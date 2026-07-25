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Thời sự Dân sinh

Hà Nội: Đang cháy lớn tại xưởng giấy ở Thanh Liệt

Đức Quang - Dương Đăng
Chiều 25.7, tại P.Thanh Liệt (Hà Nội) bất ngờ xảy ra vụ cháy lớn bắt nguồn từ một xưởng giấy trong khu vực. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người, lực lượng cứu hỏa đã khẩn trương tới hiện trường để khống chế đám cháy.

Theo thông tin được người dân tại khu vực cho biết, khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, một xưởng sản xuất giấy tại ngõ số 1, đường Tân Triều, P.Thanh Liệt, Hà Nội, đã bốc cháy dữ dội. Đám cháy lớn đã thiêu rụi gần như toàn bộ cơ sở này và nhanh chóng lan sang quán bia ngay cạnh đó. 

Hà Nội: Đang cháy lớn tại xưởng giấy ở Thanh Liệt- Ảnh 1.

Xưởng giấy tại hiện trường gần như bị thiêu rụi hoàn toàn

Ảnh: Đức Quang

Hà Nội: Đang cháy lớn tại xưởng giấy ở Thanh Liệt- Ảnh 2.

Ngọn lửa cháy lan sang quán bia bên cạnh đó

Ảnh: Đức Quang

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã ngay lập tức được điều động đến xử lý vụ hỏa hoạn. Đã có 7 xe cứu hỏa được đưa đến hiện trường để tập trung khống chế ngọn lửa. 

Theo ghi nhận đến thời điểm này, chưa có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được xác định.

Hà Nội: Đang cháy lớn tại xưởng giấy ở Thanh Liệt- Ảnh 3.

Xe cứu hỏa được điều động tới hiện trường

Ảnh: Đức Quang

Hà Nội: Đang cháy lớn tại xưởng giấy ở Thanh Liệt- Ảnh 4.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường

Ảnh: Đức Quang

Sau hơn 1 giờ, lực lượng cứu hỏa vẫn chưa thể khống chế hoàn toàn đám cháy. Do nằm trong khu vực có nhiều quán nhậu, ngọn lửa lan sang đã làm nổ các bình gas, gây nhiều khó khăn trong quá trình dập tắt. Hiện tại, mùi gas đã lan rộng tại hiện trường, nguy cơ có thêm các bình gas khác phát nổ tại đây là rất cao. 

Tuy nhiên, bất chấp nguy cơ cháy nổ, rất đông người vẫn đứng xem và ghi hình tại hiện trường vụ cháy, khiến lực lượng chức năng phải yêu cầu người dân sơ tán khỏi khu vực. Đến 19 giờ 20, đám cháy vẫn chưa được khống chế, lực lượng chức năng đang bổ sung các nguồn cấp nước để khống chế ngọn lửa.

Hà Nội: Đang cháy lớn tại xưởng giấy ở Thanh Liệt- Ảnh 5.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân khỏi khu vực

Ảnh: Đức Quang

 

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