Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hà Nội: Cây cổ thụ gãy đổ, đè 2 người bị thương

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
24/02/2026 18:22 GMT+7

Một cây xanh lâu năm trong vườn hoa ở Hà Nội bất ngờ gãy đổ, đè trúng 2 người khiến các nạn nhân bị thương.

Vụ việc nêu trên xảy ra khoảng 15 giờ 30 ngày 24.2, tại vườn hoa Lý Tự Trọng (P.Tây Hồ, Hà Nội). Một số người dân có mặt tại nơi xảy ra sự việc cho biết, cây xanh đổ đã khiến 2 người bị thương.

Hà Nội: Cây cổ thụ gãy đổ, đè 2 người bị thương- Ảnh 1.

Cây xanh lâu năm trong vườn hoa Lý Tự Trọng gãy đổ, đè trúng người dân

ẢNH: N.H

Tại hiện trường, cây có dấu hiệu bị mục gốc, thân.

Theo UBND P.Tây Hồ, ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường hỗ trợ, sơ cứu chăm sóc y tế kịp thời.

Sau khi sơ cứu, một nạn nhân do không bị ảnh hưởng đến sức khỏe đã chủ động về nhà. Nạn nhân còn lại được đưa đến bệnh viện chăm sóc, theo dõi y tế.

Cùng ngày, P.Tây Hồ đã tổ chức thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ban quản lý hồ Tây đã mời Công ty cổ phần phát triển hạ tầng xanh Hà Nội và các đơn vị phối hợp kiểm tra hiện trạng, làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc cây đổ.

Tin liên quan

Đề xuất đầu tư hơn 87.600 tỉ làm 25 công viên chuyên đề ở Hà Nội

Đề xuất đầu tư hơn 87.600 tỉ làm 25 công viên chuyên đề ở Hà Nội

Cho rằng các khu vực đô thị mới, khu ngoại thành Hà Nội hiện vẫn thiếu công viên chuyên đề quy mô lớn nên cơ quan chuyên môn đề xuất từ nay đến năm 2030 sẽ xây dựng thêm 25 công viên chuyên đề, với tổng mức đầu hơn 87.600 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

hà nội 2 người bị thương cây xanh đổ Tây Hồ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận