Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Hà Lan giành kiểm soát nhà sản xuất chip thuộc sở hữu Trung Quốc
Video Thế giới

Hà Lan giành kiểm soát nhà sản xuất chip thuộc sở hữu Trung Quốc

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
13/10/2025 21:44 GMT+7

Chính phủ Hà Lan cho biết đang nắm quyền kiểm soát Nexperia, công ty chuyên sản xuất chip máy tính cho ngành công nghiệp ô tô và điện tử tiêu dùng, do lo ngại về khả năng chuyển giao công nghệ quan trọng cho công ty mẹ tại Trung Quốc.

Theo hãng tin Reuters, động thái này cho phép chính phủ Hà Lan đảo ngược hoặc ngăn chặn các quyết định quản lý mà họ cho là có hại, nhưng hoạt động sản xuất thường xuyên của công ty vẫn có thể tiếp tục.

Bộ Kinh tế Hà Lan cho biết sự can thiệp này là “ngoại lệ”, được đưa ra để ứng phó “các dấu hiệu rõ ràng về thiếu sót và hành động hành chính nghiêm trọng” tại Nexperia.

Tuyên bố của bộ này nêu rõ: “Những dấu hiệu này đe dọa đến tính liên tục và việc bảo vệ kiến thức và năng lực công nghệ quan trọng trên đất Hà Lan và châu Âu”.

Cổ phiếu của công ty mẹ của Nexperia là Wingtech tại Thượng Hải giảm 10% vào cùng ngày. Wingtech tuyên bố đang tham khảo ý kiến luật sư và tìm kiếm sự hỗ trợ của chính phủ để “bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công ty”.

Trong hồ sơ nộp lên sàn giao dịch chứng khoán, Wingtech cho biết quyền kiểm soát của công ty đối với Nexperia sẽ bị hạn chế tạm thời do lệnh của Hà Lan và các phán quyết của tòa án, ảnh hưởng đến việc ra quyết định và hiệu quả hoạt động. Chủ tịch Zhang Xuezheng cũng bị đình chỉ ở hội đồng quản trị của Nexperia, và một cá nhân độc lập không phải người Trung Quốc có “quyền biểu quyết quyết định” sẽ được bổ nhiệm thay thế.

Nexperia, trước đây thuộc về công ty Philips của Hà Lan, là một trong những nhà sản xuất chip máy tính đơn giản lớn nhất thế giới như điốt và bóng bán dẫn, nhưng công ty cũng phát triển các công nghệ tiên tiến hơn nhằm sử dụng chip để sản xuất pin hiệu quả hơn.

Wingtech đã mua lại 100% Nexperia với giá khoảng 3,63 tỉ USD vào năm 2018.

Wingtech đã bị đưa vào “danh sách thực thể” của Mỹ vào tháng 12.2024, được xác định là mối đe dọa an ninh quốc gia.

Vào tháng trước, Washington đã mở rộng các quy định về danh sách thực thể để bao gồm các doanh nghiệp con mà các công ty trong danh sách thực thể sở hữu từ 50% trở lên.

Hiện vẫn chưa rõ liệu động thái này có liên quan đến hành động giành kiểm soát Nexperia của chính phủ Hà Lan hay không.

Tin liên quan

Đài Loan không chịu 'cưa đôi' sản xuất chip với Mỹ

Đài Loan không chịu 'cưa đôi' sản xuất chip với Mỹ

Phó viện trưởng Hành chính viện Đài Loan Trịnh Lệ Quân hôm 1.10 tuyên bố Đài Loan “sẽ không đồng ý” sản xuất 50% chất bán dẫn của mình tại Mỹ.

Khám phá thêm chủ đề

Hà Lan Trung Quốc Thượng hải châu Âu Philips Nexperia sản xuất chip Wingtech công nghệ chính phủ kiểm soát cổ phiếu danh sách thực thể Washington Mỹ chiến tranh thương mại
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận