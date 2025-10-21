Hà Nội lần đầu tiên dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số

Ngày 21.10, tại chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2025, Bộ KH-CN công bố xếp hạng mức độ chuyển đổi số năm 2024 các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.

Chuyển đổi số là chìa khóa vàng cho giai đoạn mới

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết, mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu nhất định về chuyển đổi số, nhưng chúng ta cũng cần nhìn nhận thẳng thắn rằng, chặng đường phía trước vẫn còn không ít khó khăn, thách thức.

Nhiều cơ chế, chính sách chưa đồng bộ, chưa tiệm cận các chuẩn mực quốc tế và bắt kịp với sự phát triển nhanh chóng của KH-CN. Hạ tầng và dữ liệu số vẫn còn phân tán, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan còn hạn chế.

Cạnh đó, vẫn còn tình trạng thiếu hụt nhân lực số, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao. Nhiều địa phương, doanh nghiệp nhỏ chưa thực sự tiếp cận được lợi ích của chuyển đổi số. Ở một số nơi, cách làm còn hình thức, phong trào, hiệu quả chưa đến với người dân.

Theo Phó thủ tướng, những điểm nghẽn nếu không được tháo gỡ kịp thời sẽ kìm hãm sự phát triển, làm chậm nhịp tiến của công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại sự kiện ẢNH: MINH SƠN

Phó thủ tướng khẳng định, Việt Nam nhất quán quan điểm "thúc đẩy KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là chìa khóa vàng cho giai đoạn mới". Đây là một lựa chọn chiến lược, đồng thời là "mệnh lệnh" phát triển của thời đại.

Phó thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, T.Ư và địa phương tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế; tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng số, trong đó quan tâm cả hạ tầng "cứng" (các trung tâm dữ liệu, hạ tầng viễn thông) và hạ tầng "mềm" (các nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia...).

Ông Nguyễn Phú Tiến, Phó cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia, cho biết kể từ năm 2020, Bộ KH-CN (trước đây là Bộ TT-TT) đã ban hành và triển khai Bộ chỉ số chuyển đổi số (Digital Transformation Index - DTI).

DTI là công cụ quan trọng nhằm theo dõi tiến độ, đánh giá hiệu quả và định hướng chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc.

Sau 4 năm triển khai, Hà Nội lần đầu tiên đứng đầu trong số 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập về mức độ chuyển đổi số.

Đứng thứ hai là TP.Huế, các tỉnh, thành xếp sau đó lần lượt là TP.Hải Phòng và TP.HCM. Theo sát các thành phố lớn là các tỉnh Thanh Hóa, Điện Biên, Hà Tĩnh giữ vị trí thứ 5, 6, 7. Đứng cuối bảng là các tỉnh Cao Bằng, Quảng Trị và Hưng Yên.

Thứ hạng này được tính toán trên giá trị trung bình cộng các chỉ số chính của DTI các tỉnh, thành trước sáp nhập.

Cạnh đó, đẩy mạnh phổ cập và sử dụng danh tính số, phấn đấu 100% trong năm 2026 người trưởng thành có danh tính số, tài khoản thanh toán và tài khoản dịch vụ công; chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số toàn diện, kết hợp đồng bộ với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia; đổi mới căn bản tư duy tiếp cận về công cuộc chuyển đổi số.