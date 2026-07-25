Hà Nội: Cháy lớn tại xưởng giấy ở Thanh Liệt

Theo thông tin được người dân tại khu vực cho biết, khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, một xưởng sản xuất giấy tại ngõ số 1, đường Tân Triều, P.Thanh Liệt, Hà Nội, đã bốc cháy dữ dội. Đám cháy lớn thiêu rụi gần như toàn bộ cơ sở này và nhanh chóng lan sang quán bia ngay cạnh đó.

Xưởng giấy tại hiện trường gần như bị thiêu rụi hoàn toàn Ảnh: Đức Quang

Hiện trường vụ cháy lớn ở Tân Triều Mới: Nổ bình gas liên tiếp, lấy nước từ hồ Triều Khúc dập lửa

Ngọn lửa cháy lan sang quán bia bên cạnh đó Ảnh: Đức Quang

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng ngay lập tức được điều động đến xử lý vụ hỏa hoạn. 7 xe cứu hỏa được đưa đến hiện trường để tập trung khống chế ngọn lửa.

Theo ghi nhận đến thời điểm này, chưa có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định.

Xe cứu hỏa được điều động tới hiện trường Ảnh: Đức Quang

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường Ảnh: Đức Quang

Sau hơn 1 giờ, lực lượng cứu hỏa vẫn chưa thể khống chế hoàn toàn đám cháy. Do nằm trong khu vực có nhiều quán nhậu, ngọn lửa lan sang đã làm nổ các bình gas, gây nhiều khó khăn trong quá trình dập tắt. Hiện tại, mùi gas đã lan rộng tại hiện trường, nguy cơ có thêm các bình gas khác phát nổ tại đây là rất cao.

Tuy nhiên, bất chấp nguy cơ cháy nổ, rất đông người vẫn đứng xem và ghi hình tại hiện trường vụ cháy, khiến lực lượng chức năng phải yêu cầu người dân sơ tán khỏi khu vực. Đến 19 giờ 20, đám cháy vẫn chưa được khống chế, lực lượng chức năng đang bổ sung các nguồn cấp nước để khống chế ngọn lửa.