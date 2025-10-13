Hà Lan giành kiểm soát nhà sản xuất chip thuộc sở hữu Trung Quốc

Theo hãng tin Reuters, động thái này cho phép chính phủ Hà Lan đảo ngược hoặc ngăn chặn các quyết định quản lý mà họ cho là có hại, nhưng hoạt động sản xuất thường xuyên của công ty vẫn có thể tiếp tục.

Bộ Kinh tế Hà Lan cho biết sự can thiệp này là “ngoại lệ”, được đưa ra để ứng phó “các dấu hiệu rõ ràng về thiếu sót và hành động hành chính nghiêm trọng” tại Nexperia.

Tuyên bố của bộ này nêu rõ: “Những dấu hiệu này đe dọa đến tính liên tục và việc bảo vệ kiến thức và năng lực công nghệ quan trọng trên đất Hà Lan và châu Âu”.

Cổ phiếu của công ty mẹ của Nexperia là Wingtech tại Thượng Hải giảm 10% vào cùng ngày. Wingtech tuyên bố đang tham khảo ý kiến luật sư và tìm kiếm sự hỗ trợ của chính phủ để “bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công ty”.

Trong hồ sơ nộp lên sàn giao dịch chứng khoán, Wingtech cho biết quyền kiểm soát của công ty đối với Nexperia sẽ bị hạn chế tạm thời do lệnh của Hà Lan và các phán quyết của tòa án, ảnh hưởng đến việc ra quyết định và hiệu quả hoạt động. Chủ tịch Zhang Xuezheng cũng bị đình chỉ ở hội đồng quản trị của Nexperia, và một cá nhân độc lập không phải người Trung Quốc có “quyền biểu quyết quyết định” sẽ được bổ nhiệm thay thế.

Nexperia, trước đây thuộc về công ty Philips của Hà Lan, là một trong những nhà sản xuất chip máy tính đơn giản lớn nhất thế giới như điốt và bóng bán dẫn, nhưng công ty cũng phát triển các công nghệ tiên tiến hơn nhằm sử dụng chip để sản xuất pin hiệu quả hơn.

Wingtech đã mua lại 100% Nexperia với giá khoảng 3,63 tỉ USD vào năm 2018.

Wingtech đã bị đưa vào “danh sách thực thể” của Mỹ vào tháng 12.2024, được xác định là mối đe dọa an ninh quốc gia.

Vào tháng trước, Washington đã mở rộng các quy định về danh sách thực thể để bao gồm các doanh nghiệp con mà các công ty trong danh sách thực thể sở hữu từ 50% trở lên.

Hiện vẫn chưa rõ liệu động thái này có liên quan đến hành động giành kiểm soát Nexperia của chính phủ Hà Lan hay không.