Hà Nội chi trả hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc: Hoàn thành trước 31.12

HĐND TP.Hà Nội khóa XVII vừa ban hành Nghị quyết số 97/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ một lần đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc khi địa phương thực hiện cơ cấu, kiện toàn đội ngũ gắn với sắp xếp thôn, tổ dân phố năm 2026.

Hà Nội chi trả hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc trước 31.12 ẢNH: VŨ THƠ

Hỗ trợ người nghỉ việc do địa phương chủ động kiện toàn



Theo nghị quyết, đối tượng được hưởng chính sách là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thôi giữ chức danh kể từ ngày 1.7.2026 do địa phương chủ động thực hiện phương án cơ cấu, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ và phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chính sách này không áp dụng với người dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố thuộc diện giải quyết chế độ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Đối với trường hợp đang bị xem xét kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thanh tra, kiểm tra, điều tra do có dấu hiệu vi phạm, việc hỗ trợ sẽ tạm thời chưa được thực hiện. Sau khi có kết luận hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền, UBND xã, phường sẽ xem xét giải quyết theo quy định.

Mức hỗ trợ cao nhất tính theo 60 tháng phụ cấp

Đáng chú ý, mức hỗ trợ được xác định theo từng nhóm đối tượng, căn cứ vào thời gian công tác và số năm còn lại đến tuổi nghỉ hưu.

Cụ thể, người chưa đến tuổi nghỉ hưu và có dưới 5 năm công tác được hỗ trợ bằng 0,8 lần mức phụ cấp hằng tháng hiện hưởng nhân với tổng số tháng công tác.

Với người có từ đủ 5 năm công tác trở lên, nếu còn dưới 5 năm đến tuổi nghỉ hưu, mức hỗ trợ được tính bằng 0,8 lần phụ cấp hằng tháng nhân với số tháng nghỉ sớm. Trường hợp còn từ đủ 5 năm đến tuổi nghỉ hưu, mức hỗ trợ được tính bằng 0,8 lần phụ cấp hằng tháng nhân với 60 tháng.

Ngoài khoản hỗ trợ trên, các nhóm đối tượng này còn được nhận thêm khoản tương đương 1,5 lần phụ cấp hằng tháng cho mỗi năm công tác và hỗ trợ tìm việc làm bằng 3 tháng phụ cấp hằng tháng hiện hưởng.

Đối với người đã đủ tuổi nghỉ hưu hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động, mức hỗ trợ một lần bằng 15 tháng phụ cấp hằng tháng hiện hưởng.

Nghị quyết cũng quy định riêng đối với cán bộ, công chức cấp xã được bố trí làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Khi tính hỗ trợ, mức phụ cấp được thay bằng tiền lương tháng liền kề trước khi chuyển sang vị trí mới.

Mức phụ cấp làm căn cứ tính hỗ trợ là mức hưởng của tháng liền kề trước khi nghỉ việc, không bao gồm phần phụ cấp tăng thêm do ngân sách địa phương bảo đảm và phụ cấp kiêm nhiệm.

Thời gian công tác được cộng dồn nếu không liên tục, nhưng không tính trùng thời gian đã được giải quyết chế độ thôi việc, tinh giản biên chế, phục viên, xuất ngũ hoặc bảo hiểm xã hội một lần.

Kinh phí thực hiện được bảo đảm từ nguồn ngân sách thành phố và ngân sách cấp xã theo quy định. Việc rà soát, phê duyệt danh sách, bố trí kinh phí và chi trả hỗ trợ phải hoàn thành chậm nhất ngày 31.12.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 8.11. Chính sách được kỳ vọng góp phần bảo đảm quyền lợi cho người nghỉ việc, tạo đồng thuận trong quá trình sắp xếp, kiện toàn thôn, tổ dân phố tại Hà Nội.