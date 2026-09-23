Một trường THCS ở Gia Lai mở đường dây nóng phản ánh về lạm thu, dạy thêm

Ngày 23.9, Trường THCS An Nhơn Nam (phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) cho biết đã công khai đường dây nóng (0987.100.843) để tiếp nhận phản ánh liên quan đến lạm thu, dạy thêm, học thêm không đúng quy định và các vấn đề trong hoạt động giáo dục.

Theo nhà trường, đường dây nóng sẽ tiếp nhận phản ánh của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh và người dân về các khoản thu không đúng quy định; thu không đúng mức, không đúng đối tượng hoặc chưa thực hiện đầy đủ việc công khai, thống nhất theo quy định.

Nhà trường cũng tiếp nhận thông tin về việc vận động, huy động các khoản đóng góp không đúng quy định; biểu hiện ép buộc, gây áp lực đối với học sinh, cha mẹ học sinh; tổ chức dạy thêm, học thêm không đúng quy định hoặc ép buộc học sinh tham gia học thêm.

Trường THCS An Nhơn Nam đã công khai đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh liên quan đến lạm thu, dạy thêm, học thêm ẢNH: TRANG ANH

Ngoài ra, các phản ánh liên quan đến việc thực hiện quy định về thu, chi tài chính và tổ chức các hoạt động giáo dục tại trường cũng được tiếp nhận.

Người tiếp nhận phản ánh là bà Hoàng Thị Mỹ Dung, Hiệu trưởng Trường THCS An Nhơn Nam. Thời gian tiếp nhận trong giờ hành chính các ngày làm việc; đối với thông tin khẩn cấp, nhà trường sẽ tiếp nhận và xử lý theo tính chất vụ việc.

Theo Trường THCS An Nhơn Nam, các phản ánh về lạm thu, dạy thêm, học thêm sẽ được kiểm tra, xác minh và xử lý theo thẩm quyền. Những vụ việc vượt thẩm quyền sẽ được nhà trường báo cáo, đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Lãnh đạo nhà trường cũng yêu cầu các tổ chuyên môn, cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm các quy định về thu, chi, công khai tài chính và dạy thêm, học thêm; chủ động phát hiện, báo cáo những vấn đề phát sinh.

Nhà trường đề nghị người phản ánh cung cấp thông tin trung thực, khách quan, cụ thể, rõ ràng và nếu có thể kèm tài liệu liên quan để phục vụ việc kiểm tra, xác minh.

Theo nhà trường, việc công khai đường dây nóng nhằm tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm, góp phần xây dựng môi trường giáo dục công khai, minh bạch, dân chủ và kỷ cương.