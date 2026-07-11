Hà Nội chốt phương án sắp xếp gần 3.000 trường học các cấp

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký, ban hành kế hoạch triển khai sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trường chuyên biệt công lập trên địa bàn thành phố.

Hà Nội sẽ giữ nguyên 124 trường THPT trực thuộc Sở GD-ĐT quản lý ẢNH: TUẤN MINH

Giữ nguyên trường THPT công lập

Trong kế hoạch, đối với cơ sở trực thuộc Sở GD-ĐT, thành phố yêu cầu giữ nguyên số lượng 124 trường THPT hiện có trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục rà soát, đầu tư cơ sở vật chất cho các trường để tăng thêm số lớp/trường, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh thủ đô ở từng khu vực trong những năm tới.

Đối với Trường mầm non B, bàn giao nguyên trạng mô hình tổ chức, bộ máy và nhân lực về trực thuộc UBND P.Cửa Nam quản lý; bàn giao Trường Việt Triều Hữu nghị về trực thuộc UBND P.Kim Liên.

Đối với Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội yêu cầu bổ sung cấp THPT và tổ chức lại theo mô hình trường phổ thông nhiều cấp học có lớp chuyên biệt.

Riêng Trường PTCS Xã Đàn và Trường tiểu học Bình Minh thì tiếp tục thực hiện theo mô hình trường phổ thông chuyên biệt; tổ chức lại cho phù hợp với nhu cầu người học là người khuyết tật trên địa bàn thành phố.

Đối với cơ sở thuộc UBND cấp xã quản lý, Hà Nội nêu ra 3 mô hình trường học khi tổ chức sắp xếp.

Một là, mô hình trường một cấp học đa cơ sở - là trường học được sáp nhập từ 2 trường trở lên cùng cấp học. Sau khi sắp xếp, tổ chức lại vẫn giữ nguyên các cơ sở trường học trước khi sáp nhập (mô hình một trường chính, có các phân hiệu).

Hai là, mô hình trường nhiều cấp học (gồm: trường tiểu học và THCS). Theo đó, đối với trường tiểu học và trường THCS trên cùng địa bàn phường, xã có quy mô lớp/trường thấp, vị trí gần nhau nhưng không thuận lợi để sắp xếp, tổ chức lại thành trường học đa cơ sở thì nghiên cứu sắp xếp, tổ chức lại theo mô hình trường nhiều cấp học (mô hình gồm 1 trường chính, có các phân hiệu với nhiều cấp học).

Ba là, mô hình trường nhiều cấp học (gồm: trường tiểu học, THCS và THPT). Theo đó, đối với trường tiểu học, THCS và THPT tiên tiến, hiện đại thì tiếp tục triển khai theo kế hoạch, do Sở GD-ĐT trực tiếp quản lý.

Hạn chế tối đa thay đổi địa điểm trường học

Thành phố cũng đưa ra tiêu chí khi UBND cấp xã tổ chức sắp xếp. Theo đó, về quy mô mỗi trường sau khi sắp xếp gồm 1 trường chính và có các phân hiệu. Đồng thời, đưa ra các tiêu chí cho khối mầm non, tiểu học, THCS…

Hà Nội nêu tiêu chí sắp xếp trường học thuộc UBND cấp xã quản lý HÌNH ẢNH CÓ SỰ HỖ TRỢ CỦA AI

Về lộ trình, Hà Nội yêu cầu Sở GD-ĐT, UBND các xã, phường xây dựng đề án sắp xếp đối với các đơn vị trực thuộc; báo cáo cấp ủy cùng cấp thông qua. Thời gian hoàn thành trước ngày 26.7.

Cạnh đó, ban hành quyết định thành lập các đơn vị trên cơ sở đề án sắp xếp đã được thông qua; ra quyết định bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Thời gian hoàn thành trước ngày 10.8.

Hà Nội cho biết sẽ thực hiện tinh gọn tối thiểu 50% đầu mối quản lý hành chính, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị nhà trường, tăng số lượng giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Việc sắp xếp trường học phải hạn chế tối đa việc thay đổi địa điểm trường học, bảo đảm thuận lợi cho học sinh, phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục…; đảm bảo mỗi xã, phường có ít nhất 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường THCS; ưu tiên mô hình trường phổ thông có nhiều cấp học tại các khu vực dân cư thưa thớt hoặc nơi có điều kiện đi lại khó khăn…

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, quy mô giáo dục thành phố năm học 2025 - 2026 đạt gần 3.000 trường mầm non và phổ thông, với hơn 2,3 triệu học sinh.