Hà Nội: Hàng trăm ca bệnh cúm nhập viện mỗi tuần

Sốt nhẹ vẫn nguy cơ bệnh nặng

Tại Bệnh viện (BV) Bệnh nhiệt đới T.Ư, bệnh nhân cúm đến khám và nhập viện xu hướng tăng trong các tuần gần đây. Tại khoa Nhi, hiện có 7 - 10 bệnh nhi nội trú do nhiễm cúm nặng, trong đó có các trường hợp viêm phổi, khó thở. Đáng lưu ý, với người cao tuổi có bệnh nền nhiễm cúm, BV đã ghi nhận ca bệnh nguy kịch.

Nhiều ca nhiễm cúm là trẻ em nhập viện tại BV Bệnh nhiệt đới T.Ư ẢNH: THANH ĐẶNG

Tương tự, Bệnh viện Nhi T.Ư, Bệnh viện Nhi Hà Nội cũng cảnh báo về các biến chứng nguy hiểm do cúm.

Bệnh nhân cúm hiện chiếm khoảng 50% các bệnh nhi nội trú tại Khoa truyền nhiễm, BV Nhi Hà Nội. Tại đây, các trẻ đến khám do nhiễm cúm đã tăng từ cuối tháng 8 vừa qua và hiện ghi nhận khoảng 100 trẻ/ngày được gia đình đưa đến khám test nhanh có nhiễm cúm, trong đó 10 - 20% trẻ cần nhập viện.

Các triệu chứng khởi đầu thường gặp: sốt, ho, chảy nước mũi. Một số đến khám do sốt cao liên tục. Tuy nhiên, ngay cả khi đã hết sốt, cúm vẫn bất ngờ bùng lên khiến trẻ tái sốt, viêm phổi.

"Cúm có thể gây viêm cơ, biến chứng não. Do đó, cần lưu ý khi trẻ kêu đau nhức mỏi nhiều; hoặc ly bì, khó đánh thức, bỏ bú, bỏ ăn", Ths-BS Lê Thị Văn, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Hà Nội, lưu ý các cha mẹ khi chăm sóc trẻ.

Cảnh báo về ca nhiễm cúm tăng cao, CDC Hà Nội đặc biệt lưu ý chủng cúm A bởi nhiều người vẫn cho rằng cúm A là bệnh thông thường và đánh giá mức độ nghiêm trọng chủ yếu qua nhiệt độ cơ thể. Tuy nhiên, theo cơ quan này, mức độ sốt không phản ánh đầy đủ tình trạng bệnh. Người bệnh có thể không sốt cao nhưng vẫn xuất hiện tổn thương đường hô hấp, khó thở hoặc diễn biến nặng, đặc biệt khi có bệnh lý nền như đái tháo đường, tim mạch, ung thư, bệnh phổi mạn tính (COPD).

Ở người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), đường thở thường bị viêm và tắc nghẽn kéo dài, khiến chức năng hô hấp suy giảm. Khi mắc cúm A, tình trạng viêm đường hô hấp và tăng tiết dịch có thể làm nặng thêm tình trạng tắc nghẽn sẵn có. Đồng thời, tổn thương phổi do cúm có thể làm giảm khả năng trao đổi khí, khiến người bệnh nhanh chóng suy hô hấp.

CDC Hà Nội khuyến cáo cúm có thể gây bệnh nặng, suy hô hấp ở người lớn tuổi, đặc biệt với người có bệnh mạn tính ẢNH: THANH ĐẶNG

BV Nhiệt đới T.Ư lưu ý khi mắc cúm, trong đó có cúm A, có thể diễn biến nặng, gây suy hô hấp nhanh chóng ở người cao tuổi và người có bệnh nền, đe dọa tính mạng chỉ sau vài ngày khởi phát. Các bác sĩ nhận định, BN cao tuổi, có bệnh lý nền đa u tủy xương, mắc cúm mùa kèm viêm phổi, và suy thận cấp là những trường hợp phức tạp, có nhiều yếu tố nguy cơ khiến việc điều trị khó khăn hơn.

Kháng sinh không trị được virus

Theo khuyến cáo của CDC Hà Nội, các trường hợp xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi, đau mỏi cơ thể hoặc mệt mỏi đột ngột cần theo dõi sát tình trạng sức khỏe. Người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người mắc các bệnh mạn tính như COPD, hen phế quản, bệnh tim mạch, đái tháo đường hoặc suy giảm miễn dịch nên được tư vấn y tế sớm khi nghi ngờ mắc cúm để đánh giá nguy cơ và hướng dẫn điều trị phù hợp.

Đặc biệt, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, thở nhanh, đau tức ngực, tím môi, lú lẫn, ly bì bất thường hoặc tình trạng sức khỏe xấu đi nhanh chóng.

Với trẻ em, những biểu hiện như khó thở, rút lõm lồng ngực, ly bì, co giật, không uống được hoặc có dấu hiệu mất nước cần được xử trí y tế kịp thời. Chăm sóc người mắc bệnh nền, gia đình cần chú ý những thay đổi so với tình trạng sức khỏe thường ngày, chẳng hạn khó thở tăng lên, ho nhiều hơn, giảm khả năng vận động hoặc các triệu chứng của bệnh mạn tính trở nên nghiêm trọng. Không nên chờ đến khi sốt cao mới đưa người bệnh đi khám.

Vẫn theo khuyến cáo từ cơ quan y tế, người bệnh được không tự ý mua thuốc điều trị, đặc biệt là kháng sinh, khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Kháng sinh không có tác dụng tiêu diệt vi rút cúm; việc sử dụng thuốc kháng virus cần được bác sĩ đánh giá và chỉ định phù hợp, nhất là đối với người có nguy cơ cao hoặc có biểu hiện bệnh nặng.