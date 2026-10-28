Hà Nội đề xuất hơn 900 hộ dân phố cổ được mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm

Góp phần giãn dân phố cổ, xây dựng văn minh đô thị

Trong tờ trình gửi Thường trực HĐND TP.Hà Nội, UBND thành phố cho biết, hiện điều kiện sống của "một bộ phận nhân dân" khu vực phố cổ, phố cũ đang ở mức báo động.

Hà Nội cho rằng, việc người dân chuyển đến nơi ở mới sẽ góp phần giãn dân, xây dựng văn minh đô thị tại khu vực phố cổ, phố cũ ẢNH: HỮU THẮNG

Cụ thể, kết quả rà soát của UBND P.Hoàn Kiếm cho thấy có khoảng 902 hộ (3.621 nhân khẩu) đang sinh sống trong các nhà đông hộ với diện tích nhà ở bình quân dưới 5 m² sàn/người. Bình quân mỗi hộ khoảng 4 người, nhiều thế hệ cùng sinh hoạt trên một diện tích chưa đến 20 m² sàn, thấp hơn nhiều lần so với diện tích nhà ở bình quân của thành phố.

Cạnh đó, phần lớn các nhà đông hộ là nhà ống, nhà cũ nằm sâu trong ngõ nhỏ, lối thoát nạn hạn chế hoặc dùng chung; phương tiện chữa cháy khó tiếp cận…

Không gian ở thiếu ánh sáng, ẩm thấp cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và môi trường sống. Trong khi đó, phần lớn các hộ là lao động tự do, thu nhập thấp và không ổn định, không đủ khả năng mua nhà ở thương mại.

Đặc biệt, dù năm 2013, Hà Nội ban hành đề án giãn dân phố cổ nhưng đến nay chưa triển khai được, nguyên nhân chủ yếu là chưa có quỹ nhà sẵn sàng để bố trí cho người dân.

Từ thực tiễn trên, UBND TP.Hà Nội cho rằng cần một giải pháp đồng thời đáp ứng 3 yêu cầu. Một là giải quyết trước cho đúng nhóm đối tượng khó khăn nhất về nhà ở trong khu vực.

Hai là bảo đảm chắc chắn mỗi hộ đủ điều kiện có 1 căn hộ nhà ở xã hội thông qua cơ chế được mua, thuê mua không qua bốc thăm trong quỹ nhà do thành phố chủ động bố trí (chỉ được giải quyết một lần).

Ba là từ việc người dân chuyển đến nơi ở mới sẽ góp phần giãn dân, xây dựng văn minh đô thị tại khu vực phố cổ, phố cũ theo định hướng của Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Điều kiện để dân phố cổ mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm

Để giải quyết tình trạng nêu trên, UBND thành phố đề xuất bố trí tối đa là 902 căn hộ (tương ứng 1 căn/hộ; được điều chỉnh theo số lượng đăng ký thực tế).

Trước mắt trong năm 2026, thành phố dự kiến trích 20% quỹ căn mở bán tại 9 dự án nhà ở xã hội đợt đầu để cung ứng 552 căn hộ cho người dân phố cổ. Các dự án này phân bổ tại nhiều phường, xã như: Lĩnh Nam, Đại Mỗ, Vĩnh Hưng, Đan Phượng, Thạch Thất, Mê Linh và Phúc Thịnh.

Về nhóm đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm, TP.Hà Nội đề xuất phải đảm bảo tất cả 4 điều kiện.

Cụ thể, đã đăng ký thường trú và đang thực tế sinh sống tại nhà ở thuộc khu vực phố cổ, phố cũ trên địa bàn P.Hoàn Kiếm trước ngày nghị quyết được thông qua; có diện tích nhà ở bình quân dưới 5 m² sàn/người.

Cạnh đó, cần đáp ứng điều kiện để được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; đồng thời tự nguyện đăng ký và được UBND P.Hoàn Kiếm phê duyệt theo danh sách.

Dự kiến khi nhận nhà mới, người dân có nghĩa vụ di chuyển toàn bộ nhân khẩu ra khỏi chỗ ở cũ, giao lại diện tích nhà thuộc sở hữu nhà nước hoặc cam kết không phát sinh tăng nhân khẩu, tái diễn tình trạng chật chội tại phần diện tích đã chuyển đi.

Cho ý kiến về dự thảo nghị quyết này, Ban Đô thị HĐND TP.Hà Nội đánh giá việc ưu tiên 902 hộ thuộc nhóm khó khăn nhất được áp dụng cơ chế là có cơ sở.

Tuy nhiên, UBND thành phố cần giải trình, làm rõ cơ sở của ngưỡng điều kiện 5 m²/người và cho biết số hộ có diện tích bình quân nhỉnh hơn ngưỡng này để đánh giá hiệu ứng "ngưỡng".

Đặc biệt, thành phố cần nêu lộ trình, phương án đối với các nhóm hộ còn lại để không tạo cảm giác bị bỏ lại; đồng thời cần xem xét bổ sung quy định khống chế để loại trừ các đối tượng đã sở hữu nhà ở tại địa phương khác trên địa bàn thành phố…