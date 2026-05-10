Hà Nội dự kiến quy mô thôn, tổ dân phố từ 500 - 700 hộ trở lên

Nguyễn Trường
10/05/2026 12:59 GMT+7

Chính phủ sẽ sớm ban hành hướng dẫn sắp xếp thôn, tổ dân phố. Trong đó, với Hà Nội, ở khu vực nông thôn từ 500 hộ trở lên sẽ thành lập thôn; với khu vực đô thị từ 700 hộ trở lên sẽ thành lập tổ dân phố.

Thông tin nêu trên được Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến nêu ra tại buổi tiếp xúc cử tri các phường: Chương Mỹ, Phú Nghĩa, Xuân Mai, Trần Phú, Hòa Phú, Quảng Bị, Thạch Thất, Hạ Bằng, Tây Phương, Hòa Lạc, Yên Xuân, Quốc Oai, Hưng Đạo, Kiều Phú, Phú Cát mới đây.

Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Quốc Oai đã kiến nghị về việc điều chỉnh chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thôn, nhất là sau sáp nhập.

Trả lời kiến nghị cử tri, bà Nguyễn Thị Tuyến cho biết Chính phủ sẽ sớm ban hành hướng dẫn sắp xếp thôn, tổ dân phố. Trong đó, với địa bàn Hà Nội, tại khu vực nông thôn từ 500 hộ trở lên sẽ thành lập thôn; tại khu vực đô thị từ 700 hộ trở lên sẽ thành lập tổ dân phố.

"Đối với cán bộ không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố, chủ trương của Chính phủ là giao cho địa phương cân đối để bảo đảm chế độ, chính sách", bà Tuyến cho biết thêm.

Chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố đã được Chính phủ đặt ra hồi tháng 4.2025, trong đề án tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 vừa qua, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tổ chức sơ kết, đánh giá 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp tổ dân phố, thôn, bản và các đơn vị sự nghiệp công lập…

Theo quy định hiện hành, thôn được tổ chức ở xã, gồm các tên gọi như thôn, làng, ấp, bản, buôn, bon, phum, sóc; tổ dân phố được tổ chức ở phường với các tên gọi như tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu.

Theo số liệu đến hết năm 2021, cả nước có 90.508 thôn, tổ dân phố, trong đó gồm 69.580 thôn và 20.928 tổ dân phố. Tại Hà Nội, tính đến hết năm 2024, thành phố có 5.438 thôn, tổ dân phố, trong đó 2.407 thôn và 3.031 tổ dân phố.

Hiện nay, quy mô số hộ gia đình đối với thôn ở xã được quy định tại Thông tư 04/2012/TT-BNV (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 14/2018/TT-BNV). Cụ thể, thôn ở khu vực đồng bằng sông Hồng có từ 300 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố ở phường thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng có từ 350 hộ gia đình trở lên, riêng Hà Nội có từ 450 hộ gia đình trở lên.

Định hướng chung của việc sắp xếp là tinh gọn đầu mối, giảm số lượng thôn, tổ dân phố, bảo đảm phù hợp với quy mô dân số, điều kiện thực tiễn và đặc thù từng vùng miền. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở, tạo thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ và giảm áp lực quản lý trực tiếp cho chính quyền cấp xã.

