Hà Nội cần như London, mỗi người dân một chiếc thẻ liên thông mọi phương tiện

Sáng 21.3, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) tổng kết triển khai hệ thống soát vé tự động ứng dụng định danh sinh trắc học và thanh toán không dùng tiền mặt đối với hành khách đi tàu tại nhà ga các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội.

Theo ông Lê Bằng An, Tổng giám đốc Hà Nội Metro, sau hơn 8 tháng triển khai, có hơn 5,7 triệu lượt hành khách sử dụng hệ thống cổng soát vé mới trên 2 tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội và Cát Linh - Hà Đông.

Tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội ẢNH: TUẤN MINH

Ngoài ra, 100% cổng kiểm soát vé được nâng cấp, tỷ lệ sử dụng ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học đạt 85%; doanh thu hai tuyến tăng 48% và sản lượng hành khách tăng 15% so với cùng kỳ.

Hành khách được trải nghiệm đi tàu hiện đại, thuận tiện hơn nhờ đa dạng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt như thẻ căn cước công dân gắn chip, NFC, QR, ứng dụng Hà Nội Metro, Tap & Go…, giúp giảm thời gian chờ đợi và dễ dàng theo dõi lịch sử giao dịch.

Đặc biệt, hành khách có thể sử dụng VNeID để đăng ký dịch vụ mà không cần tạo tài khoản riêng và trong tương lai có thể đặt hành trình liên thông trên một nền tảng duy nhất với chi phí tối ưu. Các đối tượng chính sách cũng được áp dụng miễn, giảm giá vé tự động, nhanh chóng và minh bạch, mang lại sự tiện lợi và công bằng trong tiếp cận dịch vụ.

"Hành khách dễ dàng đi tàu bằng căn cước công dân gắn chip, thẻ tín dụng VISA, vé bằng mã QR với tất cả các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt", ông An nhấn mạnh.

Đánh giá sau gần 8 tháng triển khai, đại tá Trần Hồng Phú, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), khẳng định đây không chỉ đơn thuần là một giải pháp kỹ thuật, mà là một bước chuyển có tính chất nền tảng.

Theo đại tá Trần Hồng Phú, giải pháp này mang lại lợi ích cho cả 3 phía, gồm: người dân được di chuyển nhanh chóng mà không cần mang theo giấy tờ hay tiền mặt; doanh nghiệp nâng cao tính minh bạch, giảm thất thoát; thành phố có nguồn dữ liệu tổng thể để hoạch định chiến lược đầu tư hạ tầng giao thông.

Trong giai đoạn tiếp theo, Hà Nội Metro thực hiện việc mở rộng hạ tầng và chuẩn hóa kỹ thuật cho các tuyến mới, hướng tới thống nhất một hệ thống thẻ vé điện tử chung cho toàn bộ các tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn Hà Nội; nâng cấp hoàn thiện phần mềm và tích hợp thanh toán; triển khai giải pháp giao thông liên hoàn trên địa bàn thành phố.

"Dự kiến trong quý 2/2026, Hà Nội sẽ thí điểm mô hình liên thông giữa đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia tại ga Hà Nội, đồng thời có giải pháp kết nối với xe buýt BRT, taxi, xe ôm công nghệ (Grab, GSM, Be Group) nhằm tạo nên một mạng lưới giao thông thông minh, liền mạch trên toàn mạng lưới giao thông đô thị", ông Lê Bằng An cho hay.

Về phía Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy mong muốn Hà Nội sớm đạt được mục tiêu giống như các đô thị lớn trên thế giới như London (Anh), người dân chỉ cần sử dụng một chiếc thẻ - phương thức duy nhất để đi tất cả các loại phương tiện.

Ông Huy cũng đề nghị Hà Nội và các đơn vị liên quan cần phối hợp xây dựng tiêu chuẩn chung về hệ thống vé điện tử để đảm bảo tính đồng bộ trên toàn quốc.