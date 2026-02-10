Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nhiều cây xanh chết khô trên đường

Ngọc Quỳnh
Ngọc Quỳnh
10/02/2026 07:49 GMT+7

Tại khu vực gần đầu hẻm 557 Hương lộ 3, P.Bình Hưng Hòa (trước đây thuộc P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân), TP.HCM, có 3 cây đã chết khô lâu ngày, trên thân cây vẫn còn dây đèn, bóng điện, biển quảng cáo quấn quanh. Một người dân địa phương cho biết hàng cây được trồng trên đường này mấy năm nay đang xanh tốt nhưng không hiểu vì sao thời gian gần đây có nhiều cây chết khô.

- Ảnh 1.

Cây đã chết khô lâu ngày trên đường Hương lộ 3, P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tương tự, trước nhà số 249 và F6/26A Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc (trước đây thuộc xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh), TP.HCM, có 2 cây cũng chết khô lâu ngày do bị cắt khoanh một đoạn gần dưới gốc và lột hết lớp vỏ bên ngoài. Ngoài ra, gần giao lộ Quách Điêu - Nữ Dân Công cũng có 2 cây bị chết khô nhưng chưa được cơ quan chức năng đốn hạ và thay thế cây mới để tạo bóng mát, cảnh quan khu phố.

- Ảnh 2.

Cây chết khô lâu ngày trên đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc, TP.HCM

ẢNH: NGỌC QUỲNH

- Ảnh 3.

Cây chết khô gần giao lộ Quách Điêu - Nữ Dân Công, xã Vĩnh Lộc, TP.HCM

ẢNH: NGỌC QUỲNH

Người dân địa phương lo ngại nếu rễ cây mục ruỗng, sâu bệnh, khi gặp gió mạnh cây có thể ngã đổ bất cứ lúc nào, rất nguy hiểm. Đề nghị Công ty Công viên cây xanh TP.HCM có biện pháp kiểm tra, xử lý, chăm sóc những cây xanh nêu trên nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị và an toàn cho người dân xung quanh.

