Thời sự

iHanoi là cổng dịch vụ số duy nhất của Hà Nội

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
27/11/2025 13:40 GMT+7

Sáng 27.11, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương phát triển 'Nền tảng siêu ứng dụng iHanoi, hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ vận hành đô thị thông minh trên toàn địa bàn thành phố'.

Theo nghị quyết, iHanoi sẽ được phát triển thành nền tảng số thống nhất, hoạt động như một "siêu ứng dụng" (super app) tích hợp đa dịch vụ, kết nối toàn bộ hoạt động hành chính, kinh tế, xã hội và đời sống dân sinh của người dân và doanh nghiệp.

Đưa iHanoi thành 'siêu ứng dụng' phục vụ người dân, doanh nghiệp Hà Nội - Ảnh 1.

Các đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết

ẢNH: NGUYỄN HỢP

Tất cả sẽ được tập trung trong một hệ sinh thái số duy nhất, đồng bộ, hiện đại và vận hành theo nguyên tắc mở, liên thông và bảo mật cao.

Nghị quyết xác định iHanoi là cổng dịch vụ số duy nhất của Hà Nội, cho phép người dân và doanh nghiệp tiếp cận đầy đủ dịch vụ công trực tuyến, tiện ích hành chính, các kênh phản ánh kiến nghị, cũng như tương tác hai chiều với chính quyền.

Đồng thời, nền tảng còn đóng vai trò là hạ tầng số kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Hà Nội với trung ương, đảm bảo thống nhất và chia sẻ hiệu quả dữ liệu.

Hệ thống được thiết kế để phát triển ví điện tử, hồ sơ số cá nhân hóa, kho ứng dụng tích hợp (mini app) nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, nền tảng sẽ cung cấp các công cụ phân tích đô thị, bảng điều khiển hỗ trợ chỉ đạo điều hành theo thời gian thực, tăng cường công khai và minh bạch dữ liệu.

Nghị quyết cũng đưa ra nhiều nhóm chính sách khuyến khích người dân sử dụng nền tảng. Hà Nội sẽ cấp tài khoản công dân số mặc định cho toàn bộ người dân, tích hợp với VNeID; đồng thời khuyến khích các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, bệnh viện, trường học và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông qua iHanoi.

Theo UBND TP.Hà Nội, việc ban hành nghị quyết là yêu cầu cấp thiết nhằm khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo trong phát triển các ứng dụng số hiện nay, khi nhiều sở, ngành, xã, phường đang vận hành các hệ thống khác nhau, gây lãng phí nguồn lực và khiến người dân phải sử dụng nhiều tài khoản.

Nền tảng thống nhất iHanoi sẽ giúp quy tụ toàn bộ dịch vụ và tiện ích vào một "cổng dịch vụ số duy nhất", nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Cạnh đó, iHanoi được kỳ vọng trở thành công cụ điều hành đô thị mạnh mẽ, giúp lãnh đạo Hà Nội ra quyết định dựa trên dữ liệu và thông tin phân tích thời gian thực; đồng thời góp phần quan trọng trong việc nâng cao các chỉ số PAR INDEX (chỉ số cải cách hành chính), SIPAS (Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính) và đặc biệt là chỉ số DTI (chỉ số chuyển đổi số). Qua đó, thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình xây dựng thủ đô hiện đại, văn minh và số hóa toàn diện trong những năm tới.

