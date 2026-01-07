Hà Nội cho phép nộp phạt giao thông qua iHanoi

Chiều 7.1, Công an TP.Hà Nội cho biết hiện lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) có thể phát hiện, xác định chủ phương tiện và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông toàn trình trên môi trường điện tử.

Công dân đã có thể nộp phạt thông qua ứng dụng iHanoi ẢNH: CÔNG AN TP.HÀ NỘI

Vì vậy, đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ được phát hiện qua hệ thống camera AI, người dân có thể lựa chọn một trong 2 hình thức xử lý. Đó là xử lý trực tiếp tại trụ sở các đội cảnh sát giao thông hoặc thực hiện xử lý trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng iHanoi mà không phải đến cơ quan công an.

Để thực hiện xử lý vi phạm hành chính được phát hiện qua hệ thống camera AI trên ứng dụng iHanoi, Phòng CSGT (Công an TP.Hà Nội) cho biết người vi phạm sẽ tiến hành theo 6 bước.

Cụ thể, bước 1 - sau khi phát hiện vi phạm, hệ thống sẽ gửi thông báo kèm thông tin, hình ảnh vi phạm đến chủ sở hữu phương tiện thông qua ứng dụng iHanoi.

Bước 2, người dân truy cập ứng dụng iHanoi, vào mục "Giao thông - Thông báo phạt nguội" để xem thông tin, hình ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trường hợp chưa đồng tình với thông tin, hình ảnh được gửi trên ứng dụng iHanoi, người dân có thể trực tiếp đến cơ quan công an để kiểm tra, đối chiếu; trường hợp đồng ý với thông tin, hình ảnh vi phạm, người dân xác nhận vi phạm toàn trình trên ứng dụng.

Căn cứ nội dung xác nhận, cơ quan công an sẽ lập biên bản vi phạm hành chính và gửi cho người vi phạm trên hệ thống.

Bước 3, người vi phạm kiểm tra, đối chiếu thông tin, xác nhận nội dung và ký số vào biên bản vi phạm hành chính, sau đó gửi lại trên ứng dụng iHanoi (để tạo và sử dụng chữ ký số cá nhân, người dân có thể tải ứng dụng trên Google Play Store hoặc App Store).

Bước 4, căn cứ biên bản vi phạm hành chính đã được người vi phạm xác nhận, cơ quan công an ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và gửi cho người vi phạm qua ứng dụng iHanoi.

Bước 5, sau khi nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính qua iHanoi, người vi phạm kiểm tra, đối chiếu các thông tin liên quan (thông tin cá nhân, hành vi vi phạm, mức xử phạt…) và thực hiện nộp phạt thông qua mã QR trên hệ thống.

Bước 6, khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ hiển thị biên lai nộp phạt và tự động gửi lên hệ thống. Cơ quan công an kiểm tra, xác nhận việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tiếp đó ra quyết định trả lại tang vật, phương tiện bị tạm giữ (nếu có); đồng thời gỡ thông báo đình chỉ đăng kiểm đối với ô tô. Toàn bộ quy trình nêu trên được thực hiện theo quy định của luật Xử lý vi phạm hành chính.

Công an TP.Hà Nội cho biết, việc triển khai xử lý vi phạm hành chính toàn trình trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ trên ứng dụng iHanoi là bước tiến quan trọng trong công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính của cơ quan này, đồng thời góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông và ý thức chủ động chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.