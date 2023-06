Hạ lưu sông Mekong đang khô hạn nhiều hơn so với bình thường

Trong bản tin mới nhất, MDM (Dự án giám sát hoạt động thủy điện sông Mekong) cảnh báo: Trong giai đoạn đầu mùa mưa năm 2023 khô hạn hơn nhiều so với bình thường ở hạ lưu sông Mekong. Nếu nhìn vào bản đồ nhiệt và độ ẩm có thể thấy, phần lớn lưu vực hạ lưu sông Mekong khô hơn nhiều so với bình thường trong với 30 năm qua.

Sông Mekong khô hạn, dự báo lũ thấp NGỌC DƯƠNG

Thông thường các năm, vào thời điểm này (cuối tháng 6) những cơn mưa do gió mùa mang lại đã bắt đầu đổ xuống khắp lưu vực và nhịp lũ của dòng Mekong đã bắt đầu hình thành nhưng hiện tại, không có dấu hiệu nào cho thấy điều này sẽ xảy ra.

Vẫn theo MDM, mô hình dòng chảy tự nhiên cho thấy lượng nước bị thiếu hụt tới 30% tại Chiang Saen (Thái Lan), do các đập thượng nguồn Trung Quốc tích trữ nước. Xa hơn về phía hạ lưu, mực nước sông thấp hơn khoảng 1m so với mức bình thường vào thời điểm này trong năm do tích trữ tại đập Trung Quốc và lượng mưa thấp trên toàn lưu vực.

Trong những tuần tới, nhiều đập sẽ tích trữ lượng nước do có các lo ngại về hiện tượng El Nino làm lượng mưa thiếu hụt. Điều này càng ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên và giảm nhịp lũ của sông Mekong. Tiếp theo là gây ra những tác động đối với sản lượng thủy sản và nông nghiệp trên toàn lưu vực.

Còn bản tin dự báo của Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam (Siwrp) thì cho rằng: Lũ đầu vụ thấp hơn trung bình nhiều năm. Lũ chính vụ ở vùng đầu nguồn sông Cửu Long chỉ ở mức xấp xỉ và thấp hơn mức báo động 1. Ngược lại, khu vực giữa và cuối nguồn sông Cửu Long, do ảnh hưởng triều cường cao nên mực nước nhiều nơi đạt và vượt báo động 3. Triều cường cao đặc biệt trong các tháng 10 và 11. Ngoài ra, trong các tháng 10 và 11, lượng mưa sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm nên có nguy cơ xảy ra thiếu nước ngọt cho sản xuất lúa ở các tỉnh ven biển.