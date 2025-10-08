Hà Nội cảnh báo 12 điểm ngập nặng không thể lưu thông sáng 8.10

Sáng 8.10, thông tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, tính đến 7 giờ cùng ngày, trên địa bàn thành phố còn 21 điểm ngập nước, trong đó có 12 điểm ngập trên 30 cm, 9 điểm ngập từ 10 - 30 cm.

Một điểm ngập sâu ở phố Miêu Nha (đoạn cầu Ngà bên chân cầu vượt 70) ẢNH: ĐÌNH HUY

12 điểm ngập trên 30 cm, gồm: đường Dương Đình Nghệ ngập sâu 40 - 50 cm; phố Trần Bình (đoạn Bệnh viện 19.8) ngập sâu khoảng 35 cm; đại lộ Thăng Long (đoạn Km5+700 - 6+600) ngập sâu khoảng 40 cm; phố Cầu Cốc (đoạn ngõ 43 - 67) ngập sâu khoảng 50 cm.

Phố Miêu Nha (đoạn đầu cầu Ngà bên chân cầu vượt 70) ngập sâu khoảng 50 cm. Hầm chui dân sinh đê hữu sông Nhuệ (Km5+070 đường gom đại lộ Thăng Long) ngập sâu khoảng 40 cm. Hầm chui dân sinh đê tả sông Nhuệ (Km4+944 đường gom đại lộ Thăng Long) ngập sâu khoảng 1 m.

Đường Võ Chí Công ngập sâu 50 cm. Đường tỉnh 421B (Km11+300 đường đầu cầu Đông Yên) ngập 38 cm. Đường tỉnh 422 (Km3+164 cầu Trung Vỡ) ngập 40 cm. Đường tỉnh 423 (Km8+400 cầu tạm thi công cầu 72 II) ngập 35 cm. Đường gom đại lộ Thăng Long (Km8+200; bên phải) ngập 60 cm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 11, từ rạng sáng 7.10, trên địa bàn Hà Nội có mưa lớn diện rộng, lượng mưa tập trung trong khoảng thời gian ngắn từ 5 - 7 giờ. Tổng lượng mưa trung bình từ 100 mm đến hơn 300 mm.

Mưa lớn đã khiến mực nước sông dâng cao gây úng ngập diện rộng trên địa bàn thành phố, đặc biệt trên một số tuyến có cao độ nền thấp, trũng, giao thông đi lại gặp khó khăn.

Đỉnh điểm, vào 10 giờ, Hà Nội có 122 vị trí ngập nước, trong đó 29 vị trí không lưu thông được, 93 vị trí ngập nước vẫn lưu thông được.

Rút bài học từ trận ngập do hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi) gây ra hồi cuối tháng 9, trong đợt ứng phó với bão Matmo (bão số 11), cả hệ thống chính trị Hà Nội đã chuẩn bị sẵn kịch bản ứng phó theo từng cấp độ, từng khu vực, cung đường.

Theo đó, các lực lượng giao thông, thoát nước, cán bộ Sở Xây dựng Hà Nội đã lập tức có mặt tại các điểm ngập úng, đặt biển cảnh báo hướng dẫn người dân di chuyển qua điểm ngập lụt an toàn. Đồng thời, vận hành tối đa công suất các trạm bơm để nhanh chóng tiêu thoát nước…