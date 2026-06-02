Thời sự

Hà Nội dự kiến còn 2.755 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

Nguyễn Trường
02/06/2026 17:08 GMT+7

Sau khi sắp xếp, Hà Nội dự kiến còn 2.755 thôn, tổ dân phố, giảm 2.712 đơn vị so với hiện trạng.

Chiều 2.6, tiếp tục chương trình tại kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), các đại biểu HĐND TP.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố.

Đại biểu HĐND TP.Hà Nội bấm nút thông qua nghị quyết tại kỳ họp

ẢNH: LÊ HẢI

Theo nghị quyết vừa được thông qua, thôn ở Hà Nội phải có 500 hộ trở lên; tổ dân phố phải có 700 hộ trở lên. Đối với thôn, tổ dân phố đặc thù như miền núi thì số hộ gia đình có thể thấp hơn.

Mỗi thôn có trưởng thôn và phó trưởng thôn; mỗi tổ dân phố có tổ trưởng và phó tổ trưởng. Căn cứ số hộ hoặc địa bàn, mỗi thôn, tổ dân phố có 1 - 2 phó thôn hoặc phó tổ trưởng.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm: trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; bí thư chi bộ; trưởng ban công tác mặt trận; phó trưởng thôn hoặc phó tổ trưởng tổ dân phố.

Về phụ cấp, thôn có từ 800 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên hoặc đơn vị trọng điểm về quốc phòng, an ninh, trật tự, thôn đặc biệt khó khăn được áp dụng quỹ phụ cấp hằng tháng bằng 12 lần mức lương cơ sở.

Trong đó, bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố hưởng 2,8 lần mức lương cơ sở; trưởng ban công tác mặt trận hưởng 2,4 lần; phó trưởng thôn hoặc phó tổ trưởng tổ dân phố hưởng 2 lần.

Thôn, tổ dân phố không thuộc quy định trên được áp dụng quỹ phụ cấp hằng tháng bằng 9 lần mức lương cơ sở.

Trình bày báo cáo thẩm tra tại kỳ họp, Ban Pháp chế HĐND TP.Hà Nội đã đề nghị UBND thành phố làm rõ hơn về hiện trạng thôn, tổ dân phố hiện nay. Đồng thời, làm rõ về số lượng, chất lượng và tình hình bố trí người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn thành phố, mức khoán quỹ phụ cấp...

Báo cáo giải trình, UBND TP.Hà Nội cho biết, thành phố có 5.467 thôn, tổ dân phố; phương án sau sắp xếp dự kiến còn 2.755 thôn, tổ dân phố, giảm 2.712 đơn vị so với hiện trạng.

Cạnh đó, tổng số người hoạt động không chuyên trách và phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố là 17.696. Theo phương án tại dự thảo nghị quyết, tổng số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố là 12.909 người, giảm 4.787 người.

Như vậy, chính sách không làm tăng cơ học số người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố, mà thực chất là sắp xếp lại đầu mối thôn, tổ dân phố...

Thủ tướng yêu cầu có phương án sắp xếp lại thôn, tổ dân phố trước 10.6

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách.

