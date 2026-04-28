Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký vào lớp 10 của từng trường

Căn cứ số liệu này và chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của từng trường, học sinh có thể biết được "tỷ lệ chọi" vào trường mình đã đăng ký dự tuyển. Tuy nhiên, các em không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký.

Việc đăng ký dự thi lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm học 2026 - 2027 (theo hình thức trực tuyến) đã diễn ra từ ngày 10.4 hết ngày 17.4 vừa qua. Sau thời gian này, học sinh không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, năm nay, toàn thành phố có khoảng 147.000 học sinh tham gia xét hoàn thành chương trình giáo dục THCS. Trong đó, gần 130.000 em đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Thành phố dự kiến tổ chức khoảng 250 điểm thi với trên 5.400 phòng thi để đáp ứng quy mô kỳ thi.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên tiếp tục thực hiện theo phương thức thi tuyển với 3 bài thi độc lập gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Thời gian tổ chức thi vào ngày 30 và 31.5. Dự kiến chậm nhất ngày 22.6, Sở GD-ĐT sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn trúng tuyển.

Chi tiết số lượng học sinh đăng ký vào từng trường THPT công lập không chuyên như sau:

Chi tiết số lượng học sinh đăng ký vào từng trường THPT công lập chuyên như sau: