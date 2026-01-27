Hà Nội di dời hơn 860.000 người, một phần tái định cư ở ngoại thành

Xác lập 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn

Ngày 27.1, tại kỳ họp thứ 31, các đại biểu HĐND TP.Hà Nội đã biểu quyết thông qua các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Các đại biểu HĐND TP.Hà Nội bấm nút thông qua nghị quyết ẢNH: NGUYỄN HỢP

Nội dung báo cáo thể hiện việc xác lập không gian thủ đô Hà Nội là một tổng thể đô thị thống nhất, với quy hoạch cấu trúc đô thị theo mô hình chùm đô thị đa cực - đa trung tâm, đa tầng - đa lớp, thành phố văn hiến, bản sắc, sáng tạo, phát triển sáng, xanh, sạch đẹp, thích ứng với biến đổi khí hậu (với 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn, các đô thị vệ tinh và các thị trấn) kết hợp 9 trục động lực, với các vành đai, hành lang kinh tế, thúc đẩy liên kết vùng.

Theo đó, quy hoạch 9 cực tăng trưởng, gồm: đô thị trung tâm (hữu ngạn sông Hồng); cực phía bắc (Đông Anh - Mê Linh - Sóc Sơn); cực phía đông (Gia Lâm - Long Biên); cực phía nam - đô thị trung tâm (Thường Tín - Phú Xuyên).

Cực phía nam là đô thị Vân Đình - Đại Nghĩa; cực phía tây nam (Xuân Mai - Chương Mỹ); cực phía tây (Hòa Lạc); cực phía tây bắc (đô thị Sơn Tây - Ba Vì); cực sông Hồng (không gian cảnh quan đặc biệt, tài chính, du lịch…).

Quy hoạch 9 trung tâm lớn (theo quy mô, tính chất, vai trò, tiềm năng thế mạnh vượt trội), gồm: trung tâm đô thị nam sông Hồng (chính trị - hành chính quốc gia và thành phố; trung tâm kinh tế, văn hóa, y tế, GDĐT, KHCN và hội nhập quốc tế).

Trung tâm đô thị bắc sông Hồng (kinh tế - dịch vụ - hội nhập kinh tế, quốc tế); trung tâm đô thị phía đông (thương mại dịch vụ - hội nhập quốc tế - y tế - du lịch - logistic - GDĐT).

Trung tâm đô thị Olympic (thể thao quốc gia, quốc tế); trung tâm đô thị Phú Xuyên (logistic - y tế - công nghiệp công nghệ cao - hội nhập quốc tế); trung tâm đô thị Vân Đình - Đại Nghĩa (di sản - văn hóa tâm linh - du lịch dịch vụ, sinh thái - làng nghề).

Trung tâm đô thị Xuân Mai (GDĐT - sinh thái cảnh quan - du lịch dịch vụ); trung tâm đô thị Hòa Lạc (trung tâm KHCN đổi mới sáng tạo; GDĐT - y tế); trung tâm đô thị Sơn Tây (văn hóa - di sản - đào tạo - y tế - sinh thái cảnh quan).

Một phần địa giới hành chính Hà Nội nhìn từ trên cao ẢNH: HỮU THẮNG

Hà Nội tái cấu trúc đô thị, tạo cuộc cách mạng về cảnh quan

Thành phố cũng sẽ thực hiện tái cấu trúc đô thị để tạo ra một cuộc cách mạng về kiến trúc cảnh quan đô thị, cách mạng về nhà ở, cách mạng về di sản, bảo tồn (chuyển từ tư duy "bảo tồn - cải tạo" sang tư duy "tái thiết giá trị").

Trong đó, ở giai đoạn 2026 - 2035 cần 14,5 triệu tỉ đồng, trong đó 1,97 triệu tỉ đồng được thành phố đầu tư công phát triển hạ tầng, giải quyết vấn đề bức xúc, dân sinh…; 8,8 triệu tỉ đồng (doanh nghiệp tư nhân và dân cư đầu tư) để xây dựng hạ tầng; khu vực đô thị mới; hạ tầng khu, cụm công nghiệp, KHCN, y tế, giáo dục, văn hóa, tái cấu trúc đô thị…

Khi tái cấu trúc đô thị giai đoạn 2026 - 2035, Hà Nội đề xuất di dời 200.000 người ở sông Hồng; 200.000 người ở hồ Tây và phụ cận; 42.000 người ở một số tuyến phố trong phạm vi Vành đai 3.

Ở giai đoạn 2036 - 2045, Hà Nội cần 50,34 triệu tỉ đồng, trong đó 5,05 triệu tỉ đồng được thành phố đầu tư công phát triển hạ tầng, giải quyết vấn đề bức xúc, dân sinh. 31,1 triệu tỉ đồng (doanh nghiệp tư nhân và dân cư đầu tư) để xây dựng hạ tầng; khu vực đô thị mới; hạ tầng khu, cụm công nghiệp, KHCN, y tế, giáo dục, văn hóa, tái cấu trúc đô thị…

Khi tái cấu trúc đô thị giai đoạn 2036 - 2045, Hà Nội đề xuất di dời 26.730 người ở khu phố cổ, 23.000 người ở khu phố cũ, 370.000 người ở các khu vực còn lại trong Vành đai 3 để tái cấu trúc đô thị.

Tổng nguồn lực khi thực hiện điều chỉnh tổng thể 2 quy hoạch trong giai đoạn 2026 - 2045 là 64,84 triệu tỉ đồng. Đồng thời di dời hơn 860.000 để phục vụ quá trình tái cấu trúc đô thị.

Người dân thuộc diện giải tỏa, di dời một phần được bố trí tái định cư tại chỗ, một phần tại các khu đô thị mới ở các cực tăng trưởng (Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc...) được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại, đầy đủ tiện ích (trường học, bệnh viện, công viên), đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ.