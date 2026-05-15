Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hà Nội: Đề xuất hạn chế ô tô trên 16 chỗ vào P.Hoàn Kiếm giờ cao điểm

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
15/05/2026 06:58 GMT+7

UBND P.Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã đề xuất các cơ quan liên quan mở rộng phạm vi hạn chế xe ô tô trên 16 chỗ đi vào toàn bộ khu vực thuộc phường trong giờ cao điểm.

UBND P.Hoàn Kiếm vừa có báo cáo gửi các sở, ngành về việc phối hợp báo cáo đánh giá phương án tổ chức giao thông hạn chế xe ô tô trên 16 chỗ và ủng hộ phương án mở rộng phạm vi hạn chế.

Hà Nội: Đề xuất hạn chế ô tô trên 16 chỗ vào P.Hoàn Kiếm giờ cao điểm- Ảnh 1.

Chính quyền sở tại đề xuất mở rộng phạm vi hạn chế xe ô tô trên 16 chỗ hoạt động trong giờ cao điểm ở Hoàn Kiếm

ẢNH: KHẮC HIẾU

Trên cơ sở kết quả triển khai thực tế, UBND P.Hoàn Kiếm cho biết, phương án tổ chức giao thông hạn chế xe ô tô trên 16 chỗ hoạt động trong giờ cao điểm tại khu vực phố cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm đã phát huy hiệu quả tích cực.

Phương án này đã góp phần giảm áp lực giao thông, hạn chế tình trạng dừng, đỗ, đón trả khách không phù hợp trên các tuyến phố nhỏ hẹp; từng bước cải thiện trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, mỹ quan đô thị và chất lượng không gian du lịch khu vực trung tâm.

Do đó, UBND P.Hoàn Kiếm đề xuất mở rộng phạm vi hạn chế xe ô tô trên 16 chỗ hoạt động trong giờ cao điểm trên toàn bộ khu vực P.Hoàn Kiếm.

Cụ thể, phạm vi hạn chế được xác định theo đường bao: Tràng Thi - Phùng Hưng - Hàng Đậu - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Tràng Tiền - Hàng Khay trở vào trong. Thời gian hạn chế hằng ngày từ 6 - 9 giờ và từ 16 - 19 giờ 30.

Khi mở rộng phạm vi hạn chế, có 4 điểm trung chuyển được bố trí tại tại phố Bà Triệu, đoạn từ Hàng Khay đến Hai Bà Trưng; phố Trần Nhật Duật, đoạn từ Cao Thắng đến Ô Quan Chưởng; phố Trần Quang Khải, đoạn trước nhà máy in từ Hàng Mắm đến Hàng Thùng; phố Trần Khánh Dư, đoạn trước Bảo tàng Lịch sử.

Theo P.Hoàn Kiếm, việc mở rộng phạm vi hạn chế xe ô tô trên 16 chỗ, nhằm tổ chức giao thông đồng bộ, giảm áp lực cho khu vực phố cổ, hồ Hoàn Kiếm và các tuyến giáp ranh; đồng thời bảo đảm hoạt động du lịch, dịch vụ thông qua hệ thống điểm trung chuyển phù hợp.

Cạnh đó, phạm vi đề xuất mở rộng hạn chế xe ô tô trên 16 chỗ cũng phù hợp và đồng bộ với khu vực triển khai thí điểm vùng phát thải thấp giai đoạn 1 tại phường. Theo đó, khu vực bên trong đường bao Hàng Đậu - Phùng Hưng - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Trần Quang Khải - Trần Nhật Duật trở vào khu vực phố cổ dự kiến thực hiện hạn chế xe ô tô trên 16 chỗ từ 6 - 9 giờ; từ 16 - 19 giờ 30 mỗi ngày.

UBND P.Hoàn Kiếm cho rằng, việc mở rộng phạm vi hạn chế phương tiện cỡ lớn ngay từ giai đoạn đầu sẽ góp phần đồng bộ với lộ trình kiểm soát phát thải, giảm ùn tắc và nâng cao chất lượng không gian đô thị, du lịch khu vực trung tâm...

Tin liên quan

Hà Nội dự kiến hạn chế lưu thông xe cá nhân từ năm 2035

Hà Nội dự kiến hạn chế lưu thông xe cá nhân từ năm 2035

Từ 1.1.2035, Hà Nội dự kiến hạn chế lưu thông một số loại phương tiện giao thông cá nhân trên một số tuyến đường, phần đường… theo khung giờ phù hợp điều kiện thực tế và điều kiện hạ tầng giao thông công cộng.

Khám phá thêm chủ đề

Hoàn Kiếm ô tô trên 16 chỗ giờ cao điểm cấm lưu thông mở rộng phạm vi cấm xe ô tô Hồ Hoàn Kiếm ô tô cá nhân vùng phát thải thấp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận