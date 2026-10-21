TP.HCM đề xuất hỗ trợ gần 11.800 người hoạt động không chuyên trách

UBND TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư dôi dư do sắp xếp hoặc do địa phương chủ động kiện toàn, trẻ hóa đội ngũ.

Việc đề xuất chính sách này nhằm giải quyết quyền lợi cho những người nghỉ công tác nhưng không thuộc đối tượng được hưởng chế độ theo điều 10 Nghị định 154/2025 của Chính phủ.

Vừa qua, TP.HCM đã sắp xếp, tổ chức lại từ 5.947 còn 3.923 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư, giảm 2.024 đơn vị, tương đương 34%. Quá trình này đồng thời đặt ra yêu cầu kiện toàn đội ngũ theo hướng trẻ hóa, nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng công nghệ thông tin và năng lực quản trị cộng đồng. Tuy nhiên, một số người nghỉ việc do sắp xếp hoặc chủ động kiện toàn nhân sự không thuộc diện được giải quyết chế độ theo Nghị định 154/2025.

UBND TP.HCM đề xuất chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách dôi dư ở khu phố ẢNH: NGUYÊN VŨ

Bên cạnh đó, 2 chức danh người hoạt động không chuyên trách từng được TP.HCM quy định gồm chi hội trưởng phụ nữ và bí thư Đoàn Thanh niên hoặc trưởng chi hội khác ở khu phố, ấp cũng không thuộc nhóm chức danh được xác định để giải quyết chế độ theo quy định hiện hành.

Chia làm hai nhóm hỗ trợ

Từ thực tế này, UBND TP.HCM đề xuất chính sách hỗ trợ một lần cho khoảng 11.773 người, chia thành 2 nhóm.

Nhóm thứ nhất gồm khoảng 2.759 người dôi dư do tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư hoặc do địa phương chủ động kiện toàn, trẻ hóa đội ngũ, nâng cao trình độ. Kinh phí hỗ trợ dự kiến bình quân 60 triệu đồng/người, tổng cộng 165 tỉ đồng.

Với nhóm này, thành phố đề xuất cách tính trợ cấp dựa trên thời gian công tác, mức phụ cấp hoặc tiền lương làm căn cứ và khoảng thời gian nghỉ trước tuổi nghỉ hưu.

Nhóm thứ hai gồm khoảng 9.014 người giữ 2 chức danh (bí thư Đoàn Thanh niên hoặc trưởng chi hội khác và chi hội trưởng phụ nữ khu phố, ấp) đã nghỉ tại thời điểm ngày 1.7.2026. Thành phố dự kiến hỗ trợ bình quân 50 triệu đồng/người, tổng kinh phí gần 451 tỉ đồng.

Người hoạt động không chuyên trách khu phố 10, phường Xuân Hòa, TP.HCM tặng quà mừng thọ các cụ cao niên ẢNH: CTV

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách cho cả 2 nhóm khoảng 616 tỉ đồng, do ngân sách địa phương bảo đảm. Mức bình quân nêu trên là căn cứ ước tính kinh phí, không phải mức chi cố định áp dụng đồng loạt.

UBND TP.HCM nhận định chính sách này giúp bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người đã tham gia hoạt động tại cơ sở, tạo sự đồng thuận trong quá trình sắp xếp và kiện toàn đội ngũ. Việc hỗ trợ cũng hướng đến bảo đảm tương quan chính sách giữa những người chịu tác động trong cùng giai đoạn, tránh chồng chéo với chế độ tinh giản biên chế của Trung ương.

Dự kiến, chính sách trên sẽ được UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM xem xét thông qua tại kỳ họp chuyên đề tháng 10.2026.