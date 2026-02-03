'Hà Nội chuyển đổi số để phát triển, không phải vì phong trào'

Thông tin nêu trên được Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trương Việt Dũng nêu ra tại buổi ra mắt Chợ chuyển đổi số (DTMarket) và Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội (HanoTEX), do Sở KH-CN Hà Nội tổ chức vào chiều 3.2.

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại sự kiện chiều 3.2 ẢNH: XUÂN HẢI

2 mô hình này được vận hành tại Khu liên cơ 258 Võ Chí Công (P.Tây Hồ, Hà Nội), kết hợp hệ thống chuyển nhận văn bản, tạo thành 3 cấu phần trọng tâm trong việc triển khai các chủ trương về KHCN và chuyển đổi số của thủ đô.

Trong đó, HanoTEX là hạ tầng trung tâm kết nối, giao dịch và chuyển giao công nghệ của thành phố. Tại đây, kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được niêm yết, giới thiệu, đánh giá, thử nghiệm và kết nối cung - cầu để tiến tới thương mại hóa.

DTMarket là cấu phần chuyên sâu của HanoTEX. Đây là nơi kết nối cung - cầu các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ chuyển đổi số. Thông qua Chợ chuyển đổi số, các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp có thể tiếp cận, lựa chọn, thử nghiệm và triển khai giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Cấu phần thứ ba được đưa vào vận hành là hệ thống chuyển nhận văn bản trực tuyến giữa các tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan thuộc UBND TP.Hà Nội. Hệ thống nhằm chuẩn hóa và số hóa quy trình phối hợp, rút ngắn thời gian xử lý, tăng tính minh bạch, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước, cải thiện môi trường làm việc điện tử tại thủ đô.

Các đại biểu tham quan Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội ẢNH: XUÂN HẢI

Theo ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội, thách thức lớn nhất hiện không còn nằm ở việc tạo ra công nghệ, mà ở việc tổ chức thị trường để công nghệ đi vào cuộc sống và tạo ra giá trị thực. Trên thế giới, những trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu đều cho thấy xu hướng rất rõ, đó là: chính quyền không dừng ở ban hành chính sách, mà từng bước tổ chức thị trường cho công nghệ vận hành. Và đây chính là động lực hình thành HanoTEX và DTMarket.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, đã nêu rõ 3 quan điểm xuyên suốt trong triển khai chuyển đổi số của thủ đô.

Cụ thể, Hà Nội chuyển đổi số để phát triển kinh tế số chứ không phải vì phong trào. Chợ chuyển đổi số không phải nơi trình diễn công nghệ mà là nơi công nghệ tạo ra giá trị kinh tế. Và điều quan trọng nhất là Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả và làm đến cùng.

Theo ông Dũng, thủ đô xác định đổi mới sáng tạo khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là động lực trực tiếp để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026.

"Việc ra mắt HanoTEX và DTMarket được kỳ vọng không chỉ phục vụ phát triển của Hà Nội mà còn tạo mô hình thí điểm để Trung ương hoàn thiện thể chế và nhân rộng trên phạm vi cả nước", ông Dũng nói.