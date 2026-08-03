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Thời sự

Bộ Nội vụ thông tin về sắp xếp thôn, tổ dân phố cả nước

Mai Hà
Mai Hà
Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, đến nay 34/34 tỉnh, thành đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị và Chính phủ.

Chiều 3.8, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, báo chí đã đặt câu hỏi với Bộ Nội vụ về kết quả sáp nhập thôn, tổ dân phố trên toàn quốc.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà, đến nay 34/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị và Chính phủ. 

Bộ Nội vụ thông tin về sắp xếp thôn, tổ dân phố cả nước- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà

ẢNH: T.N

Quá trình triển khai được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên từng địa bàn.

Sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước đã giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 (giảm 41.511 đơn vị, tương đương giảm 46,33%). 

Bà Hà cho biết, việc sắp xếp không chỉ tinh gọn đầu mối mà còn nâng quy mô quản lý, tăng tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn theo quy định, khắc phục cơ bản tình trạng quy mô nhỏ, phân tán; đồng thời vẫn bảo đảm giữ ổn định các thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh và điều kiện địa lý.

Cùng với việc sắp xếp, các địa phương đã hoàn thành kiện toàn tổ chức đảng, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; gắn với việc bố trí, sử dụng và giải quyết chế độ, chính sách đồng bộ, kịp thời đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Đồng thời, bố trí cơ sở vật chất, bàn giao hồ sơ, tài sản và các điều kiện cần thiết để các thôn, tổ dân phố mới đi vào hoạt động ngay sau khi được thành lập, không làm gián đoạn hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở và đời sống của nhân dân. 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ khẳng định, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đã hoàn thành đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ theo Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị; góp phần tinh gọn tổ chức ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư. 

Đặc biệt, thực hiện việc cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách theo hướng ưu tiên những người có uy tín, năng lực, trình độ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản trị cơ sở trong giai đoạn mới.

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