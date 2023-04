Hà Nội bỏ những yêu cầu làm khó phụ huynh khi nhập học cho con

Giảm thiểu tối đa phiền phức cho người dân

Cách đây chưa đầy 1 tháng, để làm thủ tục nhập học, chuyển trường cho con, phụ huynh tại một số địa bàn ở Q.Long Biên (Hà Nội) vẫn phải "mướt mồ hôi", chầu chực ở trụ sở công an phường xin xác nhận thông tin cư trú.

Phụ huynh ở Q.Long Biên chầu chực xin xác nhận thông tin cư trú để nhập học cho con thời điểm giữa tháng 3 vừa qua NGUYỄN TRƯỜNG

Trước phản ánh và bức xúc của người dân, Sở GD-ĐT Hà Nội đã yêu cầu: "Hội đồng tuyển sinh của các trường tập hợp danh sách học sinh cần phải xác minh thông tin cư trú; chủ động phối hợp với công an cấp xã trên địa bàn để rà soát, xác thực. Các nhà trường tuyệt đối không yêu cầu cha, hoặc mẹ, hoặc người giám hộ của học sinh đi xác minh".

Để làm rõ hơn hơn nội dung này, tại hội nghị tuyển sinh do Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức ngày 6.4, thiếu tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP.Hà Nội), nhấn mạnh khi các trường có nhu cầu xác minh thông tin, chỉ cần lập danh sách gửi công an cấp phường để tra cứu toàn bộ dữ liệu và ký xác nhận trả về cho trường đảm bảo đúng thời gian quy định.

"Trong hệ thống dữ liệu dân cư hiện nay, về quản lý dân cư, chúng tôi quản lý toàn bộ thông tin đối tượng như dân tộc, diện khu vực ưu tiên. Do vậy, ngay từ đầu năm học hay bất kỳ thời điểm nào, công an cơ sở đều có danh sách đầy đủ cư dân để phục vụ tuyển sinh, định hướng phân tuyến tuyển sinh, phân bổ chỉ tiêu… đảm bảo tất cả học sinh cư trú trên địa bàn được đến trường.

Phụ huynh có thể liên hệ công an phường cung cấp mã định danh cá nhân của học sinh thông qua tin nhắn. Nếu nhà trường thấy thông tin có sai lệch cần xác minh thì liên hệ công an phường để xác minh lại. Chúng tôi yêu cầu công an phường, xã có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời. Các trường yên tâm là sẽ không có chuyện công an phường, xã từ chối hoặc cản trở quá trình xác minh này. Tinh thần là phải giảm thiểu tối đa phiền phức cho người dân và các nhà trường", thiếu tá Lâm nói.

Đề nghị kéo dài thời gian nhập học

Liên quan tới vấn đề tuyển sinh năm nay, bà Phạm Đàm Thục Hạnh, Trưởng phòng GD-ĐT Q.Hoàng Mai, đề nghị Sở GD-ĐT Hà Nội cần kéo dài hơn thời gian tuyển sinh. Theo bà Hạnh, hiện nay, sở quy định ngày 21 - 22.7 phải kết thúc thời gian nhập dữ liệu tuyển sinh lên hệ thống, nhưng năm nay có thể sẽ phát sinh tình huống là sau khi công an xác minh thì phát hiện phụ huynh nhập học không đúng tuyến tuyển sinh. Do vậy, cần có thời gian để phụ huynh quay lại trường đúng tuyến nộp hồ sơ cho con, đảm bảo học sinh có chỗ học.

Ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng GD-ĐT Q.Cầu Giấy, cũng cho rằng, vì thực hiện quy định mới về xác nhận thông tin cư trú nên sẽ có những tình huống phát sinh. Theo ông Anh, sẽ có những trường hợp hết thời hạn làm thủ tục nhập học, sát ngày khai giảng vẫn có phụ huynh cư trú đúng tuyến tuyển sinh đến nhập học cho con. Vì vậy, ông Anh đề nghị hệ thống tuyển sinh của Sở GD-ĐT Hà Nội "mở cổng" để tiếp nhận các trường hợp này, đảm bảo học sinh phải có chỗ học.

Giải đáp những băn khoăn này, ông Phạm Quốc Toản, Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định định chất lượng (Sở GD-ĐT Hà Nội), khẳng định tinh thần trách nhiệm với học sinh, cha mẹ học sinh là vấn đề luôn được quan tâm trong mỗi mùa tuyển sinh. Dù thay đổi về xác nhận thông tin cư trú nhưng trước thời điểm tuyển sinh, các nhà trường đều phải làm công tác điều tra dân số, thống kê số trẻ đúng độ tuổi trên địa bàn sẽ nhập học trong năm học tới để dự báo và chuẩn bị về quy mô lớp học; do vậy cũng đã có khá đầy đủ thông tin.

Trên cơ sở đó, đề nghị các trường làm công tác tuyên truyền, cố gắng liên hệ để phụ huynh đến trường nộp hồ sơ nhập học cho con theo đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, trong trường hợp bất khả kháng, phụ huynh đến làm thủ tục muộn thì các trường vẫn phải thông qua phòng GD-ĐT, báo cáo sở để kiểm soát thông tin qua hệ thống dữ liệu tuyển sinh.

Cũng liên quan vấn đề này, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến yêu cầu: "Các năm trước cũng vậy, thậm chí trước và sau ngày khai giảng vẫn còn phụ huynh cư trú đúng tuyến đưa con đến trường nhập học; đề nghị tạo điều kiện tối đa, nhất là năm nay có thay đổi về thủ tục hành chính về xác nhận nơi cư trú".