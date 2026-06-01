Hà Nội đề xuất những dự án xử lý 5 'điểm nghẽn' theo trình tự 'khẩn cấp'

UBND TP.Hà Nội vừa có tờ trình nghị quyết gửi HĐND thành phố về quy định trường hợp, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư khẩn cấp, lệnh xây dựng công trình khẩn cấp trên địa bàn thành phố.

Một hạng mục trên đường Võ Chí Công (P.Tây Hồ), thuộc dự án được đầu tư khẩn cấp ở Hà Nội nhằm xử lý 'điểm nghẽn' úng ngập ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Nội dung tờ trình đề xuất, các trường hợp áp dụng thực hiện dự án đầu tư khẩn cấp, lệnh xây dựng công trình khẩn cấp sẽ liên quan đến việc giải quyết 5 "điểm nghẽn" trên địa bàn Hà Nội.

Trong đó, ở nhóm xử lý "điểm nghẽn" về úng ngập, Hà Nội đề xuất các dự án đầu tư mới hoặc cải tạo công trình, gồm: sông, hồ, kênh, mương; trạm bơm tiêu, bể ngầm; hệ thống thoát nước; dự án nâng cao năng lực quản lý, vận hành hệ thống thoát nước.

Ở nhóm xử lý "điểm nghẽn" về trật tự đô thị, thành phố đề xuất gồm: dự án cải tạo, chỉnh trang hè phố, lòng đường; dự án xây dựng mạng lưới giao thông công cộng; dự án ứng dụng công nghệ thông minh.

Đối với "điểm nghẽn" về ùn tắc giao thông, thành phố đề xuất các dự án gồm: dự án mở rộng hệ thống giao thông công cộng; dự án xây dựng hạ tầng giao thông; dự án tổ chức giao thông; dự án hệ thống camera giám sát; dự án giải quyết điểm hay xảy ra tai nạn giao thông và điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; dự án hệ thống đèn tín hiệu giao thông và thiết bị ngoại vi; dự án mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Với "điểm nghẽn" về ô nhiễm môi trường, Hà Nội đề xuất các dự án đầu tư mới hoặc cải tạo công trình gồm: dự án nhà máy xử lý nước thải, trạm xử lý nước thải, phục hồi, làm sạch sông, hồ bị ô nhiễm; dự án quản lý, xử lý chất thải rắn; dự án lắp đặt trạm quan trắc; các dự án kiểm soát bụi.

Ở "điểm nghẽn" về an toàn thực phẩm, thành phố đề xuất các dự án gồm: dự án xây dựng, nâng cấp hệ thống kiểm nghiệm, giám sát, cảnh báo nguy cơ an toàn thực phẩm; dự án truy xuất nguồn gốc, ứng dụng công nghệ số trong quản lý an toàn thực phẩm; dự án xây dựng, cải tạo hạ tầng phục vụ kiểm soát, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Ngoài phạm vi áp dụng, nội dung tờ trình cũng đề xuất quy định về thẩm quyền quyết định, trình tự, thủ tục thực hiện dự án và các nguồn vốn khác để giải quyết 5 "điểm nghẽn" nêu trên.

Pháp luật liên quan đến dự án khẩn cấp vẫn còn phân tán

Lý giải về đề xuất này, Hà Nội cho rằng hệ thống pháp luật liên quan đến dự án khẩn cấp vẫn còn phân tán theo từng lĩnh vực như đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách. Điều này gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu trong quá trình thực hiện.



Cạnh đó, thời gian vừa qua, Hà Nội đã triển khai các dự án để giải quyết "điểm nghẽn" về úng ngập, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị. Tuy nhiên, quá trình triển khai đã bộc lộ một số hạn chế, như: chưa có quy định cụ thể về trường hợp dự án đầu tư khẩn cấp, lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để giải quyết 5 "điểm nghẽn", dẫn đến lúng túng cho các cơ quan khi đề xuất…

Việc ban hành nghị quyết nhằm cụ thể hóa quy định của luật Thủ đô 2026, thiết lập khung pháp lý thống nhất, minh bạch… để giải quyết 5 "điểm nghẽn". Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo tiến độ triển khai các dự án.

Thẩm tra tờ trình, các đại biểu HĐND TP.Hà Nội lưu ý UBND thành phố nghiên cứu, xem xét 7 loại hạng mục có thuộc diện cần đầu tư khẩn cấp không. 7 loại hạng mục này gồm: bể ngầm; xây dựng cải tạo chợ; chỉnh trang hè phố đảm bảo mỹ quan cho người dân đi lại; dự án xây dựng hạ tầng giao thông; dự án hệ thống đèn tín hiệu giao thông và thiết bị ngoại vi; dự án lắp đặt trạm quan trắc; dự án kiểm soát bụi.

Việc nghiên cứu, xem xét các hạng mục nêu trên nhằm tránh tình trạng đưa nhiều nội dung không đúng tính chất; đồng thời nguy cơ xảy ra cơ hội trục lợi chính sách...