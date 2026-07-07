'Hà Nội mùa vắng những cơn mưa': Từ trang thơ đến ký ức nhiều thế hệ

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn sinh năm 1974 tại Bảo Lộc (Lâm Đồng). Tình yêu văn chương đến với anh từ rất sớm. Những năm còn là sinh viên Khoa Ngữ văn - Báo chí, Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM (nay là Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM), anh đã miệt mài sáng tác. Nhiều tác phẩm khi ấy được đăng trên các báo, tạp chí, lặng lẽ đánh dấu sự xuất hiện của một cây bút trẻ giàu cảm xúc.

Năm 1992, Bùi Thanh Tuấn viết bài thơ Chia tay người Hà Nội và đề tặng: "Của Bùi Thị Mai V". Trong một lần đến giao lưu tại trường, anh đã tặng bài thơ ấy cho nhạc sĩ Trương Quý Hải. Khi phổ nhạc, nhạc sĩ lấy câu thơ mở đầu "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa" làm tên ca khúc. Từ những vần thơ của chàng sinh viên năm nào, một trong những bài hát được nhiều thế hệ yêu mến đã ra đời.

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn năm 1992, thời điểm viết bài thơ Chia tay người Hà Nội Ảnh: CHỤP TỪ ẢNH BÙI THANH TUẤN ĐỀ TẶNG

Bài thơ nguyên tác gồm 13 câu, mở đầu và khép lại bằng hai câu thơ đã đi vào ký ức của nhiều người: "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa..." và "Hà Nội mùa này nhớ những cơn mưa". Giữa hai câu thơ ấy là nỗi nhớ Hà Nội của chàng trai trẻ trải dài qua hoa sữa, hồ Trúc Bạch, hồ Tây, góc phố, hàng me, ngõ hoa... bằng giọng điệu vừa tha thiết vừa man mác buồn.

Khi được nhạc sĩ Trương Quý Hải phổ nhạc, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc được yêu thích nhất về Hà Nội qua tiếng hát của Cẩm Vân, Mỹ Linh, Hồng Nhung hay NSND Thái Bảo... Bài hát đứng cùng nhiều tác phẩm quen thuộc như Nhớ mùa thu Hà Nội, Em ơi Hà Nội phố, Hà Nội đêm trở gió hay Hà Nội ngày trở về, góp phần khắc sâu tên tuổi Bùi Thanh Tuấn trong lòng công chúng.

Trong sự nghiệp sáng tác, Bùi Thanh Tuấn còn xuất bản 2 tập thơ Còn chút tình riêng trong mắt nhau và Phiên bản.

Hà Nội mùa vắng những cơn mưa vắng thêm Bùi Thanh Tuấn

Thành công của ca khúc đã đưa tên tuổi Bùi Thanh Tuấn vượt ra ngoài giới yêu thơ. Từ chàng sinh viên nghèo đến từ Bảo Lộc, anh được nhiều người biết đến qua những câu thơ đã trở thành giai điệu quen thuộc của nhiều thế hệ.

Sau nhiều năm gắn bó với văn chương ở TP.HCM qua công việc xuất bản, làm phim tài liệu, làm báo, dẫn chương trình văn nghệ..., Bùi Thanh Tuấn trở về quê nhà Bảo Lộc, mở quán cà phê và sống lặng lẽ bên gia đình.

Nhà phê bình Hà Thanh Vân nhớ về người bạn cũ bằng ký ức của những năm tháng sinh viên: "Tôi quý mến Tuấn bởi thời sinh viên quá trong trẻo, vô tư, đẹp đẽ. Nhưng cũng vì quá vô tư nên dù thân thiết, tôi không biết hết những vất vả gia đình, những cực khổ mưu sinh của Tuấn. Trong ký ức tôi, Tuấn vẫn là chàng trai hồn nhiên, nổi tiếng từ rất sớm với Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Chỉ nhiều năm sau tôi mới hiểu, phía sau sự vô tư ấy là biết bao nhọc nhằn mà bạn mình đã lặng lẽ đi qua".

Bùi Thanh Tuấn (thứ hai từ phải sang, hàng ngồi) cùng bạn bè thời sinh viên Ảnh: TƯ LIỆU HÀ THANH VÂN

Hồi tưởng người bạn cùng lớp Khoa Ngữ văn - Báo chí, nhà văn Trần Nhã Thụy vẫn nhớ như in hình ảnh Bùi Thanh Tuấn của những ngày đầu nhập học: "Tuấn khi ấy còn rất trẻ, đẹp trai và hiền lành. Tập tành viết lách, thỉnh thoảng có mẩu truyện cười được đăng trên Mực Tím là mừng lắm. Có lần Tuấn từ Bảo Lộc xuống TP.HCM, tôi đón ở quán Chiêu. Hai anh em ngồi bên chai vang, ngoài trời mưa tầm tã. Sau này gặp lại, Tuấn vẫn nhắc mãi buổi chiều hôm đó...".

Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn cũng nhớ đến Bùi Thanh Tuấn như một người mang nhiều thăng trầm của đời sống vào thơ. Những đổ vỡ trong tình yêu, những tháng ngày mưu sinh và cả cuộc chiến với bệnh hiểm nghèo đều lặng lẽ in dấu trong những câu thơ nhiều day dứt.

Nhà thơ Bùi Thanh Tuấn (1974 - 2026)

Ảnh: TƯ LIỆU GIA ĐÌNH

Phát hiện mắc bệnh ung thư vào thời điểm dịch Covid-19, Bùi Thanh Tuấn có thời gian dài điều trị tại Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM), rồi trở về Bảo Lộc sống bình yên bên gia đình. Bạn bè vẫn luôn giữ liên lạc, nhiều lần tìm cách đưa anh đi gặp gỡ, thăm nhau. "Định bữa nào đi thăm lại. Mà không kịp nữa rồi", nhà văn Trần Nhã Thụy ngậm ngùi...