Giáo dục

Hà Nội đặt mục tiêu 3 - 5 vạn dân sẽ có một trường THPT công lập

Nguyễn Trường
16/05/2026 16:51 GMT+7

Hà Nội định hướng sẽ giải quyết triệt để tình trạng thiếu trường, lớp. Bảo đảm mỗi xã, phường, đơn vị ở có trường mầm non - tiểu học - THCS công lập; 3 - 5 vạn dân có một trường THPT công lập phù hợp nhu cầu thực tế.

Giải quyết triệt để tình trạng thiếu trường, lớp

Theo định hướng phát triển GD-ĐT mới trong Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, thành phố đặt mục tiêu trở thành trung tâm lớn, hàng đầu cả nước về GD-ĐT chất lượng cao, uy tín trong khu vực và quốc tế.

Hà Nội đặt mục tiêu 3 - 5 vạn dân sẽ có một trường THPT công lập - Ảnh 1.

Trường THPT Việt Đức (P.Cửa Nam, Hà Nội)

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Thành phố cho biết sẽ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Chú trọng nâng cao năng lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho người học, đồng thời chú trọng giáo dục STEM/STEAM, ngoại ngữ, kỹ năng số và năng lực làm chủ công nghệ…

Hà Nội cũng đặt mục tiêu bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập và chất lượng giáo dục giữa khu vực nội thành và ngoại thành; phát triển hài hòa giữa giáo dục công lập và ngoài công lập. Các trường nhiều cấp học, trường chất lượng cao, trường liên cấp hiện đại sẽ tiếp tục được đầu tư tại những khu vực có điều kiện kinh tế phát triển.

Đối với giáo dục chuyên biệt và giáo dục hòa nhập, Hà Nội định hướng sẽ bảo đảm đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; tạo điều kiện để người khuyết tật và các nhóm đặc thù được tiếp cận giáo dục phù hợp, bình đẳng và chất lượng. Thành phố cũng ưu tiên bố trí quỹ đất để xây dựng trường phổ thông chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật.

Đặc biệt, thành phố sẽ phát triển mạng lưới, quy mô cơ sở giáo dục các cấp theo hướng hiện đại, chuẩn hóa. Giải quyết triệt để tình trạng thiếu trường, lớp.

Với khu vực nội đô không còn quỹ đất mở rộng, Hà Nội cho biết sẽ có chính sách đặc thù cho phép nâng tầng và tăng mật độ xây dựng đối với các trường không còn quỹ đất; ưu tiên sử dụng quỹ đất sau khi di dời các trụ sở để xây dựng trường phổ thông.

Về chỉ tiêu, bảo đảm mỗi xã, phường, đơn vị ở có trường mầm non công lập, trường tiểu học công lập và THCS công lập. Với trường THPT, bình quân từ 3 - 5 vạn dân sẽ có một trường công lập phù hợp với nhu cầu thực tế.

Hà Nội đặt mục tiêu 3 - 5 vạn dân sẽ có một trường THPT công lập - Ảnh 2.

Hà Nội cho biết sẽ giải quyết triệt để tình trạng thiếu trường, lớp

ẢNH: TUẤN MINH

Di dời cơ sở giáo dục đại học từ nội đô ra các cực tăng trưởng

Cũng theo quy hoạch tầm nhìn 100 năm, Hà Nội cho biết sẽ thực hiện lộ trình di dời các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp từ khu vực nội đô lịch sử ra các cực tăng trưởng để hình thành các đô thị đại học tập trung, hiện đại và đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Đối với cơ sở phải di dời toàn bộ, ưu tiên chuyển đổi công năng quỹ đất cũ tại nội đô để bổ sung hạ tầng cho giáo dục phổ thông, các công trình tiện ích công cộng và không gian xanh. Thành phố sẽ có cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ tại địa điểm mới.

Đối với cơ sở không thuộc diện di dời toàn bộ, Hà Nội khuyến khích mở rộng quy mô tại các cơ sở mới; phần diện tích tại nội đô thực hiện tái cấu trúc, ưu tiên phục vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo sau đại học và đào tạo nghề chất lượng cao.

Hà Nội hiện có quy mô dân số khoảng 8,7 triệu người. Theo quy hoạch, thành phố định hướng trở thành siêu đô thị bền vững, thông minh và kết nối toàn cầu, phát triển theo cấu trúc "đa tầng - đa lớp - đa cực - đa trung tâm", lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo...

Cạnh đó, thành phố sẽ tái cấu trúc không gian đô thị nhằm phân bổ lại dân cư và hạ tầng một cách hợp lý. Giai đoạn 2066 - 2085, thành phố định hướng có quy mô dân số giữ ổn định, tối đa không quá 20 triệu người.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Thiếu trường nên sinh ra thi cử để loại học sinh

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các kỳ thi tạo ra tâm lý bất an, nặng nề cho học sinh, phụ huynh. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do thiếu trường nên sinh ra thi cử để 'loại các cháu không cho vào học'.

