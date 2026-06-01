Hà Nội chi hơn 2.900 tỉ khớp nối Vành đai 1 và đường La Thành

Nguyễn Trường
01/06/2026 16:02 GMT+7

Khu đất rộng hơn 6.800 m2 nằm giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành (Hà Nội) sẽ được giải tỏa mặt bằng, đầu tư hơn 2.900 tỉ để xây dựng bãi đỗ xe, trạm sạc, vườn hoa...

Ngày 1.6, UBND P.Ô Chợ Dừa (Hà Nội) tổ chức hội nghị công bố quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu đến Láng Hạ.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ngày 1.6

Theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án thuộc dự án nhóm B, gồm 3 ô quy hoạch có tổng diện tích hơn 6.800 m2, với các hạng mục chính: bãi đỗ xe, nhà để xe; trạm sạc; bể nước ngầm phòng cháy, chữa cháy ngầm, mái thu năng lượng; cây xanh, vườn hoa; đường nội bộ…

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.900 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố bổ sung, thời gian và tiến độ thực hiện trong giai đoạn năm 2026 - 2029.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm của thành phố nên các cơ quan liên quan phải triển khai quyết liệt, bảo đảm dự án đồng bộ với dự án đường Vành đai 1.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, ông Tuấn yêu cầu phấn đấu hoàn thành chậm nhất trước ngày 30.8. Đối với các hộ dân thuộc phạm vi dự án, Hà Nội thống nhất chủ trương bố trí tái định cư tại khu vực P.Thượng Cát.

"Người dân có thể yên tâm bởi hệ thống hạ tầng tại khu tái định cư, từ giao thông, trường học, cơ sở y tế đến các công trình công cộng đều đã được thành phố chuẩn bị và đầu tư đồng bộ. Điều kiện sống tại nơi ở mới sẽ bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ", ông Tuấn nói.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, đối với việc triển khai tuyến đường Vành đai 1, thành phố định hướng không chỉ xây dựng một tuyến giao thông hiện đại mà còn hình thành không gian đô thị kiểu mẫu, với kiến trúc, cảnh quan đồng bộ, văn minh, đáp ứng yêu cầu phát triển thủ đô trong tầm nhìn dài hạn.

Trên cơ sở đó, dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành là bước tiếp theo nhằm hoàn thiện hạ tầng khu vực khi tuyến đường được đưa vào khai thác.

Dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) là dự án nhóm A, tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỉ đồng, khởi công tháng 6.2020 và sau nhiều lần điều chỉnh, thời gian thực hiện kéo dài đến năm 2026.

Tại buổi thị sát dự án diễn ra hồi tháng 4, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu trước ngày 2.9 hoàn thành toàn bộ nền đường; riêng hạng mục thi công 2 cầu vượt trên tuyến phải hoàn thành trước ngày 31.12.

