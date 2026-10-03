Hà Nội công bố đường dây nóng phản ánh lạm thu, dạy thêm sai quy định

Cụ thể, trong giờ hành chính, người dân có thể gọi số 0888996970, ngoài giờ hành chính gọi số 0888996977 để thông tin tới Sở GD-ĐT Hà Nội về việc thu chi hoặc dạy thêm, học thêm sai quy định. Ngoài ra, có thể gửi thông tin qua hộp thư điện tử: kiemtrachuyennganh@hnoiedu.vn.

Việc công khai đầu mối tiếp nhận thông tin được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT nhằm tăng cường quản lý các khoản thu, nhằm bảo đảm các khoản thu trong trường học đúng quy định, công khai, minh bạch, hạn chế tình trạng lạm thu.

Phụ huynh phản ánh nhiều khoản thu chi sai quy định ẢNH: PHHS

Mới đây, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Ngô Văn Thịnh, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ GD-ĐT), cho biết, Bộ đã yêu cầu các sở GD-ĐT, UBND cấp xã, hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Văn phòng Bộ GD-ĐT cũng tiếp nhận thông tin phản ánh. Theo ông Thịnh, tính đến thời điểm này, Bộ đã tiếp nhận khoảng hơn 30 phản ánh, kiến nghị của cá nhân liên quan đến lạm thu.

Đối với những phản ánh gửi qua báo chí hoặc các kênh khác, Bộ cũng tiếp tục phân loại. Trường hợp thuộc thẩm quyền địa phương sẽ chuyển địa phương kiểm tra, xử lý; còn nếu vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách thì Bộ có trách nhiệm rà soát để xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị sửa đổi quy định.

Bộ GD-ĐT đã thành lập 4 đoàn kiểm tra do các thứ trưởng làm trưởng đoàn để làm việc với một số địa phương về việc sắp xếp mạng lưới trường, lớp, chuẩn bị năm học và các nội dung liên quan; trong đó có nội dung kiểm tra việc thực hiện các quy định về thu, chi và tình trạng lạm thu.

Nội dung kiểm tra tập trung vào văn bản chỉ đạo của địa phương, danh mục từng khoản thu, căn cứ áp dụng, mức thu, đối tượng thu, thời điểm và phương thức thu, quy trình lấy ý kiến; đồng thời kiểm tra việc lập dự toán, quản lý, hạch toán, sử dụng, quyết toán, công khai các khoản thu, chi, việc tiếp nhận tài trợ và các nguồn lực xã hội hóa. Với những trường hợp đã được thanh tra, kiểm tra, bộ yêu cầu làm rõ khoản thu sai quy định, số tiền, số người học bị ảnh hưởng, việc hoàn trả, khắc phục và xử lý trách nhiệm.