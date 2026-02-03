Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ

'Hà Nội chuyển đổi số để phát triển, không phải vì phong trào'

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
03/02/2026 18:18 GMT+7

Lãnh đạo TP.Hà Nội cho biết, một trong những quan điểm xuyên suốt trong công tác chuyển đổi số của thủ đô là để phát triển kinh tế số, chứ không phải vì phong trào.

Thông tin nêu trên được Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trương Việt Dũng nêu ra tại buổi ra mắt Chợ chuyển đổi số (DTMarket) và Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội (HanoTEX), do Sở KH-CN Hà Nội tổ chức vào chiều 3.2.

'Hà Nội chuyển đổi số để phát triển kinh tế số, chứ không phải vì phong trào' - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại sự kiện chiều 3.2

ẢNH: XUÂN HẢI

2 mô hình này được vận hành tại Khu liên cơ 258 Võ Chí Công (P.Tây Hồ, Hà Nội), kết hợp hệ thống chuyển nhận văn bản, tạo thành 3 cấu phần trọng tâm trong việc triển khai các chủ trương về KHCN và chuyển đổi số của thủ đô.

Trong đó, HanoTEX là hạ tầng trung tâm kết nối, giao dịch và chuyển giao công nghệ của thành phố. Tại đây, kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được niêm yết, giới thiệu, đánh giá, thử nghiệm và kết nối cung - cầu để tiến tới thương mại hóa.

DTMarket là cấu phần chuyên sâu của HanoTEX. Đây là nơi kết nối cung - cầu các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ chuyển đổi số. Thông qua Chợ chuyển đổi số, các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp có thể tiếp cận, lựa chọn, thử nghiệm và triển khai giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Cấu phần thứ ba được đưa vào vận hành là hệ thống chuyển nhận văn bản trực tuyến giữa các tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan thuộc UBND TP.Hà Nội. Hệ thống nhằm chuẩn hóa và số hóa quy trình phối hợp, rút ngắn thời gian xử lý, tăng tính minh bạch, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước, cải thiện môi trường làm việc điện tử tại thủ đô.

'Hà Nội chuyển đổi số để phát triển kinh tế số, chứ không phải vì phong trào' - Ảnh 2.

Các đại biểu tham quan Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội

ẢNH: XUÂN HẢI

Theo ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở KH-CN Hà Nội, thách thức lớn nhất hiện không còn nằm ở việc tạo ra công nghệ, mà ở việc tổ chức thị trường để công nghệ đi vào cuộc sống và tạo ra giá trị thực. Trên thế giới, những trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu đều cho thấy xu hướng rất rõ, đó là: chính quyền không dừng ở ban hành chính sách, mà từng bước tổ chức thị trường cho công nghệ vận hành. Và đây chính là động lực hình thành HanoTEX và DTMarket.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, đã nêu rõ 3 quan điểm xuyên suốt trong triển khai chuyển đổi số của thủ đô.

Cụ thể, Hà Nội chuyển đổi số để phát triển kinh tế số chứ không phải vì phong trào. Chợ chuyển đổi số không phải nơi trình diễn công nghệ mà là nơi công nghệ tạo ra giá trị kinh tế. Và điều quan trọng nhất là Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả và làm đến cùng.

Theo ông Dũng, thủ đô xác định đổi mới sáng tạo khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là động lực trực tiếp để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026.

"Việc ra mắt HanoTEX và DTMarket được kỳ vọng không chỉ phục vụ phát triển của Hà Nội mà còn tạo mô hình thí điểm để Trung ương hoàn thiện thể chế và nhân rộng trên phạm vi cả nước", ông Dũng nói.

Tin liên quan

Hà Nội lần đầu tiên dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số

Hà Nội lần đầu tiên dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số

Trong số 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập, Hà Nội dẫn đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi số.

Khám phá thêm chủ đề

chuyển đổi số hà nội chợ chuyển đổi số Sàn giao dịch công nghệ DTMarket
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận