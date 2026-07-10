Hà Nội không để trụ sở công 'ngủ quên' trên đất vàng

Nhiều trụ sở "ngủ quên"

Tại P.Hà Đông (Hà Nội), một số trụ sở sau sắp xếp rơi vào cảnh ít sử dụng hoặc bỏ hoang. Điển hình, tại số 10 phố Lê Lợi, một trụ sở 2 tầng đậm nét kiến trúc cổ đang có dấu hiệu xuống cấp do không có người sử dụng và không được duy tu thường xuyên. Nét hoang hóa hiện rõ trên bức tường vôi vàng nhạt bong tróc và những cánh cửa đóng chặt. Trên mái, dây leo mọc um tùm còn phần vỉa hè phía trước được người dân tận dụng làm nơi đỗ xe máy.

Trụ sở Trạm y tế P.Nguyễn Trãi cũ bị bỏ không Ảnh: Nguyễn Trường

Tương tự, cơ sở tại phố Nhuệ Giang từng là Trạm y tế P.Nguyễn Trãi, sau quá trình sắp xếp địa giới hành chính đã không còn hoạt động. Nhiều phần tường bên ngoài các tầng bong tróc từng mảng lớn, lộ ra lớp xi măng loang lổ, hoen ố. Bên trong tầng 1, đồ đạc, vật dụng phủ bụi, nằm ngổn ngang. Không chỉ có phần tường, hệ thống cửa xếp sắt lối ra vào chính của trạm cũng đã xỉn màu và rỉ sét. Phần mái hiên bằng tôn che phía trước cũng trong tình trạng xập xệ. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người dân sống gần khu vực bày tỏ sự sốt ruột. "Nếu chưa có kế hoạch sử dụng cụ thể thì có thể cho thuê tạm thời, còn hơn là khóa cửa để không, trơ trọi cùng mưa nắng như thế này, vừa lãng phí tài nguyên vừa làm mất mỹ quan chung của khu phố", một người dân nêu ý kiến.

Không riêng gì P.Hà Đông, tại P.Thanh Xuân, trụ sở khang trang của UBND P.Thanh Xuân Trung cũ trong ngõ 12 Khuất Duy Tiến cũng chịu cảnh "đắp chiếu" dù mới được cải tạo, sửa chữa.

Chờ kế hoạch sử dụng

Đáng chú ý, tại P.Hà Đông, không chỉ có những công trình bỏ hoang bị xuống cấp theo thời gian, có cơ sở còn sử dụng được nhưng cũng đang chờ phương án khai thác. Đó là 2 trụ sở của Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao P.Hà Đông tại số 36 Quang Trung và 12 Bà Triệu. Sau khi được bàn giao, 2 công trình này lâm cảnh "cửa đóng, then cài".

Trụ sở UBND P.Thanh Xuân Trung (cũ) lâm cảnh "đắp chiếu" dù mới cải tạo, sửa chữa Ảnh: Nguyễn Trường

Lý giải về việc dù đã có trụ sở rộng hàng nghìn mét vuông ở 182 Quang Trung nhưng vẫn có thêm 2 trụ sở khác, ông Nguyễn Đức Tiến, Giám đốc trung tâm, cho biết do thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy, UBND P.Hà Đông giao nên "bắt buộc trước mắt trung tâm phải tiếp nhận".

Tính đến thời điểm hiện tại, 2 trụ sở được tiếp nhận đã hơn 1 tháng, nhưng chưa sử dụng vì cơ sở 12 Bà Triệu thì "xuống cấp lắm rồi", theo lãnh đạo trung tâm. Riêng cơ sở 36 Quang Trung dù còn rất tốt nhưng phải chờ đề án khai thác, quản lý đang được xây dựng, nếu tự ý cho người dân thuê sẽ vi phạm pháp luật. "Chúng tôi đang nghĩ nội dung để xây dựng đề án khai thác cho hiệu quả. Do là nhiệm vụ được giao thì trung tâm không thể nói là không nhận được", ông Tiến nói.

