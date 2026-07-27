Hà Nội giảm 19 trường cao đẳng, trung cấp còn 10 trường

Ngày 27.7, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ban hành Kế hoạch số 292/KH-UBND về triển khai sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, đại học công lập trên địa bàn.

Hà Nội giữ nguyên đầu mối tổ chức Trường đại học Thủ đô Hà Nội ẢNH: TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Theo kế hoạch, đối với hệ thống trường cao đẳng và trung cấp công lập, Hà Nội sẽ sắp xếp 19 cơ sở (10 trường cao đẳng và 9 trường trung cấp) thành 10 cơ sở, gồm 8 trường cao đẳng và 2 trường trung cấp.

Trong đó, giữ nguyên 5 cơ sở để tiếp tục tái cấu trúc, gồm: Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, Trường cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, Trường trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội và Trường trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội.

Đối với 14 cơ sở còn lại, Hà Nội sẽ thực hiện sắp xếp, hợp nhất thành 5 trường. Cụ thể, hợp nhất Trường cao đẳng Y tế Hà Đông với Trường cao đẳng Y tế Hà Nội thành Trường cao đẳng Y tế Hà Nội.

Sáp nhập Trường trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội, Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long vào Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc TP.Hà Nội thành Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc TP.Hà Nội.

Sáp nhập Trường trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội, Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Công nghệ Hà Nội vào Trường cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội thành Trường cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội.

Sáp nhập và hợp nhất Trường trung cấp nghề Nấu ăn - Nghiệp vụ du lịch và thời trang Hà Nội, Trường cao đẳng Cộng đồng Hà Nội vào Trường cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội thành Trường cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội.

Sáp nhập Trường trung cấp nghề số 1 Hà Nội, Trường trung cấp Xây dựng Hà Nội vào Trường cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội thành Trường cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội.

Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), thành phố sẽ sắp xếp 29 trung tâm GDNN - GDTX thành 14 trung tâm GDNN-GDTX.

Sau khi Trung ương có hướng dẫn chi tiết về tiêu chí, điều kiện thành lập với loại hình trường trung học nghề sẽ chuyển đổi sang mô hình trường trung học nghề với 5 trung tâm GDNN-GDTX.

Việc hợp nhất được thực hiện theo từng khu vực như nội đô, phía bắc, phía đông, phía tây, tây nam, tây bắc, phía nam và khu vực sông Hồng.

Đối với Trường đại học Thủ đô Hà Nội, Hà Nội giữ nguyên đầu mối tổ chức, hướng tới mục tiêu đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của thủ đô.