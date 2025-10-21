Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ

Hà Nội lần đầu tiên dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số

Thu Hằng
Thu Hằng
21/10/2025 15:16 GMT+7

Trong số 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập, Hà Nội dẫn đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi số.

Ngày 21.10, tại chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2025, Bộ KH-CN công bố xếp hạng mức độ chuyển đổi số năm 2024 các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.

Chuyển đổi số là chìa khóa vàng cho giai đoạn mới

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết, mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu nhất định về chuyển đổi số, nhưng chúng ta cũng cần nhìn nhận thẳng thắn rằng, chặng đường phía trước vẫn còn không ít khó khăn, thách thức.

Nhiều cơ chế, chính sách chưa đồng bộ, chưa tiệm cận các chuẩn mực quốc tế và bắt kịp với sự phát triển nhanh chóng của KH-CN. Hạ tầng và dữ liệu số vẫn còn phân tán, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan còn hạn chế. 

Cạnh đó, vẫn còn tình trạng thiếu hụt nhân lực số, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao. Nhiều địa phương, doanh nghiệp nhỏ chưa thực sự tiếp cận được lợi ích của chuyển đổi số. Ở một số nơi, cách làm còn hình thức, phong trào, hiệu quả chưa đến với người dân.

Theo Phó thủ tướng, những điểm nghẽn nếu không được tháo gỡ kịp thời sẽ kìm hãm sự phát triển, làm chậm nhịp tiến của công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Hà Nội lần đầu tiên dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số - Ảnh 2.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại sự kiện

ẢNH: MINH SƠN

Phó thủ tướng khẳng định, Việt Nam nhất quán quan điểm "thúc đẩy KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là chìa khóa vàng cho giai đoạn mới". Đây là một lựa chọn chiến lược, đồng thời là "mệnh lệnh" phát triển của thời đại.

Phó thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, T.Ư và địa phương tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế; tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng số, trong đó quan tâm cả hạ tầng "cứng" (các trung tâm dữ liệu, hạ tầng viễn thông) và hạ tầng "mềm" (các nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia...).

Ông Nguyễn Phú Tiến, Phó cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia, cho biết kể từ năm 2020, Bộ KH-CN (trước đây là Bộ TT-TT) đã ban hành và triển khai Bộ chỉ số chuyển đổi số (Digital Transformation Index - DTI).

DTI là công cụ quan trọng nhằm theo dõi tiến độ, đánh giá hiệu quả và định hướng chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc.

Sau 4 năm triển khai, Hà Nội lần đầu tiên đứng đầu trong số 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập về mức độ chuyển đổi số.

Đứng thứ hai là TP.Huế, các tỉnh, thành xếp sau đó lần lượt là TP.Hải Phòng và TP.HCM. Theo sát các thành phố lớn là các tỉnh Thanh Hóa, Điện Biên, Hà Tĩnh giữ vị trí thứ 5, 6, 7. Đứng cuối bảng là các tỉnh Cao Bằng, Quảng Trị và Hưng Yên.

Thứ hạng này được tính toán trên giá trị trung bình cộng các chỉ số chính của DTI các tỉnh, thành trước sáp nhập.

Cạnh đó, đẩy mạnh phổ cập và sử dụng danh tính số, phấn đấu 100% trong năm 2026 người trưởng thành có danh tính số, tài khoản thanh toán và tài khoản dịch vụ công; chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số toàn diện, kết hợp đồng bộ với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia; đổi mới căn bản tư duy tiếp cận về công cuộc chuyển đổi số.

Tin liên quan

Chuyển đổi số chậm một phút có thể tụt hậu hàng năm

Chuyển đổi số chậm một phút có thể tụt hậu hàng năm

Trong bối cảnh thế giới số chuyển động từng giây, nếu chậm một phút có thể tụt hậu hàng năm. Vì vậy, chuyển đổi số cần phải nhanh hơn trong xây dựng và hoàn thiện thể chế; trong triển khai các chiến lược, dự án; trong thích ứng với công nghệ mới và nhanh hơn trong thay đổi tư duy, cách làm.

Khám phá thêm chủ đề

hà nội chuyển đổi số chỉ số chuyển đổi số Bộ KH-CN Công nghệ thông tin
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận