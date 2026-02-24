Hà Nội: Cây cổ thụ gãy đổ, đè 2 người bị thương

Vụ việc nêu trên xảy ra khoảng 15 giờ 30 ngày 24.2, tại vườn hoa Lý Tự Trọng (P.Tây Hồ, Hà Nội). Một số người dân có mặt tại nơi xảy ra sự việc cho biết, cây xanh đổ đã khiến 2 người bị thương.

Cây xanh lâu năm trong vườn hoa Lý Tự Trọng gãy đổ, đè trúng người dân ẢNH: N.H

Tại hiện trường, cây có dấu hiệu bị mục gốc, thân.

Theo UBND P.Tây Hồ, ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường hỗ trợ, sơ cứu chăm sóc y tế kịp thời.

Sau khi sơ cứu, một nạn nhân do không bị ảnh hưởng đến sức khỏe đã chủ động về nhà. Nạn nhân còn lại được đưa đến bệnh viện chăm sóc, theo dõi y tế.

Cùng ngày, P.Tây Hồ đã tổ chức thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ban quản lý hồ Tây đã mời Công ty cổ phần phát triển hạ tầng xanh Hà Nội và các đơn vị phối hợp kiểm tra hiện trạng, làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc cây đổ.