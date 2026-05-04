Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Thiếu trường nên sinh ra thi cử để loại học sinh

Thi vào lớp 10 căng thẳng hơn thi đại học

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri để thông tin về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, diễn ra sáng 4.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết chủ trương của nhà nước là phổ cập giáo dục từ mầm non, lớp 1 cho đến hết lớp 12 và miễn giảm học phí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri sáng 4.5 ẢNH: GIA HÂN

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận thấy việc học sinh thi vào lớp 10 còn căng thẳng hơn cả thi vào đại học. Điều này tạo ra tâm lý bất an, nặng nề cho học sinh, phụ huynh và tạo ra khó khăn cho thầy cô giáo.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên là do thiếu trường lớp, thiếu giáo viên nên sinh ra thi cử để "loại các cháu không cho vào học". Trong khi đó, việc thi cử là để đánh giá chất lượng giảng dạy, không phải là một biện pháp để loại học sinh.

Đối với Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, số lượng học sinh chiếm gần 1/3 dân số nên tạo áp lực rất lớn lên hệ thống giáo dục.

Trong khi đó, cả nước có 1,8 - 1,9 triệu công chức, viên chức; ngành giáo dục chiếm hơn 80%, tương đương khoảng 1,5 triệu người, còn ngành y tế khoảng 10%. Do đó, việc bố trí giáo viên cần tính lại theo nhu cầu thực tế. Có thể xác định theo nguyên tắc mỗi lớp 25 - 30 học sinh cần ít nhất một giáo viên, từ đó tính ra số lượng tương ứng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu rà soát lại toàn bộ hệ thống để bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên cho học sinh đến trường. Đối với các hoạt động dịch vụ như tổ chức bữa ăn học đường cần chuyển cho doanh nghiệp đảm nhiệm. Riêng nhà trường thì tập trung vào nhiệm vụ dạy học, tránh phát sinh rủi ro và giảm tải cho giáo viên.

"Khi chúng ta đủ trường đủ lớp, chúng ta sẽ xử lý được rất nhiều những bất cập này. Chính quyền hoàn toàn có thể chủ động được trong việc này", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Đối với thực phẩm quanh trường học, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý tình trạng hàng quán bán đồ ăn giá rẻ, kém chất lượng, thậm chí gần hết hạn sử dụng. Ông yêu cầu chính quyền cơ sở cần tăng cường quản lý, không để tình trạng kinh doanh ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh, đồng thời bảo đảm trật tự và an toàn khu vực trường học.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: GIA HÂN

Bộ Y tế chịu trách nhiệm với sức khỏe của nhân dân

Về lĩnh vực y tế, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trọng tâm là chuyển mạnh sang chăm sóc sức khỏe ban đầu, lấy y tế cơ sở làm nền tảng. Do đó, cần phát triển mô hình "bác sĩ gia đình" và sổ sức khỏe điện tử gắn với mỗi người dân từ lúc sinh ra, giúp theo dõi liên tục bệnh án, bệnh sử, tình trạng sức khỏe và quá trình tiêm chủng, điều trị.

Dẫn kết quả tầm soát sức khỏe định kỳ ở TP.HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết có 30% người dân được phát hiện có bệnh nhưng những người này không biết mình có bệnh, trong đó có cả bệnh ung thư. Do đó, ngành y tế cần phải chủ động, tích cực hơn trong việc khám sức khỏe toàn dân.

Gợi mở về hướng triển khai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết các cơ quan cần tính toán lại tỷ lệ bác sĩ theo dân số, đảm bảo phù hợp với điều kiện từng địa bàn. Cạnh đó, cần ưu tiên chăm sóc người cao tuổi, trẻ em và nhóm yếu thế, cũng như phát triển các chuyên ngành như lão khoa, nhi khoa để đáp ứng nhu cầu điều trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu chủ động kiểm soát, tiến tới xử lý dứt điểm một số bệnh truyền nhiễm đã có vắc xin, tránh tình trạng bùng phát lặp lại gây tốn kém nguồn lực, đồng thời tập trung nhiều hơn vào các bệnh không lây nhiễm như: tim mạch, huyết áp...

Về an toàn thực phẩm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, kết quả rà soát thể hiện có 5 - 6 bộ phụ trách lĩnh vực này nhưng "hỏi ai chịu trách nhiệm thì cắt khúc". Sau đó, Nhà nước đã thống nhất giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm đến cuối cùng với sức khỏe của nhân dân; các bộ ngành còn lại phải phối hợp, không được "cắt khúc".

"Để như thế thì không ai chịu trách nhiệm, rồi cuối cùng lại còn tiêu cực", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.