Hà Nội chốt cách chấm bài toán thi lớp 10 gây tranh luận

Cụ thể, đối với môn toán trong kỳ thi vào lớp 10, Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định đề thi bảo đảm tính chính xác, cấu trúc quen thuộc với thí sinh và được thiết kế theo các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.

Một số câu hỏi có tác dụng phân loại học sinh như câu II.3, câu III.3, câu c phần hình học phẳng và câu V, câu cuối cùng của đề thi.

Thí sinh Hà Nội thi vào lớp 10 năm nay ẢNH; TUẤN MINH

Trong đó, câu V là câu hỏi khó ở mức độ vận dụng, có thang điểm 0,5 điểm. Nội dung bài toán gắn với tình huống thực tế về thực hiện đơn đặt hàng, chi phí thuê kho xưởng theo ngày và tiền thưởng cho công nhân sau khi hoàn thành đơn hàng.

Để giải đúng, học sinh cần hiểu chính xác các dữ kiện của đề bài, đặc biệt là yêu cầu về việc hoàn thành đơn hàng 1.000 sản phẩm và cách tính chi phí thuê kho xưởng theo ngày.

Theo thông tin từ Ban chấm thi, 38 tổ trưởng chấm môn toán đã họp và thống nhất cách xử lý đối với một số tình huống trong bài làm của thí sinh. Cụ thể, với câu V, nếu học sinh hiểu chưa chính xác điều kiện của bài toán, dẫn đến lập luận theo hướng 5xy = 1.000 thay vì 5xy ≥ 1.000 nhưng vẫn thực hiện đúng các bước còn lại thì chỉ bị trừ 0,25 điểm.

Câu V có nội dung như sau: "Một công ty dự định thuê một kho xưởng và điều động một số công nhân để hoàn thành đơn hàng 1.000 sản phẩm. Chi phí thuê kho xưởng được tính theo ngày với giá 3 triệu đồng một ngày. Biết một ngày mỗi công nhân làm được 5 sản phẩm và công ty dự định thưởng mỗi công nhân 1 triệu đồng sau khi đơn hàng được hoàn thành.

Công ty muốn tổng chi phí thuê kho xưởng và thưởng công nhân khi hoàn thành đơn hàng là nhỏ nhất. Hỏi công ty nên điều động bao nhiêu công nhân và thuê kho xưởng trong bao nhiêu ngày?".

Sau khi kết thúc kỳ thi, xuất hiện những quan điểm khác nhau về cách đặt điều kiện khi giải câu này. Một số học sinh và giáo viên cho rằng, theo đề bài, ta có: 5xy = 1.000. Song, một số giáo viên khác cho rằng, điều kiện cho bài toán này phải là: 5xy ≥ 1.000.

Dù kết quả cuối cùng của bài toán (x = 25 công nhân, y = 8 ngày) không thay đổi khi đặt điều kiện theo dấu "=" hay dấu "≥", cách hiểu đề vẫn tạo ra nhiều ý kiến tranh luận.

Một số học sinh, giáo viên cho rằng, do bài toán nói trên thuộc dạng toán tối ưu chi phí sản xuất, nên đặt điều kiện 5xy = 1.000 là đúng, theo yêu cầu đề bài. Số giáo viên khác cho rằng đây là bài toán gắn với thực tiễn và đây vẫn là bài toán tối ưu chi phí sản xuất nhưng cần xét yếu tố thực tế. Chẳng hạn, nếu đơn hàng được hoàn thành vào giữa ngày cuối cùng thì doanh nghiệp vẫn phải trả chi phí thuê kho xưởng cho cả ngày đó. Do vậy, điều kiện đúng là: 5xy ≥ 1.000.

Đáp án chính thức môn toán trong kỳ thi lớp 10

Chấm thi từ ngày 2.6

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết ngay sau khi kết thúc ngày thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026 - 2027, ngày 2.6, Ban chấm thi đã triển khai công tác chấm thi.

Ban chấm thi đã tổ chức họp toàn bộ tổ trưởng các môn để thống nhất phương án chấm. Việc chấm thi được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm công bằng, khách quan và đánh giá đúng năng lực của thí sinh.

"Các tình huống phát sinh trong quá trình chấm thi đều được Ban chấm thi xem xét, quy định cụ thể nhằm bảo đảm đánh giá đúng năng lực, bảo đảm tính công bằng, khách quan và quyền lợi của thí sinh", Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên của Hà Nội năm học 2026 - 2027 diễn ra ngày 30 và 31.5 với khoảng 124.000 thí sinh dự thi, là kỳ thi có số lượng thí sinh đông nhất từ trước đến nay. Thí sinh làm ba bài thi gồm ngữ văn, ngoại ngữ và toán.

Điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 năm nay dự kiến được công bố trong khoảng từ ngày 19 đến 22.6.