Còn tại trụ sở ở số 18 Phố Lụa (P.Hà Đông), sau khi UBND P.Vạn Phúc cũ giải thể thì nơi đây trở thành đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn. Đáng chú ý, trong quá trình sử dụng, bảo vệ trông giữ trụ sở này đã tranh thủ trông giữ ô tô. Khi PV Thanh Niên ngỏ lời có nhu cầu gửi ô tô trong trụ sở, nam bảo vệ cho biết giá là 800.000 đồng/tháng.

Trụ sở ở 36 phố Quang Trung dù còn mới nhưng chưa có phương án sử dụng Ảnh: Nguyễn Trường

Đáng chú ý, khi PV đặt câu hỏi về việc nhiều trụ sở công trên địa bàn có dấu hiệu bỏ hoang, bà Trần Thị Lương An, Chủ tịch UBND P.Hà Đông, cho hay việc sắp xếp "phải có thời gian. Sử dụng cái gì thì phải có mục đích, có hiệu quả thì mới giao được". Bà An cũng cho biết sẽ kiểm tra lại thông tin mà PV phản ánh rồi trả lời sau.

Tận dụng trụ sở để phục vụ cộng đồng

Trong câu chuyện sắp xếp, xử lý trụ sở công dôi dư, P.Hoàn Kiếm đã chọn hướng chuyển đổi công năng một số cơ sở hiện có để phục vụ người dân, thay vì để tài sản công bị bỏ trống. Những trụ sở từng phục vụ hoạt động của bộ máy hành chính cũ được bố trí lại làm điểm sinh hoạt cộng đồng kết hợp kho lưu trữ hoặc bàn giao cho các cơ quan, đơn vị chuyên môn tiếp tục sử dụng.

Lãnh đạo UBND P.Hoàn Kiếm cho biết do đặc thù địa bàn nằm ở khu phố cổ nên phần lớn các trụ sở cũ có diện tích không quá lớn. Vì vậy, phương án xử lý cũng được tính toán theo hướng phù hợp với nhu cầu thực tế, tránh bỏ trống nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định về quản lý tài sản công.

Trụ sở ở số 9 Hàng Lược được sử dụng làm nhà sinh hoạt cộng đồng Ảnh: Nguyễn Trường

Sau khi triển khai mô hình chính quyền mới, một số cơ sở nhà đất được phường tiếp tục sử dụng làm trụ sở phường, hoặc trụ sở các đơn vị sự nghiệp công lập… Riêng cơ sở có diện tích sàn 652 m2 ở 44 Hàng Nón được bàn giao cho Ban Chỉ huy quân sự P.Hoàn Kiếm làm nơi làm việc. Một số trụ sở còn lại như số 9 Hàng Lược, 56 Hàng Cân… được sử dụng làm nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp kho lưu trữ.

Lãnh đạo P.Hoàn Kiếm cho biết việc tận dụng các trụ sở này giúp giải quyết một phần nhu cầu về không gian sinh hoạt chung tại khu vực nội đô, nơi quỹ đất công cộng hạn chế. Thay vì để các công trình đóng cửa, xuống cấp, các địa điểm này được sử dụng làm nơi tổ chức các hoạt động cộng đồng, hội họp, phục vụ người dân tại địa bàn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại tổ dân phố, "bài toán" sử dụng hiệu quả trụ sở công ở P.Hoàn Kiếm vẫn tiếp tục được đặt ra. Trong thời gian tới, khi thực hiện sắp xếp lại tổ dân phố, số lượng đầu mối giảm xuống sẽ tiếp tục phát sinh thêm cơ sở không còn nhu cầu sử dụng. "Khi đó, phường sẽ tiếp tục rà soát, căn cứ hướng dẫn của T.Ư và các quy định của TP.Hà Nội để xây dựng phương án sử dụng phù hợp, bảo đảm các cơ sở nhà đất công được khai thác hiệu quả hơn nữa", lãnh đạo P.Hoàn Kiếm cho biết thêm.

Quan điểm này cũng được một số địa phương khác áp dụng, như P.Ba Đình đã bố trí một số trụ sở trên đường Quán Thánh làm điểm sinh hoạt cộng đồng. (còn tiếp)