Hà Nội dự kiến mô hình 'xã, phường xã hội chủ nghĩa' có 54 tiêu chí

Sáng 5.5, tại phiên họp tập thể UBND TP.Hà Nội, tổ công tác đã xem xét dự thảo đề án triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" trên địa bàn.

Theo dự thảo, "xã, phường xã hội chủ nghĩa" được xác định là mô hình tổ chức phát triển và quản trị tích hợp ở cấp cơ sở, trong đó, chính quyền không chỉ thực hiện chức năng hành chính, mà trực tiếp chuyển hóa các mục tiêu, giá trị của chủ nghĩa xã hội thành kết quả phát triển cụ thể trên địa bàn.

Mô hình hướng tới tổ chức lại không gian phát triển, tái cấu trúc các hoạt động kinh tế - xã hội, đổi mới phương thức quản trị, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển văn hóa, con người và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong đó, mức độ cải thiện chất lượng sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân được xác định là thước đo tổng hợp, quan trọng nhất.

Dự thảo cũng xây dựng hệ thống tiêu chí, công cụ quản trị có thể đo lường, đánh giá và kiểm chứng trong thực tiễn.

Trên cơ sở cụ thể hóa các đặc trưng của xã hội chủ nghĩa vào điều kiện thủ đô, đề án xác định nhiều nội dung cốt lõi, như xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; phát triển hạ tầng và không gian sống thông minh; phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội; phát triển văn hóa, con người…

Hệ thống tiêu chí được thiết kế theo hướng lượng hóa, đo đếm được, với tổng số 54 tiêu chí, bao trùm các lĩnh vực từ kinh tế, việc làm, thu nhập, hạ tầng, y tế, giáo dục, môi trường đến chuyển đổi số và mức độ tham gia của người dân.

Ngoài các tiêu chí cụ thể, đề án bổ sung 2 tiêu chí tổng hợp quan trọng là chỉ số hạnh phúc và mức độ hài lòng chung của người dân.

Về phương án triển khai, đề án đề xuất lựa chọn địa bàn thí điểm trên cơ sở các tiêu chí, như tính đại diện, khả năng tổ chức lại không gian phát triển, điều kiện hạ tầng, năng lực hệ thống chính trị, mức độ sẵn sàng đổi mới và khả năng lan tỏa.

Dự kiến, danh mục triển khai gồm 19 dự án cụ thể, gắn với các lĩnh vực trọng tâm, như hạ tầng, chuyển đổi số, phát triển kinh tế, an sinh xã hội và môi trường.

Mục tiêu của đề án là tổ chức xây dựng mô hình thí điểm nhằm kiểm nghiệm, tổng kết thực tiễn phát triển của Hà Nội theo định hướng xã hội chủ nghĩa, qua đó, hoàn thiện cơ chế, chính sách để nhân rộng trên toàn thành phố.

Sau khi nghe báo cáo, UBND thành phố tiến hành xem xét, cho ý kiến chỉ đạo đối với các nội dung quan trọng, như lựa chọn địa bàn thí điểm, hoàn thiện bộ tiêu chí, cơ chế đặc thù và lộ trình triển khai…

Chú trọng sinh kế người dân trong mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa"

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá, việc nghiên cứu xây dựng mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" là một hướng đi mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô trong bối cảnh mới.

Theo ông Thắng, Hà Nội hiện có nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai thí điểm, khi hệ thống cơ chế, chính sách ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là các định hướng lớn từ Trung ương, các quy định mới về phát triển thủ đô, cùng với quy hoạch dài hạn đã được thông qua.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội lưu ý, đề án là nội dung quan trọng nên cần bảo đảm chặt chẽ về định hướng. Đối với hệ thống tiêu chí cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm các tiêu chí vừa có cơ sở lý luận, vừa phù hợp thực tiễn, có thể đo lường, đánh giá được và bám sát định hướng phát triển chung.

Về phương án triển khai, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu xây dựng mô hình phải gắn với thực tiễn phát triển của địa bàn, trong đó đặc biệt chú trọng yếu tố sinh kế của người dân.

"Mô hình không chỉ là nơi cư trú, mà phải là không gian phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm người dân có thể sinh sống, làm việc, tạo thu nhập ngay tại địa bàn, đồng thời, có sự kết nối với các khu vực khác", ông Thắng nêu rõ.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng yêu cầu đề án cần nghiên cứu kỹ cấu trúc không gian phát triển, gắn với các khu chức năng, như: khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch… để hình thành hệ sinh thái kinh tế phù hợp.

Cạnh đó, đề án cần bổ sung các nội dung mô phỏng cụ thể về mô hình phát triển, bao gồm định hướng không gian, tốc độ đô thị hóa, các kịch bản phát triển trong dài hạn, qua đó tăng tính thuyết phục và khả thi.

Trước đó, tại buổi tiếp xúc cử tri diễn ra ngày 4.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi mở Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cần chọn một địa điểm để xây dựng một phường, một xã xã hội chủ nghĩa, từ đó đúc rút kinh nghiệm về mô hình này. Việc thí điểm sẽ giúp người dân cảm nhận được sự mẫu mực, để từ đó các địa phương nhìn thấy rồi phấn đấu vươn lên.