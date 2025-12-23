Hà Nội: Cháy lớn ở chợ Xanh Định Công lúc rạng sáng

Khoảng 4 giờ 30 sáng 23.12, một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại chợ Xanh Định Công (P.Phương Liệt, Hà Nội). Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi nhiều gian hàng bên trong chợ, tạo thành cột khói đen dày đặc bao trùm cả khu vực.

Hiện trường vụ cháy chợ Xanh Định Công ẢNH: CAHN

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cùng công an địa phương đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, huy động nhiều xe cứu hỏa và phương tiện chuyên dụng để dập lửa.

Ngay khi các lực lượng tiếp cận hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn do có nhiều hàng hóa, vật dụng dễ bắt cháy, sinh ra nhiều khói khí độc và lan nhanh, có khả năng cháy lan sang các kiốt và nhà dân xung quanh.

Lực lượng chức năng đã khai thác các nguồn nước, triển khai nhiều mũi chống cháy lan, tiếp cận vào gốc lửa để dập tắt đám cháy. Chính quyền địa phương cũng huy động máy xúc phá dỡ cấu kiện sụp đổ, mở lối cho lực lượng cảnh sát tiếp cận dập tắt đám cháy.

Sau gần 30 phút, đám cháy đã được khống chế, không cháy lan ra các khu vực còn lại của chợ và nhà dân xung quanh.

Đến 5 giờ 14 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt và được các lực lượng tiếp tục dập tàn, làm mát các cấu kiện để phòng ngừa lửa cháy trở lại.

Công an TP.Hà Nội cho biết, nhờ công tác chữa cháy được triển khai kịp thời nên đã cứu được hàng trăm m2 ki ốt trong chợ và hàng chục nhà dân xung quanh. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.