao những vai thất tình, yêu đơn phương, yêu đến chết”, nam diễn viên hài hước chia sẻ.

Bên cạnh câu chuyện về vai diễn, hậu trường các cảnh quay tình cảm giữa Hà Kim và Thanh Hiền cũng nhận được nhiều chú ý. Nam diễn viên cho biết bản thân không quá áp lực khi đóng những phân đoạn nhạy cảm vì luôn đặt sự tôn trọng bạn diễn lên hàng đầu.

Theo nam diễn viên, thử thách lớn nhất không nằm ở cảnh quay mà là áp lực tâm lý khi xung quanh trường quay luôn có đông thành viên ê kíp theo dõi. Anh cho biết diễn viên phải tập trung cao độ để thể hiện cảm xúc nhân vật nhưng vẫn giữ sự chừng mực cần thiết.

Sau hơn một thập kỷ rời xa phim trường, sự trở lại của Hà Kim trong Nợ đời vay trả được xem là dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của anh. Nam diễn viên bày tỏ mong muốn tiếp tục thử sức với nhiều dạng vai mới thay vì chỉ gắn với hình ảnh người đàn ông si tình như trước đây.